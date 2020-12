משרד ההגנה וחיל האוויר המלכותי של אוסטרליה, הכריזו על מטוסי החמקן שלהם מסוג F-35A כמבצעיים באופן מלא (IOC). אוסטרליה היא המדינה השביעית שמשיגה את ציון הדרך המשמעותי הזה אחרי ישראל שהייתה הראשונה, ארה"ב, בריטניה, יפן, נורבגיה ואיטליה.

לאוסטרליה יש כיום 33 מטוסי F-35 שהטייסים שלהם ביצעו למעלה מ-8,780 שעות טיסה. עד עכשיו הוכשרו בחיל האוויר האוסטרלי 45 טייסים ו-600 אנשי צוות קרקע שמתפעלים את צי המטוסים. "היכולת הזו מבשרת על עידן חדש בחיל האוויר האוסטרלי", אמר ג'ו נורת', מנכ"ל 'לוקהיד מרטין אוסטרליה'.

לאוסטרלים קשר הדוק עם מקביליהם בחיל האוויר הבריטי ונחשבים גם לבעלי ברית של ארה"ב כחלק מהציר שנבנה מול האיומים מרוסיה ומסין, כשבעבר טייסיהם השתתפו במבצעים בעיראק ואפגניסטן.

בעולם יש כיום למעלה מ-600 חמקנים שפועלים מ-30 בסיסים שונים, בהם בסיס נבטים הישראלי ובסיס תל נוף, שם הוקמה תשתית ALIS והוצב מטוס חמקן של טייסת מנ"ט. במהלך השנה האחרונה לוקהיד מרטין מסרה 123 מטוסי F-35 ללקוחות השונים, 74 מהם עבור כוחות ארה"ב.

מנהלת תוכנית ה-F-35 ביצעה בחודש מאי הערכת ייצור מחודשת לאור אתגרי מגפת הקורונה ועיכובים שנגרמו על ידי ספקים של התוכנית. הוחלט לייצר 117-123 מטוסים במקום 141 המטוסים שתוכננו וזאת בכדי למנוע עיכובים, עלייה בעלויות הייצור והפרעה לשרשרת האספקה.

על פי נתוני היצרנית, אחוזי המוכנות המבצעית הממוצעת של צי מטוסי ה-F-35 ברחבי העולם עומדת על יותר מ-70%, כשבמקומות מסוימים האחוזים גבוהים יותר. במהלך שנת 2020 התבצעה פריסה ראשונית של מערכת התמיכה הלוגיסטית ODIN - Operational Data Integrated Network, אשר צפויה להחליף את מערכת ה-ALIS שהופעלה עד כה. מערכת ה-ODIN צפויה להיות מבצעית בשנת 2022.