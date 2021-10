הרשתות החברתיות המובילות בעולם לא פועלות כבר זמן רב: משתמשים ברחבי העולם מדווחים הערב (שני) על תקלה נרחבת וחריגה בוואטסאפ, בפייסבוק, פייסבוק מסנג'ר ובאינסטגרם ועל קשיים בהתחברות. התקלה נמשכת כבר שעה - ונכון לרגעים אלה, לא ברור מה גרם לכך ומתי היא צפויה להסתדר. כשעה לאחר שהחלה, דווח על שיבושים גם בגוגל, בטוויטר ובאמזון - אך בהיקף נמוך משמעותית מהדיווחים על שירותי פייסבוק.

בעקבות התקלה הנרחבת, משתמשים רבים החלו לעבור לרשתות חברתיות מתחרות - ובהן טלגרם. ברשת טוויטר, שעדיין עובדת, ההאשטאג facebookdown# הפך לפופולרי במיוחד מאז קריסת הרשתות שבבעלותה של פייסבוק - והחברה אף נאלצה לפרסם בה הודעה על התקלה.





We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!