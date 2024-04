מאיה מקדשי, פרופסור ללימודי נשים, מגדר ומיניות מאוניברסיטת ראטגרס, טענה במהלך כנס שהתקיים ב-20 במרץ ועסק בעימות בין ישראל לחמאס שלציין כי הקהילה הגאה נרדפת על ידי חמאס ברצועת עזה היא טקטיקה "הומופובית".

הכנס המדובר התקיים באוניברסיטת ראטגרס בניו ג'רזי תחת הכותרת הלא אפויה "פלסטין היא מאבק קווירי פמיניסטי נגד אימפריאליזם", ואל פרופסור מקדשי הצטרפה פרופסור נדין נאבר מאוניברסיטת אילינוי, שסיפקה מספר אמירות שערורייתיות משל עצמה.

צפו בהופעה שריגשה את בני משפחות החטופים

העונש המוגזם שעלול לקבל אמן שהופיע בדמות ישו

המחזה השנוי במחלוקת שהולך לעצבן את הבריטים

"הייתי בהפגנות שבהן אנשים אמרו לי 'את לא יודעת מה חמאס היה עושה לך לו היית בפלסטין'", סיפרה מקדשי לסטודנטים שהגיעו להשתתף בכנס וקראה להם להתחיל לנהוג באמירה הזו כ"הומופובית". "אנחנו צריכים להתחיל לקרוא לזה הומופובי. אי אפשר לדקלם אלימות על אלימות קווירים - זה מעשה אלים".

פרופסור נאבר חיזקה את דבריה ובתגובה האשימה את ישראל ב"פינקוושינג" וטענה כי ישראלים אנסו פלסטיניות מאז הקמת המדינה היהודית. "אנחנו נצטרך שהארגון שלנו ירכז אנשים קווירים וטרנסים לא רק בגלל שהם פגיעים במיוחד לאלימות קולוניאלית וגזענות, אלא בגלל שהם מגלמים בתוכם חוכמה בעלת ניואנסים יוצאי דופן לגבי הציונות כי הם חיים בה עם כל המורכבויות שבה", אמרה נאבר כפי שניתן לשמוע היטב בקטע וידאו מתוך הכנס שהופץ ברשתות.

On March 20th, Rutgers hosted Palestine is a Feminist and Queer Anti-Imperialist Abolition Struggle with the University of Illinois at Chicago's Nadine Naber and Rutgers' Maya Mikdashi.



"Our vision if we're thinking of a Free Palestine or Dismantling the US or abolishing… pic.twitter.com/EjLckuEHJ3