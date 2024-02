אילון מאסק יצר תרבות של לחץ חברתי בקרב חבריו ושותפיו העסקיים בטסלה, שעודדה אותם לצרוך איתו סמים, כך עולה מדיווח של הוול סטריט ג'ורנל המפרט כיצד חברי דירקטוריון ודירקטורים בחברות השונות שלו משתתפים או מאפשרים את השימוש שלו בחומרים אסורים רק כדי להישאר קרובים למיליארדר.

במסיבות בשנים האחרונות, מאסק נצפה כשהוא נוטל קטמין למטרות פנאי באמצעות תרסיס לאף ושותה אקסטזי נוזלי מבקבוק מים, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל, שציטט אנשים שהיו עדים לשימוש בסמים או תודרכו על כך.

דירקטורים וחברי דירקטוריון של טסלה וספייס איקס בהווה ובעבר - שחלקם השקיעו עשרות מיליוני דולרים בחברות של מאסק או שיש להם אופציות למניות הקשורות לתפקידיהם - השתמשו איתו גם בסמים, לפי הדוח.

כמות השימוש בסמים של מאסק יצרה תרבות שבה מקורביו העסקיים חוששים לאבד את מעמדם החברתי אם יאכזבו את המיליארדר בסירוב להשתמש איתו בסמים, דווח העיתון.

Multiple directors of Elon Musk’s companies—some who have used drugs with him—have deep personal and financial ties to the billionaire entrepreneur, and have profited enormously from the relationship https://t.co/JAl7SMWjWA https://t.co/JAl7SMWjWA — The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2024

בעקבות דיווח ב-6 בינואר של אותו עיתון שפירט כי מאסק השתמש בקוקאין, LSD, אקסטזי ופטריות לאורך השנים, כתב מאסק בפוסט ב-X: "מה שלא יהיה שאני עושה, ברור שאני צריך להמשיך לעשות את זה!".

בעקבות הדיווח מינואר, שעלול לסכן את הסיווג הביטחוני של מאסק כמו חוזים ממשלתיים במיליארדי דולרים שמהם נהנית ספייס איקס, הצהירה נאס"א: "לסוכנות אין ראיות לאי ציות לחוקי כח האדם של ספייס איקס".

הדיווח על השימוש בסמים של מאסק היה במרכז הביקורת נגד מאסק לאחר שדיווחים מהג'ורנל הצביעו על כך שמנהלת לשעבר בטסלה הייתה מודאגת כל כך מהשימוש בסמים והתנהגותו הבלתי צפויה של מאסק, עד שהיא בחרה שלא לעמוד לבחירה מחדש במועצת המנהלים של החברה.

בכירים בספייס איקס גם דאגו שמאסק היה על סמים במהלך פגישת חברה שהפכה למביכה, בה הגיע המיליארדר באיחור של כמעט שעה, כשהוא מתפרץ, ממלמל ומטיח את דבריו במשך כ-15 דקות לפני שנשיא התפעול של החברה השתלט על הפגישה.

אילון מאסק או אדם מטעמו טרם הגיבו לדיווח של הוול סטריט ג'ורנל.