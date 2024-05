לא מעט פעמים אנחנו נשאלים מתי יגיע לחנויות המוצר הבא של אפל, או מתי משיקים את הגלקסי החדש. לכן, החלטנו לעשות לכם סדר בכל המוצרים שאנחנו מצפים להם בעולם הטכנולוגיה - ואולי תוכלו לתכנן כך טוב יותר מתי ואיזה מכשיר לקנות.

אפל

לא סתם אנחנו מתחילים עם ענקית הטכנולוגיה מקופרטינו. המוצרים של החברה הם תמיד ה-דבר שרוב העולם מחכה לו, ולמרות שרוב הישראלים משתמשים באנדרואיד, האייפון הוא עדיין המוצר הכי נחשק.

אז לאחר השקת האייפדים בשבוע שעבר, האירוע הבא של אפל יתקיים בחודש יוני, בכנס המפתחים השנתי שלה. במהלך הכנס יציגו את מערכת ההפעלה החדשה של האייפונים ושאר המכשירים. לא צפויים מכשירים חדשים, אבל כן יש חשיבות ל-iOS18.

iOS 18 is bringing groundbreaking AI features to your device this fall. Expect on-device intelligence, enhanced privacy, and a suite of new capabilities that will redefine how you use your phone. Stay tuned for the big reveal! #AppleEvent #ios18 pic.twitter.com/XlHtsWvNH6 — CloudBooklet (@cloudbooklet) May 13, 2024

בחצי הראשון של ספטמבר אפל צפויה לערוך את האירוע המרכזי שלה בו היא תציג את האייפון 16, 16 פלוס, 16 פרו ו-16 פרו מקס. יש כמה שמועות סביב המכשירים החדשים, שאותם כבר ריכזנו בכתבה ייעודית, אבל מה שכולם מדברים עליו הוא כניסת הבינה המלאכותית בדרך זו או אחרת. בנוסף נראה שדרוג קל של מערך המצלמות, הסוללה ומעבד חדש.

pic.twitter.com/dlxXgpXV8U — Sonny Dickson (@SonnyDickson) April 29, 2024

השמועות אומרות שבאותו אירוע אפל גם תחשוף את האפל ווטש X. השעון שיחגוג עשור אמור על פי השמועות להגיע עם עיצוב חדש ודק יותר, אופציות בריאות נוספות ואפשרות לחיבור מגנטי כדי שתוכלו להחליף רצועות בקלות (ולקנות עוד רצועות כמובן). בנוסף ישנה שמועה על שעון נוסף בשם אפל ווטש אולטרה, אבל אין הרבה פרטים נוספים לגביו ונצטרך לגלות עליו עוד בהמשך.

Camera, Touch ID and more! Will Apple Watch X be like this?#Apple#AppleWatch

Apple pic.twitter.com/seScz1YOWX — ctrlnews (@disctrlnews) May 12, 2024

באירוע בספטמבר נגלה גם אם השמועה על איירפודס דור 4 נכונה. על פי הדיווחים אפל תשחרר 2 סוגים שונים של אוזניות, האחד זול יותר והשני עם סינון רעשים פעיל, מה שהיה רק באיירפודס פרו עד כה. למרות ההבדל במחירים, שתי הגרסאות אמורות להגיע עם עיצוב חדש של מקל קצר יותר ושילוב של רמקול פנימי בקייס כדי שיהיה קל למצוא אותם באמצעות אפליקציית Find my.

בסוף 2024 או תחילת 2025 אפל אמורה להציג גם את המחשבים החדשים, האיימק, המקבוק פרו והמק מיני. החלק המרכזי בהם הוא השימוש במעבד החדש שהוצג באירוע האייפדים, ה-M4. בנוסף הם צפויים להגיע בגדלים שונים, ונדע יותר פרטים עליהם בחודשים הקרובים.

סמסונג

האירוע הראשון מטעם החברה צפוי להתקיים ב-10 ליולי, אז יושקו המתקפלים החדשים של סמסונג, כך על פי השמועות. בדרך כלל האירוע מתקיים בסוף יולי או תחילת אוגוסט, אבל ככל הנראה שענקית הטכנולוגיה רוצה למקסם את העובדה שהיא אחת מנותנות החסות הרשמיות של אולימפיאדת פריז 2024 ולהציג שם את ליין המכשירים המתקפלים. הגלקסי פליפ ופולד 6 אמורים להכיל את אותו מעבד של הגלקסי S24, להציג את אותן תכונות AI שהוצגו במכשירים ןאולי אפילו להציג פיצ'רים חדשים בנושא.

Samsung Galaxy Z Flip 6 360° Video if CAD based render ✅



-2 Antenna bands & 2 Microphones on the Top



-SIM Tray on the left frame, along with more Antenna bands



-USB-C port, Speaker & Microphones at the bottom



Source: @Smartprix & @OnLeaks#Samsung #GalaxyZFlip6 #Leaks pic.twitter.com/Ew1gBV6xzB — Reviews & Recaps (@Review_Recap) February 29, 2024

אחד המוצרים שהכי מחכים לו מבית סמסונג, ויש סיכוי לא רע שיוצג באותו אירוע ביולי, הוא טבעת הבריאות. החברה הקוריאנית כבר חשפה את העיצוב שלה בכנס בברצלונה בחודש פברואר אבל העיתונאים הרבים שהיו שם לא זכו לנסות אותה, ולכן יש לא מעט מסתורין סביב המוצר הזה. ההערכות הן שהוא ידע לבדוק מדדי בריאות שונים ולהציג אותם באפליקציה של סמסונג בריאות. לא בטוח שהטבעת תושק באותו מועד, אבל החברה הבטיחה שהיא תצא עוד בשנת 2024.

NEW❗



Galaxy Ring build spotted on test server



Build AXE9



Q50XWWU2AXE9/Q50XWWU2AXE9/#Samsung#GalaxyRing pic.twitter.com/9KYvPfMYvL — CID (@theonecid) May 10, 2024

באירוע הקיץ צפוי להגיע גם השעון החדש של סמסונג, הווטש 7, שאמור להיות עם חיי סוללה ארוכים יותר, מעבד חדש, ביצועים טובים יותר וכנראה שהתממשקות כלשהי עם הטבעת החדשה. לא נופתע אם סמסונג גם תציג אוזניות חדשות, הבאדס 3 והבאדס 3 פרו יכולות להגיע באותו אירוע ואולי אפילו להציג פיצ'רים מבוססי AI (שאנחנו עדיין לא יודעים מהם) ולהמשיך את ליין האוזניות המוצלח של החברה.

אם אתם מצפים לגלקסי S25, מכשיר הדגל של החברה, תצטרכו לחכות כנראה עד חודש ינואר של שנת 2025. קצת מוקדם מדי לדעת מה יהיה באותו אירוע, אבל צפוי שנראה את גרסאות הסמסונג S25, S25+ ו-S25 אולטרה.

גוגל

כנס המפתחים של גוגל התקיים התקיים השבוע, אירוע בו מושקת באופן מסורתי הגרסה הזולה יותר של הפיקסל. השנה הושק הפיקסל 8A בצורה קצת שונה, במקום באירוע רשמי - נתנו ליוטיובר מארקיז בראונלי לנסות אותו לפני כולם ולהוציא מיני סקירה בנושא, ובנוסף הוא כבר זמין לרכישה מוקדמת באתר של גוגל. המכשיר, ממש כמו קודמיו, נותן אופציה דומה למכשיר הדגל עם כמה שנמוכים קטנים אבל מחיר משתלם בהרבה. באופן מסורתי הוא נחשב למכשיר מאוד כדאי מבחינת התכונות והמחיר שלו, וזה נכון גם לשנה הזאת.

בחודש אוקטובר צפוי להגיע מכשיר הדגל החדש של גוגל - הפיקסל 9, הפיקסל 9 פרו ועל פי השמועות גם פיקסל 9 פרו XL, מה שאומר שנקבל את המכשיר הטוב ביותר של גוגל אבל בגודל נורמלי של 6.1 אינץ'.

According to @UniverseIce, the Pixel 9 and 9 Pro are the same size but have different cameras. The 9 Pro XL is the largest flagship that rivals the Pixel 8 Pro, S24 Ultra, and iPhone 16 Pro Max. pic.twitter.com/DoZUsGf7wm — Thinborne (@thinborne) May 9, 2024

בנוסף גוגל אמורה להציג גם את המתקפל השני שלה, הפיקסל פולד 2 או בשינוי שם פיקסל פרו פולד, אבל לא ברור מתי הוא יוצג. לצערנו את כל המכשירים של גוגל תצטרכו לקנות בחו"ל או בחנות שעושה ייבוא פרטי, מכיוון שאין עדיין יבוא רשמי לחברה בארץ.