הוריה של נועה ארגמני, שנחטפה על ידי חמאס לרצועת עזה יחד עם בן הזוג שלה, אבינתן אור, כשבילו במסיבה ליד רעים, מבקשים מהגולשים לציין את יום הולדתה ה-26 שחל היום. בני משפחתה למדו על חטיפתה מסרטון שהופץ ברשת, שבו ארגמני נראית שהיא מובלת לרצועת עזה על אופנוע, כשמסביבה מחבלי חמאס. התמונה והסרטון נפוצו במהרה בעולם, והיא הופיעה, בין היתר, על שער "הדיליי מייל" בבריטניה, לצד המילים שאמרה למחבלים: "בבקשה, אל תהרגו אותי".

השער של הסאנדיי טיימס עם תמונה של החטופה הישראלית | צילום: הסאנדיי טיימס

משרד החוץ כתב היום (ה') באנגלית בחשבונות הרשמיים שלו ברשתות החברתיות: "לאישה היפה הזאת קוראים נועה. היא נלקחה כבת ערובה על ידי חמאס במהלך פסטיבל מוזיקה. היום יש לה יום הולדת 26. הוריה מבקשים שכולנו נאחל לה יום הולדת שמח בתקווה שאולי איכשהו ההודעות הללו יגיעו אליה. בבקשה שתפו", תוך צירוף תמונתה של ארגמני וההשטאג - #HappyBirthdayNoa. הפוסט שלהם רק בטוויטר הגיע לחשיפה של כמעט 700 אלף ב-4 שעות בלבד.

This beautiful woman is named Noa.



She was taken hostage by Hamas during a music festival.



Today is her 26th birthday.



Her parents ask that we all wish her a happy birthday with the hope that maybe somehow these messages will reach her.



Please share. #HappyBirthdayNoa pic.twitter.com/fFabfAov3e — Israel ישראל (@Israel) October 12, 2023

גולשים רבים הצטרפו לקמפיין, שיתפו את הציוץ ואיחלו לנועה יום הולדת שמח, ותקווה שהיא תחזור בקרוב הביתה בשלום. גם שגרירויות של משרד החוץ ברחבי העולם שיתפו אותו בשפות שונות.

כל יום נוצרות צלקות חדשות

יש יותר קטנות יש יותר גדולות

הצלקות הכי גדולות אצלי הן התיעודים של אלו שנחטפו, הסרטון חטיפה הראשון שנתקלתי בו בעל כורחי היה של נועה.. מה-7.10 עד שתחזרי הביתה בשלום לא תצאי לי מהראש.

מזל טוב נועה! מקווה שאת מחזיקה מעמד תהיי חזקה #HappyBirthdayNoa https://t.co/DsY7GeKwvn — Pukki Blinders (@Hamas_Is_ISIS) October 12, 2023

העיתונאי בן כספית שיתף את סרטון החטיפה גם.

Happy Birthday, Noa. Yoy will be back. pic.twitter.com/KoGm3OigPU — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 12, 2023

גם במאקו שיתפו.

גם באינטסגרם הגיבו רבים לפוסט של משרד החוץ, שזכה ליותר מ-21 אלף לייקים.

View this post on Instagram A post shared by Israel (@stateofisrael)