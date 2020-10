הרבה דברים קרו בזמן שעבדתם מהבית. היום נדבר על המלצות הקונגרס לפרק את ענקיות הטכנולוגיה, על ההשקה של מכשירי האייפון החדשים, ועל קריסת תעשיית הקולנוע.

>> להאזנה לכל פרקי "בזמן שעבדתם" באפל פודקאסט

>> להאזנה לכל פרקי "בזמן שעבדתם" בספוטיפיי

עושים לכם סדר: דו"ח הקונגרס נגד פייסבוק, אמזון, אפל וגוגל

גם אתם מבולבלים מכל התביעות שמתנהלות נגד פייסבוק, גוגל, אמזון ואפל? או שבכלל לא שמעתם על ההליכים המשפטיים והרגולטוריים שעמן מתמודדות ענקיות הטק? כך או כך, החלטנו לעשות לכם סדר. בשבוע שעבר, חודשיים וחצי אחרי השימוע, הגיש הקונגרס האמריקני דו"ח עב כרס – 449 עמודים, לא פחות ולא יותר – המסכם 16 חודשי חקירה ו-1.3 מיליון מסמכים. בשורה התחתונה, הדו"ח קורא להפרדה מבנית של ענקיות הטק, לצד מניעת כניסה עתידית לתחומים חדשים והשתלטות טוטאלית עליהם. גוגל, למשל, שולטת בענף הפרסום ברשת; יש לה שליטה מלאה גם על הקונים וגם על המוכרים, והיא זו שמפעילה את הדפדפן ואת יוטיוב.

צוקרברג, פיצ'אי, קוק ובזוס. דו"ח קשה במיוחד | צילום: AP

וזה לא נגמר כאן: ועדת האי-אמון בקונגרס מבקשת מרשות ההגבלים העסקיים להגדיר כל עסקה חדשה של חברות הביג-טק בתור "לא תחרותית בהגדרה". המשמעות: רוצים לרכוש? אין בעיה, תוכיחו לנו למה אתם לא תעשו נזק לשוק ותתחייבו להשתלט על כל השרשרת. ואם כבר רכשתם, אתם לא יכולים לתת לשירות החדש שלכם עדיפות על המתחרים. גוגל, קנית את יוטיוב? אין בעיה! עלייך להציג גם תוצאות מהפלטפורמות המתחרות, כמו וימאו (VIMEO) ודיילי מושן (Dailymotion).

קשה להסביר על רגל אחת את המורכבות העצומה של הדו"ח הזה וההשלכות האפשריות שלו על חיינו. חברי הועדה בקונגרס רוצים לבטל את כל התקדימים הקודמים בתחום – שאישרו למשל לגוגל לרכוש את אנדרואיד – וגם לחייב את חברות הטכנולוגיה לפתח מוצרים עם תאימות לחברות אחרות (כך שתוכלו, למשל, לקחת את כל המידע שלכם מפייסבוק ולהעביר אותו לטוויטר).

אלא שהדו"ח, כמו כל דבר בפוליטיקה האמריקאית, הפך לשדה קרב בין-מפלגתי. הדמוקרטים רוצים דבר אחד והרפובליקנים רוצים דבר אחר; הרפובליקנים הם אלה שדחפו לצעדים נגד ענקיות הטכנולוגיה בגלל האפליה (לכאורה) נגד אנשי ימין, אבל הם לא מוכנים לשנות את חוקי הרגולציה הקיימים או לבטל את התקדימים הקודמים. איך הנשיא טראמפ קשור לכל זה? מה מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר, סטיב בולמר, אמר על זה? ואיזו חקירה נוספת מתנהלת נגד גוגל בלבד? האזינו לפודקאסט המלא.

היי, ספיד: מבחני הביצועים מרשימים, הדור החמישי קצת פחות

חודש אחרי מועד ההשקה הנהוג של אפל, מחר סוף סוף תוצג סדרת אייפון 12. במשך חודשים סיקרנו ב-NEXTER את ההשקה, מהשמועות הראשונות, עד הדיווחים על עיכובים בצל הקורונה, ועד להדלפות ממש בשבוע לפני החשיפה.

יום לפני האירוע החשוב, קל לומר מה תהיה התכונה הבולטת של המכשירים החדשים: תמיכה בקישוריות דור חמישי (5G). למעשה, כך אפל מיתגה את האירוע שלה: "Hi, Speed". הדור החמישי הושק בישראל בתרועה רמה בחודשים האחרונים, באיחור ניכר (ומביך) ביחס למדינות המערב והמזרח הרחוק. הראשונה להכריז על פריסה ראשונית הייתה פלאפון, שעשתה זאת עוד לפני שקיבלה את הרישיון ממשרד התקשורת והרימה את השאטלר על הרשת; ואחריה הצטרפו לחגיגה גם פרטנר והוט מובייל, כשסלקום, גולן טלקום ואקספון נותרו מאחור. הדור החמישי אמנם יהיה מהיר בהרבה מהדור הרביעי, אך הדבר שבאמת יעשה את ההבדל מבחינת המשתמש המצוי הוא הירידה הדרמטית בשיהוי (Latency). זוכרים את הגלגל המסתובב ביוטיוב? לא עוד; וגם מכוניות אוטונומיות יהיו בטוחות בהרבה לשימוש.

Upgrading iPhones this year? This is how much faster an A14 #iPhone12 will be when upgrading from:



• iPhone 6s / SE - 196% Faster

• iPhone 7 / Plus - 117% Faster

• iPhone 8 / Plus / X - 75% Faster

• iPhone XR / XS - 44% Faster

• iPhone SE (2020) / 11 / 11 Pro - 18% Faster — MacRumors.com (@MacRumors) October 8, 2020

נחזור בינתיים לאייפון 12. לפי כל הדיווחים, העיצוב יזכיר את האייפד פרו עם הקווים הישרים ומסגרת הברזל, וישולב בו מעבד A14 מפלצתי. מבחני השוואה כבר חשפו שהוא יהיה חזק בעשרות אחוזים ביחס לדגמים הקודמים, וביותר ממאה אחוזים ביחס לאייפון 6. אז מה אפל תשיק חוץ מהאייפון, והאם באמת שווה לפתוח את הארנק ולשדרג? האזינו לפודקאסט המלא.

לתעשיית הקולנוע אין זמן למות

נראה שג'יימס בונד הוא הסמן החשוב ביותר למשבר שמתחולל בתעשיית הקולנוע. הסרט החדש בסדרה שנקרא "אין זמן למות" (No time to die) נדחה שוב, ועבור רשת בתי הקולנוע השנייה בגודלה בעולם Cineworld, מדובר בקש ששבר את גב הגמל. היא הודיעה שהיא סוגרת את כל בתי הקולנוע שלה באנגליה ובארצות הברית, שפעלו במהלך תקופת הקורונה במתכונת מצומצמת.

מדובר בטרגדיה אמיתית. Cineworld הפסידה 1.6 מיליארד דולר ומנייתה צנחה בלא פחות מ-88%. 45 אלף איש כנראה ילכו הביתה, וזה סיפור עצוב מאוד. מה יעשו עם כל שטחי הנדל"ן שיתפנו אם בתי הקולנוע אכן יסגרו? האם יש מודל עסקי סביר שיאפשר את התאוששות הענף? ומה הקשר בין תאגיד הקולנוע הענק לואדי ניסנאס בחיפה? האזינו לפודקאסט המלא.

>> בזמן שעבדתם, פרק 19