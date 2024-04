תהליך פרידה מבן או בת זוג הם אף פעם לא תהליך נעים, בטח ובטח אם מעורבים ילדים בסיפור, אבל הגירושין של המיליונר טימותי סטיבנסון ובן זוגו לשעבר, ג'וזף גינג'קו, הם כנראה הליך הגירושין הגאים הכי מכוער שאי פעם שמענו. בכל זאת, לא בכל יום מגיע לתחנת המשטרה גבר שחושף בפני החוקרים כי הגבר לו היה נשוי רצח אדם אחר לפני יותר מ-20 שנה, רק כדי לנצח בתיק משמורת.

צפו בהופעה שריגשה את בני משפחות החטופים

העונש המוגזם שעלול לקבל אמן שהופיע בדמות ישו

המחזה השנוי במחלוקת שהולך לעצבן את הבריטים

טימותי סטיבנסון (48), מיליונר מאזור המפרץ של סן פרנסיסקו, הורשע בתחילת מרץ ברצח שהתרחש בשנת 1998, לפני כמעט 26 שנה. הרוצח לא נתפס בזכות קבוצת חוקרי משטרה מתוחכמים שהשתמשו בטכנולוגיה חדשה, אלא בזכות גינג'קו, שביקש להתגרש מסטיבנסטון בשנת 2000, ובמהלך מאבק המשמורת החליט לגשת לתחנת המשטרה ולהודות כי בעלו התוודה בפניו שרצח את רנדל אוליפנט, גבר שגופתו נמצאה בשנת 1998 והתיק מעולם לא פוענח.

על פי הדיווח, סטיבנסון הכיר את אוליפנט, בן 26 במותו, בבר גייז בקנזס סיטי בינואר 1998 ולקח אותו לביתו. לאחר היעלמותו של אוליפנט סטיבנסון נחקר על ידי המשטרה, אך הוא טען אז כי לאחר הפגישה ביניהם הוא הסיע אותו לבר אחר, אך לא כך היה. למעשה, סטיבנסון רצח את אוליפנט בשתי יריות בחדר האמבטיה והשליך את גופתו ביער במרחק של כ-100 קילומטרים מביתו, שם היא התגלתה חודשיים לאחר מכן, במרץ 1998. לאחר הרצח המיליונר שיפץ את חדר האמבטיה כדי להעלים ראיות וכל זכר למה שאירע.

I've waited 26 years to see this day pic.twitter.com/IFOOe7PhaL