אילון לוי, דובר במערך ההסברה הלאומי של משרד רה"מ, התראיין הבוקר (חמישי) לרשת סקיי ניוז הבריטית. המגישה, קיי ברלי, שאלה אותו האם העובדה שישראל מוכנה לשחרר 150 אסירים פלסטינים תמורת 50 חטופים ישראלים מרמזת על כך שישראל חושבת שחיי פלסטינים שווים פחות. לוי ההמום השיב: "אם יכולנו לשחרר אסיר אחד על כל חטוף, כמובן שהיינו עושים את זה. אנחנו פועלים בנסיבות איומות. אנחנו לא בחרנו לשחרר את האסירים האלה שיש להם דם על הידיים. זו האשמה דוחה". לוי העלה את הסרטון לרשתות החברתיות ותוך שעות ספורות צבר כמעט 5 מיליון צפיות.

The first question that left me speechless (but only for a second): pic.twitter.com/P4Bh0SKtl9 — Eylon Levy (@EylonALevy) November 23, 2023

הגולשים היו מזועזעים מהשאלה, שמוכיחה שוב את האטימות הבריטית ואת חוסר ההבנה של העסקה בין חמאס לישראל. פרצופו המופתע של לוי לאחר השאלה הפך גם לתבנית לממים. אחד הגולשים שיתף את הסרטון בטוויטר וכתב: "השאלה המטופשת ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה". גולש אחר כתב: "העיתונאית הכי גרועה שראיתי כבר הרבה זמן. רמה כל כך נמוכה של עיתונות".

The dumbest question in the history of television: https://t.co/UXZnNCD5Wq — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) November 23, 2023

Worst journalist I've seen in a while, and I pay close attention to the awful work the @BBC and the @nytimes are doing, so when I say it's bad, then it's bad.@SkyNews this is such a low level of journalism, what is your response to that? https://t.co/itUmodyz9v — Ella Travels (Ella Kenan) (@EllaTravelsLove) November 23, 2023

כשהוא נשאל האם צפה את הוויראליות העצומה, סיפר לוי ל-mako: "תוך כדי השאלה של המראיינת הבנתי שזה יהדהד, אבל ממש לא דמיינתי שזה יגיע למימדים המטורפים שיצרה התגובה שלי. הטלפון לא מפסיק להתפוצץ! מבחינתי זו סיטואציה קטנה שמתמצתת בענק את התסכול שרבים חשים עם הסיקור התקשורתי והיחס העוין כלפינו בחוגים מסויימים".

לא רק הסרטון של לוי הפך לוויראלי, אלא גם תמונתו המופתעת עם הגבות המורמות. אלו כמה מהבדיחות המוצלחות ביותר שמצאנו בטוויטר:

כל 100 לייקים אני אעשה אותו יותר מופתע pic.twitter.com/N3il5F7lOT — Motty ️ (@motty_n_) November 23, 2023

הפעלה: pic.twitter.com/exXOHOLmbg — Hallel | הַלל ️ (@kalelbart) November 23, 2023

כל חנוכה ברולדין מחדש pic.twitter.com/N3QsIJ3UG7 — Amir Barkol (@BarkolAmir) November 23, 2023

pic.twitter.com/QHjuUz00Cq — Mor Levy ️ (@morlev9) November 23, 2023

כשהדייט מציעה שאבוא לאיזור שלה ונשב בקניון חולון (סיפור אמיתי)



pic.twitter.com/Ns3xR3OfIH — איצטבגרכת (@itztabegarehet) November 23, 2023

המערכון החדש של ארץ נהדרת מוגזם ולא אמין https://t.co/yxBubCsJ6k — Assaf Bechar (@Assafkin) November 23, 2023

אלון חזן קולט שאשכרה נותנים לו להמשיך לאמן את הנבחרת pic.twitter.com/4boPuZvCRC — Yotam (@yotamwo) November 23, 2023

אני כשאמא שלי שרק אתמול אכלה שרימפס בחלב חזיר מבקשת ממני לא להכניס פיתה לבניין חודש לפני פסח: pic.twitter.com/DcjA4cwMsb — David Oppenheim (@Duduoppe) November 23, 2023

Today Hamas spokesman said the long tunnel discovered under Shifa hospital is “a water well”

I kid you not... pic.twitter.com/s588UTQLBb — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 23, 2023

כששרון סטון משכלת את רגליה ב׳אינסטינקט בסיסי׳ pic.twitter.com/hVFDDORN3d — ישי קיצ'לס (@whatevergever) November 23, 2023

המערכון החדש של ארץ נהדרת מוגזם ולא אמין https://t.co/yxBubCsJ6k — Assaf Bechar (@Assafkin) November 23, 2023

My first time creating a meme.

What do you think?

Open for the full photo. pic.twitter.com/hga8kwK0R0 — Elad Simchayoff (@Elad_Si) November 23, 2023

אני מבין שבעולם עברו רשמית לראיין אותנו באמצעות בובות גרב עם אייקיו של פומפיה https://t.co/BCOEIl8ng5 — Itzik Shasho (@shashtech) November 23, 2023