קטע מהביוגרפיה של אילון מאסק שופך אור על הריב בין מאסק לביל גייטס ומה הם חשבו זה על זה בעקבות חילופי דברים בין השניים, הרקע לוויכוח הוא שגייטס קנה שורטס של חברת טסלה של מאסק.

בתחילת 2022 גייטס שוחח עם מאסק על פילנתרופיה, לאחר שהציע למאסק לתרום לפליטים, חינוך בארה"ב, מציאת תרופה לאיידס, הדברת יתושים וזרעים עמידים לאקלים, על פי וולטר אייזקסון, סופר שהתלווה במשך שלוש שנים למנכ"ל טסלה לצורך כתיבת הביוגרפיה שלו, אשר תצא מחר לאור.

אייזקסון פירט את המפגש של גייטס ומאסק בביוגרפיה הקרובה שלו, "אילון מאסק". הספר אמור להתפרסם ב-12 בספטמבר, תאריך לא ממש ברור לאור יציאת אייפון 15 באותו יום. ערוץ CNBC פרסם קטע מהביוגרפיה ביום ראשון.

לאחר השיחה הראשונית שלהם, כשגייטס פנה שוב למאסק בחודש אפריל באמצעות הודעת טקסט, מאסק ענה בחזרה: "מצטער. אני לא יכול לקחת את הפילנתרופיה שלך בנושא האקלים ברצינות, כשיש לך פוזיציית שורט ענקית נגד טסלה, החברה שעושה הכי הרבה כדי לפתור את בעיית האקלים".

שורט של מניה פירושו שמשקיע מהמר על ירידה בערכה. מאסק טען באפריל 2022 כי גייטס לקח פוזיציית שורט של חצי מיליארד דולר מול טסלה.

כשדיבר על התקרית הזו עם אייזקסון, גייטס אמר לסופר שהוא אפילו התנצל בפני מאסק: "ברגע שהוא שמע שקניתי שורט על המניה, הוא היה ממש מרושע אליי, אבל הוא סופר מרושע כלפי כל כך הרבה אנשים, אז אתה לא יכול לקחת את זה יותר מדי אישית", אמר גייטס לאייזקסון.

גייטס גם אמר לאייזקסון שהחלטתו הייתה מהלך עסקי, שכן הוא צפה שההיצע של כלי רכב חשמליים יעלה בקרוב על הביקוש, מה שיוביל לירידת מחירים. חילופי ההודעות המלאים בין מאסק לגייטס - שעליהם מספר אייזקסון בביוגרפיה - הודלפו לראשונה ברשת באפריל 2022. מאסק אפילו אישר את האותנטיות שלהם בטוויטר.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.



Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022

מאסק הסביר כיצד שמע על המהלך של גייטס וצייץ בטוויטר: "שמעתי מכמה אנשים ב-TED שעדיין יש לגייטס שורטס של חצי מיליארד נגד טסלה, וזו הסיבה ששאלתי אותו, אז זה לא בדיוק סודי ביותר". באותו חודש, מאסק ירד על משקלו של גייטס בטוויטר, לפני שבסופו של דבר הכריז שהוא "עובר הלאה" מהנושא.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

חשוב לציין כי גייטס ומאסק היו שניים מהתורמים הגדולים ביותר לצדקה בשנת 2022 לפי ה-Chronicle of Philanthropy.