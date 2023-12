מאז סרטוני הטיקטוק על המכתב של בן לאדן וטרנד קריאת הקוראן ע"י אמריקאים, נראה שלא היה טרנד מטופש ברשתות החברתיות כמו הטרנד שהגיע לקראת חג המולד - הטענה כי "ישו היה פלסטיני". נראה שכל מי שמזדהה עם תרבות ה-Woke החליט שמי שייסד את הנצרות הוא לא יהודי אלא פלסטיני, או לפחות יהודי מבחינה דתית - אבל פלסטיני מבחינה אתנית.

בחיפוש פשוט בטיקטוק, טוויטר או אינסטגרם תוכלו למצוא אין-סוף סרטונים, פוסטים וציוצים שטוענים שמכיוון שישו נולד בישראל, "שטח השייך לפלסטינים" לפי אותם גולשים, הרי הוא בעצם פלסטיני ממוצא יהודי.

אחד הציוצים הראשונים בנושא היו של גולש בשם @DrKarimWafa, שמגדיר את עצמו כמשורר פלסטיני. הוא כתב את הציוץ: "תזכרו כשאתם חוגגים את כריסמס שישו היה פלסטיני" כבר ב-17 לדצמבר, והגיע למיליוני גולשים בחשיפתו.

Remember when you celebrate Christmas this year that Jesus was Palestinian. — Karim Wafa Al-Hussaini (@DrKarimWafa) December 17, 2023

המציאות היא כמובן שונה, למקרה שזה לא היה ברור, והשם "פלסטין" לא היה קיים לפני 2023 שנים. אפילו בברית החדשה כתוב שישו נולד בבית לחם שביהודה וכמובן היה יהודי. אף שהעובדות האלה ידועות מאז ומתמיד, נראה שיש אפילו כמרים שטוענים אחרת.

אחד מהם הוא הכומר אדוארד בק, אשר התראיין ל-CNN ודיבר על הסבל שנוצר בעקבות המלחמה באזור. בק ענה: "מה שאני כל כך מופתע ממנו הוא שהסיפור של חג המולד עוסק ביהודי פלסטיני - באיזו תדירות אתה מוצא את המילים האלה ביחד? יהודי פלסטיני שנולד בתקופה שבה ארצו הייתה כבושה, נכון? הם לא יכולים למצוא לאמא מקום אפילו ללדת. הם חסרי בית. בסופו של דבר הם צריכים לברוח כפליטים למצרים, לא פחות. זאת אומרת, אתה לא יכול להמציא את ההקבלות למצבנו בעולם כיום".

“The story of Christmas is about a Palestinian Jew born into an occupied country, having to flee as refugees into Egypt.” - Father Edward Beck @FrEdwardBeck on @CNN a few minutes ago. @NY_Arch @CardinalDolan pic.twitter.com/EFVsU3i1p4 — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) December 25, 2023

הדברים המקוממים של איש הדת הנוצרי גררו הרבה תלונות נגד רשת החדשות. העיתונאית היהודייה קרול מרקוביץ', פובליציסטית בניו יורק פוסט, כתבה: "זה שגוי וכל כך מביך". חוסין עבדול חוסין, ממכון המחקר Foundation for Defense of Democracies, כתב: "כי אתם יודעים איך בספר הבשורה על פי מתי אמר ישו 'לא נשלחתי, אלא אל הצאן האבוד של בית ישראל', כשכתוב 'ישראל', ישו התכוון לפלסטין. האב בק חייב להפסיק לצפות באל-ג'זירה ולהתחיל לקרוא את הברית החדשה".

בעקבות השיח משרד החוץ נאלץ לעלות סרטון בעמודים הרשמיים של מדינת ישראל עם אנימציה שמסבירה כי ישו היה יהודי והאיסלאם עוד לא היה קיים בזמן שבו הוא נולד, אלא נוסד 600 שנה לאחר מכן. הסרטון עצמו זכה לחשיפה גדולה מאוד של מעל 16 מיליון גולשים רק בטוויטר.

PSA: just because someone says something on Tik Tok, doesn’t make it true. #Christmas2023 pic.twitter.com/AuhbKIJrMa — Israel ישראל (@Israel) December 25, 2023

אתמול גם שודר מערכון בארץ נהדרת המתייחס בדיוק לנושא וכבר הופך לויראלי בשלל הרשתות החברתיות ובו נראים 2 תלמידים מברקלי והשחקן ברט גלמן, אשר מגלמים את שלושת האמגושים, שלושה מלכים שהגיעו לבית לחם כדי לסגוד לישו.

זה לא הניכוס התרבותי היחיד שמתנגדי ישראל ניסו לעשות לנו. ברשתות הסתובבו תמונות ישנות בשחור לבן של מדינת ישראל והוצגו בתור חלק "ממדינת פלסטין". זאת למרות שכל ישראלי יכול לזהות את קו החוף של תל אביב או את רחוב שלומציון המלכה בירושלים, גם אם הם צולמו עוד לפני הקמת המדינה.

THIS WAS A PALESTINIAN BEACH



This photo is from 1944, before the disastrous Zionist Israeli occupation befell the region. pic.twitter.com/mJSHG3J894 — Patrick Henningsen (@21WIRE) December 16, 2023

The world ignorantly thinks that Palestine was empty and completely undeveloped until it was invaded by Israel in 1948!



Palestine was not an empty piece of land before Israel. It was a country. They had streets, cities, airports, schools, colleges, theaters, concerts, culture… pic.twitter.com/37RL95cdy9 — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 17, 2023

יש לציין כי הגולשים הישראלים שעוסקים בהסברה עושים עבודה מעולה בלהפריך את הטענות המגוחכות האלה ומסבירים את הנקודות הגיאוגרפיות ודואגים גם להערות גולשים לאותם ציוצים. למרות זאת, מיליוני משתמשים נחשפים לשקרים האלה.

מאז נראה ש"הפיד היהודי" החליט לעשות ניכוס תרבותי לניכוס התרבות נגד היהודים והחל לצחוק על הטרנד של "פלוני היה פלסטיני". ברשת תמצאו המון דוגמאות משעשעות על דמויות היסטוריות ואירועים מוכרים לעולם בתור "פלסטינים". למשל אחוז היהודים שזכו בפרסי נובל "הופכים לפלסטינים", המדענים הגדולים כמו איינשטיין היו פלסטינים, הנחיתה על הירח בוצעה בידי פלסטינים ועוד רבים וטובים.

The Palestinians need to decide.



Either they are currently executing in broad daylight one of the greatest identity thefts in human history, as their propaganda attempts to turn Jesus into a Palestinian,



or they genuinely believe this, implicitly acknowledging that Palestine… pic.twitter.com/tNgVCoWqxJ — Oren Barsky ️ (@orenbarsky) December 26, 2023

Newly discovered evidence that Palestine was the first country to land on the moon. pic.twitter.com/FLCSG5kxsA — Hamas Official - مسؤول حماس (ˢᵃᵗⁱʳᵉ) (@HamasSatire) December 27, 2023

Did you know?



22% of Nobel Prize recipients are Palestinian. — Oren Barsky ️ (@orenbarsky) December 18, 2023

‍♂️ pic.twitter.com/VT9nQXi3uZ — אנדי (@andyayalla) December 26, 2023

Santa Claus was Palestinian — Brett Gelman (@brettgelman) December 26, 2023

A Palestinian couple celebrating the end of WWII pic.twitter.com/MG4aJTdv06 — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) December 26, 2023

More of Palestinian history pic.twitter.com/QpQpVD0Phs — Danel Ben Namer (@DanelBenNamer) December 26, 2023

למרות שייתכן שלא כולם יבינו שמדובר באירוניה, הצפה של הנושא היא גם סוג של אסטרטגיה ואם אפשר שתהיה כמה שיותר מגוחכת. אז מה יהיה הטרנד הבא נגד ישראל? רק הזמן יגלה.