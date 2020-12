הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. היום נדבר על התביעה הענקית שהוגשה בארצות הברית נגד פייסבוק, על הצעד שהולך לשנות את עתידה של תעשיית הקולנוע, על אוזניות הקשת החדשות (והיקרות) של אפל, ועל פרשת הפיטורים שמסעירה את עולם הטכנולוגיה.

השנה הקשה של צוקרברג

אחרי גוגל הגיע תורה של פייסבוק: רשות ההגבלים העסקיים האמריקאית (FTC) הכריזה על תביעת ענק נגד הרשת החברתית. לתביעה הצטרפו לא פחות מ-46 מדינות בארה"ב, לצד מחוז וושינגטון הבירה וגואם, ובראשה עומדת לטישה ג'יימס, התובעת הראשית של מדינת ניו יורק. אז מה הן רוצות מצוקרברג?

במרכז התביעה עומדת טענה ברורה: פייסבוק רוכשת חברות באופן שפוגע בתחרות, והתנהלותה העסקית חותרת לפגוע במתחרותיה. כך, למשל, פייסבוק קראה למו"לים כמו מאקו, הארץ והניו יורק טיימס להצטרף לפלטפורמה ולשתף בה את התכנים שהן מייצרות; בהתחלה זה עבד, אלא שעם הזמן, האלגוריתם של פייסבוק החל להחביא תכנים שיכולים לגרום למשתמשים לצאת מהאפליקציה. למה, אתם שואלים? כי זמן באפליקציה משמעו יותר מידע על התנהלות המשתמש, ופייסבוק משתמשת במידע הזה כדי להציג פרסומות חכמות יותר (ויקרות יותר). אחלה של מודל עסקי, לא?

וזו לא הבעיה היחידה עם פייסבוק. הרכישה של וואטסאפ ואינסטגרם, שהפכה אותה לאימפריה חסרת מעצורים עם 3.2 מיליארד משתמשים מדי חודש, היא האתגר האמיתי של הרגולטור האמריקאי. למרות שהמחוקקים בארה"ב הם אלה שאישרו אותה, הם רוצים לפרק את החברות. מה הייתה תגובתה של פייסבוק (רמז: לא נעימה), מה אומרים על כך האנליסטים – ואיזה מהלך מפתיע קידמה רשות התחרות הישראלית? הזינו לפודקאסט המלא.

קריסה טוטלית? כך יראה עתידו של הקולנוע

אם לא ידעתם עד כמה שנת 2020 הייתה חשוכה עבור תעשיית הקולנוע, הנתונים הבאים לא יותירו לכם צל של ספק: בשלושת החודשים לפני תחילת הקורונה, מה-3 בינואר עד ה-19 במרץ, בתי הקולנוע בארצות הברית רשמו הכנסות של 1.7 מיליארד דולר. מחודש מרץ עד סוף נובמבר, לעומת זאת, ההכנסות הסתכמו ב-212 מיליון דולר בלבד. מדובר בענף מת, ובתעשייה שלמה – שחקנים, במאים, צלמים, מפיקים ואפילו מוכרי פופקורן – שאיבדו את פרנסתם.

השנה הקשה הזו הובילה להכרזה דרמטית במיוחד מצד האחים וורנר, הסטודיו השני בגודלו אחרי דיסני: כל הסרטים שיושקו בשנת 2021 יגיעו לקולנוע ולשירות הסטרימינג HBO מקס באופן סימולטני. הסאבטקסט של ההכרזה ברור: חברת ההפקה השנייה בגודלה בעולם הפנימה שבתי הקולנוע כנראה לא יחזרו לגדולתם. מדובר בליינאפ של סרטים מטורפים, ובהם גודזילה, וההחלטה הזו תשתנה – אם היא אכן תשתנה – רק בשנת 2022.

איך גל גדות קשורה לעניין? למה האסטרטגיה של דיסני עזרה לה למנף את המשבר באופן שעלה על כל הציפיות? ומי הכוכבות העולות של שוק הסטרימינג? האזינו לפודקאסט המלא.

טים קוק, לך תעמוד בפינה

אחרי סתיו רווי בהשקות ובמוצרים מבטיחים ונוצצים, בשבוע שעבר (שלישי) חשף טים קוק את אוזניות הקשת הראשונות במיתוגה של אפל, שזכו לשם AirPods Max. למרות שהעיצוב מהמם והביקורות מחמיאות, המחיר פשוט מוגזם: 549 דולר, שבטח יהפכו לכ-2,500 שקלים אחרי מע"מ ועלויות נוספות. אוזניות במחיר של סמארטפון זה אחלה דיל, לא?

אוזניות של אפל | צילום: Apple.com

אנחנו בטוחים שזה נשמע לכם מגוחך, אז בואו נגלה לכם סוד: ליין האוזניות האלחוטיות של אפל לבדו ייצר לה הכנסה שמשתווה ועוקפת את ההכנסות של חברות ענק כמו אובר, אדובי, NVIDIA וספוטיפיי. בשנה האחרונה, קטגוריית המוצרים הלבישים של אפל (שכוללת גם את השעונים) הכניסה 30 מיליארד דולר לחשבון הבנק של אפל.

אז למרות שמדובר במוצר פרימיום, 549 דולר זה בהחלט מחיר שקשה לבלוע; בטח כשהביקורות קבעו שאין הבדל גדול באיכות בין האוזניות האלה לבין האוזניות של סוני ובוז שעולות חצי מחיר. מה אומרים על כך ברשת (רמז: קורע מצחוק)? ולמה תיק הנשיאה של האוזניות הוא הדבר הכי מוזר שראינו בזמן האחרון? האזינו לפודקאסט המלא.

הפרשה שגרמה לעובדי גוגל להפוך שולחנות

בשבוע שעבר גוגל פיטרה את חוקרת הבינה המלאכותית ד"ר טימניט גברו, וזו אחת הפרשות המדכאות בעולם הטכנולוגיה בחודשים האחרונים. אם עוד לא שמעתם עליה, החוקרת המבריקה היא בת להורים אריתראים שגדלה באתיופיה; אחרי שכתבה בסטנפורד דוקטורט על ההטיה הגזעית של בינה מלאכותית, היא פילסה את דרכה לראש תחום הבינה המלאכותית בגוגל, וליתר דיוק: אתיקה של בינה מלאכותית. למה צריך אתיקה בכלל? שאלה מצוינת: בינה מלאכותית היא כלי עוצמתי במיוחד שדורש גבולות גזרה ברורים וחדים – ואת זה יכולים לעשות רק בני אדם.

פיטוריה של גברו עוררו סערה לא רק בתוך גוגל, אלא גם באקדמיה ובעולם ההייטק. לפי הגרסה שלה – ויש לנו ולכם את כל הסיבות להאמין לה – היא פוטרה בגלל שהציבה תנאים לפרסום המחקר שעליו היא עמלה. המגזין הנחשב MIT Technology Review השיג עותק של המחקר שנגנז, וכשקוראים את המסקנות שלו – מבינים למה גוגל עשתה את מה שעשתה.

אז מה ד"ר גברו כתבה, שגרם לאלפי עובדי גוגל ולאלפי חוקרים אחרים לחתום על עצומה במחאה על פיטוריה? איך כל זה קשור לפלסטיני שהצטלם עם הטרקטור שלו ונעצר על ידי השב"כ? מה אמר מנכ"ל גוגל, סונדאר פיצ'אי, בתגובה לסערה – ולמה היא לא עברה על כך בשתיקה? האזינו לפודקאסט המלא.

