ניסיון התשובה הפלסטיני להשפעת ההייטק הישראלי: יוזמת "טק למען פלסטין" (Tech for Palestine), שעל הקמתה הוכרז השבוע, מאגדת כ-40 יזמים, משקיעים, מתכנתים ושחקנים מתעשיית ההיי-טק העולמית שמצהירים על כוונה לפתח פרויקטים טכנולוגים שייתמכו בפלסטינים - ויהוו בין היתר תחליפים לחברות הישראליות הפועלות בתחום.

בשלב זה היוזמה שמכנה עצמה TFP לא הציגה שום חלופות לטכנולוגיה הישראלית, אך כבר מאגדת רשימה של חברות ישראליות שהיא קוראת להחרמתן. היוזמה זכתה לחשיפה במסגרת אתר הטכנולוגיה המשפיע TechCrunch.

מאחורי היוזמה עומד אדם בשם פול בריגר, יליד אירלנד ומייסד הסטארט-אפ CircleCI ששוויו מוערך בכ-1.7 מיליארד דולר. לדברי בריגר, הוא מעוניין ש"טק למען פלסטין" תעורר מודעות למלחמה בעזה ותתמוך במי שמעוניינים לתמוך בפומבי בפלסטינים בתעשיית הטק העולמית. הפעילות עדיין נמצאה בימיה הראשונים ומיועדת לארגון קבוצות קטנות שיפתחו יחד פרויקטים בקוד פתוח ויספקו תמיכה לאנשי הקבוצה.

בריגר הביע ביקורת בבלוג הפרטי שלו על היעדר התמיכה של תעשיית הטק הבין-לאומית בפלסטינים. לדבריו, עובדים רבים בתעשייה נמנעים מהבעת תמיכה פומבית בפלסטינים מחשש לפגיעה במקומות העבודה שלהם. למרות הקריאה לפומביות, כ-40 המצטרפים ליוזמה של בריגר עשו זאת בעצמם בעילום שם.

עם הפרויקטים שהקבוצה פיתחה עד כה נמנה תג הכולל דגל פלסטין ומוצע לשימוש למתכנתים החברים באתר GitHub כדי לקרוא להפסקת אש במלחמה, וכן באנרים בסגנון דומה.

Launching a new initiative today: Tech For Palestine



Over 40 tech folks – founders, engineers, product, marketers – working to change tech. Join us! https://t.co/6pY0S5zgTf