אתרי חדשות גדולים וחשובים בעולם מסקרים את הריאיון המטלטל שפורסם אתמול בניו יורק טיימס של החטופה המשוחררת עמית סוסנה. במהלך הריאיון, חשפה סוסנה באומץ כיצד נפגעה מינית על ידי החוטף שלה מארגון הטרור חמאס. בנוסף לסיקור הדברים באתרים גדולים, הריאיון זוכה להדים גדולים גם ברשתות החברתיות, בעיקר מצד גורמים ישראליים שמבקשים להפיץ לעולם את זוועות חמאס, אך גם מצד גורמים אחרים.

סוכנות הידיעות רויטרס סיקרה את דבריה הקשים של סוסנה בריאיון, כמו למשל הציטוט שבה היא חושפת כיצד החוטף שלה אילץ אותה באיומי אקדח לבצע בו אקט מיני. גם ברשת CNN האמריקנית הגדולה סוקר הריאיון בהרחבה. "עמית סוסנה הפכה לישראלית הראשונה לחשוף בפומבי את מה שתיארה כתקיפות מינית וצורות אחרות של אלימות במהלך 55 הימים שבהם הייתה חטופה על ידי חמאס".

"הפרטים על השבי של סוסנה מציירים תמונה עגומה של הסבל שלה; החל מזה שהיא נאזקה בקרסולה בשרשרת – ועד שנכפה עליה לבצע פעולות מיניות באיומי אקדח", נכתב ב-CNN. מטה משפחות החטופים והנעדרים צוטט ב-CNN: "עמית היא גיבורה, העדות האמיצה שלה מפרטת את השבי המחריד שלה, אחד מבין מקרים מזעזעים רבים של חטופים בידי חמאס".

The lawyer Amit Soussana, BEFORE ….and AFTER she was abducted for 2 month, brutally beaten,tortured, sexually abused.

It took her 3month to be able to talk publicly about her trauma.

She did this for the other women, hostages in the same HELL she went through….THIS IS A… pic.twitter.com/QJWasfSNRr — miha schwartzenberg (@mihaschw) March 26, 2024

After being kept chained & sexually tortured by her captor Amit Soussana had to pass through this baying crowd of ‘men’ on her way to freedom. I can’t even begin to imagine how she felt pic.twitter.com/WbgrNADjwT — Victoria Freeman (@v_j_freeman) March 26, 2024

"טיימס אוף אינדיה", אחד מאתרי החדשות החשובים בהודו, סיקר את הריאיון הקשה של סוסנה, ופתח את הדיווח במילים "אישה ישראלית שהייתה חטופה בעזה מפרטת את החוויה שלה שבה הותקפה מינית באיומי אקדח על ידי חמוש פלסטיני". עוד נכתב שם כי החוטף שלה שאל אותה כבר בימים הראשונים בעזה על חייה האינטימיים, וכפה עליה "מגע פיזי בלתי ראוי". עוד נכתב שם כי לפחות עוד שלוש חטופות משוחררות נוספות חשפו מאז השחרור עדויות על פגיעות מיניות של מחבלי חמאס.

The Israeli woman in this video filmed of her kidnapping on Oct 7th has spoken out about the horrifying s*xual assault she faced during Hamas captivity.



Amit Soussana, 40, has spoken for the first time about the harrowing ordeal she experienced while being held hostage in a… pic.twitter.com/GcHS4YnhUb — Oli London (@OliLondonTV) March 26, 2024

גם בדיילי מייל הבריטי סיקרו בהרחבה את הדברים הקשים, וציטטו בכותרת חלק מעדותה שבה סיפרה כיצד נפגעה מינית. עוד היא צוטטה בכותרת כיצד מחבלי חמאס היכו והתעללו בה פיזית במהלך השבי בעזה.

הריאיון של עמית סוסנה הופץ באופן נרחב ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), בעיקר אומנם על ידי חשבונות של ישראלים, אך גם על ידי חשבונות אחרים. דיפלומטים ונציגים ישראליים רבים בחו"ל, כמו גם חשבונות של שגרירויות ישראליות בעולם, פרסמו את תוכן העדות הקשה. בליווי הציטוטים מהדברים של סוסנה, פורסם בהרחבה גם תיעוד החטיפה שלה בבוקר 7 באוקטובר מביתה שבכפר עזה, שפורסם לפני מספר חודשים בחדשות 12.