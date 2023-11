בצל המלחמה ברצועת עזה ועליית האירועים האנטישמיים ברחבי העולם, רוב אנשי הטכנולוגיה בורחים מפוליטיקה כמו מאש - אבל לא אילון מאסק, שרק רואה אש וחייב לגעת בה כמו ילד קטן. סאגת הציוצים נגד ארגונים יהודיים הפכה להרבה יותר מדיון טוויטר, בעקבותיה חברות ענק כמו אפל ו-IBM החליטו להפסיק לקנות פרסומות בפלטפורמה של מאסק, וכעת מתעוררת מחאה גם נגד חברת טסלה, שהוא המנכ"ל שלה.

ענקית המכוניות החשמליות היא קצת יותר קשה להחרמה, והמשתמשים שלה הוציאו סכומים גבוהים כדי לקנות רכב של טסלה "ולזכות" בסטטוס של בעלי טסלה. בכל זאת, שבעה בעלי טסלות בארה"ב פנו למגזין Business Insider כדי לומר שהם מתכננים או שוקלים למכור את הרכבים או מניות טסלה שלהם, או שהחליטו להפסיק לקנות את המותג לאחר שנים של אמונה במאסק ובחברתו. עוד בעלי טסלות כתבו דברים דומים באינטרנט.

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

הסערה החלה לאחר שהאיש העשיר בעולם פרסם פוסט בטוויטר המביע הסכמה עם תיאוריית קונספירציה אנטישמית של משתמש בטוויטר שכתב כי "קהילות יהודיות דחפו שנאה דיאלקטית נגד אנשים לבנים שהם טוענים שמופנית כלפיהם", אילון מאסק הגיב לו: "אמרת את האמת". אחד ממייסדי פייסבוק, דסטין מוסקוביץ, שכיום מתפקד בתור מנכ"ל אסאנה, אמר כי אילון מאסק צריך לעזוב: "אני קורא לאילון מאסק להתפטר", כתב ביום רביעי בפוסט דווקא ברשת ת'רדס.

פוסט של @‏‎moskov‎‏ צפייה ב-Threads



אפילו לכמה מתומכיו הנאמנים ביותר היו תגובות חריפות למאסק, רבים מהם אמרו שהמכוניות הן לא הבעיה אלא מאסק.

"המכונית מעוצבת בצורה מבריקה ופונקציונלית להפליא", אמר ל-Business Insider פיטר, בעל טסלה מודל 3 משנת 2022. "עם זאת, עד שמאסק יעזוב את טסלה, אני לא אקנה עוד מוצר שלהם, ולמרבה הצער אני שוקל למכור את דגם 3 שלי".

פיטר הוסיף כי מאסק "מרחיק באופן פעיל את הלקוחות שלו". הוא תיאר את לקוחות טסלה כ"ליברלים ושייכים למרכז הפוליטי יחסית". ארתור קולאק סיפר שהוא הבעלים של מניות של טסלה והוא עדיין מתלבט האם למכור את המניות שלו בחברה או לא.

טסלה אמורה לערוך בסוף החודש אירוע מסירה של הרכב החדש והמצופה מאוד שלה - הסייברטראק. הציפייה נבנתה במשך חודשים וישנם לא מעט הזמנות לכלי, אבל לפחות אדם אחד אמר לביזנס אינסיידר שהציוצים של מאסק הספיקו כדי לגרום לו לבטל את ההזמנה שלו. "אילון מקשה על הרצון לקנות טסלה, חבל".

רוס גרבר, נשיא ומנכ"ל Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management אשר במשך שנים תמך בטסלה כמשקיע בעצמו וכיועץ, אמר ביום חמישי ל-CNBC כי מאסק "כבר זז הצידה" כמנכ"ל חברת הרכב החשמלי. גרבר, שהחזיק במניות טסלה ב-74 מיליון דולר נכון לפני כמה חודשים, כתב בפוסט ב-X כי הוא מתכנן להיפטר מדגם Y שלו לטובת מתחרה של טסלה - ריוויאן ורשם גם: "זה לוקח חיים שלמים לבנות מוניטין, ויום לאבד אותו".

Sadly, this is a win for Rivian... I will be replacing my Tesla model Y for a Rivian next year and I'm sure the rest of LA will as well. $RIVN $TSLA — Ross Gerber (@GerberKawasaki) November 16, 2023

כאמור דרך נוספת לפגוע בטסלה היא מכירת המניה של טסלה, בעל טסלה אחר אמר למגזין שהם כבר שוחחו עם היועץ הפיננסי שלהם על מכירת מניות טסלה שלהם, לאחר למעלה מ-10 שנים שבהן השקיעו בחברה. הבעלים של דגם Y, שביקש להישאר אנונימי, אמר שהם קיבלו הודעות ממשפחתם שהתחננו בפניהם להיפטר ממכוניתם.

שיחות דומות גלשו לאתר רדיט, שם משתמש אחד הציע שתקופתו של מאסק כמנכ"ל טסלה אמורה להסתיים בקרוב: "אני חושב שהוא באמת סיים את הריצה שלו, וטסלה לא תקרוס בלעדיו. אני חושב שלהחליף אותו זה יהיה דבר טוב בטווח הארוך", נכתב בפוסט ברדיט.

למרות הקולות הקוראים להחרים את חברת טסלה, המניה שלה נותרת יחסית יציבה וקשה לומר שישנה פגיעה אמיתית אצל החברה. חיפשנו סימנים לקריאות חרם בישראל, אך כרגע לא נמצאו כאלה.

חשוב לציין שזאת לא התקרית הראשונה בה נחשד מאסק בשיח אנטישמי, למרות זאת זה לא הפריע לו להמשיך להיות האיש העשיר בעולם ואחד המשפיעים ביותר - לראייה הוא נפגש עם נתניהו רק לפני חודשיים, הכריז על הצ'אטבוט שלו (המתחרה בבארד ו-ChatGPT), טען שינסה לעזור להחזיר את האינטרנט לארגונים הומניטריים ברצועת עזה וממשיך לנסות לשגר טילים לחלל. כנראה שחרם המפרסמים הוא הדבר שמפחיד ביותר את מאסק שאפילו צייץ היום הבהרה שהוא לא אנטישמי, כן לשם הגענו.

This past week, there were hundreds of bogus media stories claiming that I am antisemitic.



Nothing could be further from the truth.



I wish only the best for humanity and a prosperous and exciting future for all. — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023