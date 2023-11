אילון מאסק תומך בתיאוריית קונספירציה אנטישמית: האיש העשיר ביותר בעולם הביע אתמול הסכמה עם תיאוריית קונספירציה שמאשימה את היהודים בהפצת שנאה נגד לבנים בציוץ שפרסם ברשת החברתית טוויטר (כיום אקס) שבבעלותו.

• מאסק: אחבר את עזה לאינטרנט, איראן קורבן של ארה"ב

• האויב החדש של מאסק: הארגון למלחמה באנטישמיות

• ראש הממשלה נתניהו נפגש עם המיליארדר אילון מאסק

מאסק, שהוא גם בעל השליטה בחברת הרכב החשמלי הפופולרי טסלה, הגיב לפוסט שבו נכתב כי "קהילות יהודיות דחפו בדיוק את השנאה השטנית הזאת נגד אנשים לבנים שהם טוענים שמופנית כלפיהם. לא מעניין אותי איך קהילות יהודיות מערביות מבינות עכשיו איך עכשיו המונים של מיעוטים שלא כל כך אוהבים אותן מציפות את המדינה". מאסק הגיב לפרסום הזה במילים "אמרת את האמת".

בהמשך מאסק הוסיף על דבריו, וכתב כי הליגה נגד השמצה - ארגון שנלחם באנטישמיות - תוקפת באופן לא הוגן את המערב, למרות שרוב המערב תומך ביהודים ובמדינת ישראל. הסיבה לכך, לפי מאסק, היא שהם לא יכולים לבקר קבוצות מיעוט אחרות שהן האיום העיקרי על אותם יהודים. "זה לא נכון וזה צריך להיפסק", צייץ.

The ADL unjustly attacks the majority of the West, despite the majority of the West supporting the Jewish people and Israel.



This is because they cannot, by their own tenets, criticize the minority groups who are their primary threat.



It is not right and needs to stop.