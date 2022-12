Google מפרסמת היום (ד'), זו השנה ה-22, את רשימות סיכום השנה בחיפוש לשנת 2022 שחושפות את הנושאים והאנשים הכי טרנדיים בשנה החולפת במגוון קטגוריות. סיכום השנה של ישראל ו-70 מדינות נוספות וסרטון סיכום השנה הבינלאומי זמינים באתר Year in Search.

אז איך תיזכר שנת 2022? בראש ובראשונה בזכות המונדיאל, שהגיע למקום הראשון ברשימת "עשרת החיפושים החמים", המתקיים בקטאר והצליח לייצר כותרות עוד טרם התחיל, הרבה מעבר למשחקי הכדורגל עצמם. במקום השני Wordle, משחק המילים שניתן לשחק רק פעם ביום, שהפך להצלחה עולמית ואפילו סייע לפענח חטיפה של אמריקאית צעירה.

החזרה של הישראלים לדיוטי פרי הביאה את "תו ירוק" ו-skyscanner למקומות הרביעי והחמישי בהתאמה. המלחמה באוקראינה הגיעה למקום השישי עם מונח חיפוש ברוסית новости украины (חדשות על אוקראינה) ותוצאות הבחירות לכנסת ה- 25 במקום השביעי. עוד ברשימה "מדא בדיקות קורונה", שריד אחרון למגפת הקורונה, שבשנתיים הקודמות כיכבה ברוב המקומות ברשימה, במקום ה-9.

ואיך אנחנו בהשוואה לעולם? בצמרת עשרת הגדולים של החיפושים בעולם התמקם משחק וורדל, כאשר אוקראינה נמצאת במקום השלישי והמלכה אליזבת' במקום הרביעי. המונדיאל (World Cup) רק במקום השישי, ואייפון 14 נמצא במקום השמיני. 4 ביטויים שקשורים למשחקי קריקט הפופולריים בהודו נמצאים גם בעשירייה, כאשר India vs England נמצא במקום השני.



צילום: Juan Mabromata - Pool, Getty Images

בחזרה לישראל. הדר מוכתר, יו"ר מפלגת צעירים בוערים, שנשארה הרחק מאחוז החסימה, הגיעה למקום הראשון ברשימת האנשים הכי טרנדיים של השנה בארץ. פוליטיקאים נוספים ברשימה הם ח"כ איתמר בן גביר, ראש מפלגת עוצמה יהודית (מקום 3) ונשיא רוסיה, ולדימיר פוטין (מקום 8). תאונת האופנוע הקשה ותהליך ההחלמה מיקמו את נירו לוי במקום השני ברשימה. הקאמבק של סנדי בר ב"רוקדים עם כוכבים" הביא אותה למקום הרביעי. יגאל שילון שחשף השנה את מצבו הבריאותי במקום השישי; סיימון לבייב, שהעדויות כנגדו עמדו במוקד הסרט "נוכל הטינדר" במקום השביעי; השופטת לשעבר אתי כרייף שהתראיינה ב"עובדה", והמגיש אסי עזר מדורגים במקום התשיעי והעשירי בהתאמה.

נירו לוי | צילום: Yonatan Sindel, flash90

בראש רשימת האנשים שהלכו לעולמם צביקה פיק, שנפטר באוגוסט האחרון. האלימות הגואה בחברה הישראלית אחראית למקום השני והשלישי: העבריין בני שלמה, שנרצח ביריות בתחילת אוקטובר במקום השני וספיר נחום, שבן זוגה הואשם ברציחתה. השנה גם נפרדנו ממנהיגים בולטים, בהם הרב חיים קנייבסקי, במקום השביעי והמלכה אליזבת' השנייה, במקום העשירי. הרוצח הסדרתי ג'פרי דאהמר שמת כבר בשנת 1994, אך חזר למודעות הציבורית השנה בשל סדרה של נטפליקס בהשראת סיפורו, במקום החמישי.

מתוך "דאהמר - מפלצת: סיפורו של ג'פרי דאהמר" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

את רשימת סדרות הטלוויזיה הטרנדיות מובילה הסדרה של yes, פאודה. כאן 11 היא המנצחת הגדולה של השנה עם לא פחות מ-4 הפקות מקור שמככבות ברשימה: טהרן (מקום שלישי); מנאייכ (מקום רביעי); המפקדת (מקום שמיני) ושעת אפס (מקום עשירי). שלום אסייג, כוכב מנאייכ, מתברג פעם נוספת לרשימה, עם הסדרה שנות ה- 90 של רשת במקום השישי. לנטפליקס שתי נציגויות ברשימה: מניפסט במקום השני ו- stranger things במקום החמישי. צומת מילר של קשת במקום השביעי ואופוריה, הגרסה האמריקאית של HBO לסדרת המקור הישראלית, במקום התשיעי.

האם הם בחרו להישאר ביחד? | צילום: מתוך חתונה ממבט ראשון , קשת 12

בגזרת הריאליטי, "האח הגדול" (רשת 13) היא המנצחת הגדולה ברשימת סדרות הריאליטי הטרנדיות, כאשר מיד אחריה חתונה ממבט ראשון (קשת 12) במקום השני ואהבה חדשה (רשת 13) במקום השלישי. עוד בין הסדרות הטרנדיות ביותר: משחקי השף (מקום רביעי), הישרדות (מקום חמישי), המסעדה הבאה (מקום שישי) ורוקדים עם כוכבים (מקום שביעי). סוגרות את הרשימה אקס פקטור, מאסטר שף והקבוצה.

איתמר בן גביר | צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

לרשימת הסרטים הטרנדיים ביותר השנה נכנסה השנה הפקה ישראלית אחת בלבד, "בחורים טובים", הדרמה הקומית על סיפור אהבה אשכנזי-מזרחי בעדה החרדית, שהגיעה למקום העשירי. "נוכל הטינדר" של נטפליקס מתמקם בראש הרשימה ולמקום השני הגיע הסרט صالون هدى (הסלון של הודא) של הבמאי הפלסטיני-הולנדי האני אבו אסעד, שביים את "גן עדן עכשיו", זוכה פרס גלובוס הזהב. ז'אנר גיבורי-העל תפס מקום מרכזי ברשימה עם להיטים כמו באטמן (מקום רביעי); תור אהבה ורעם (מקום חמישי); בלאק אדם (מקום שביעי) ודוקטור סטריינג' 2 (מקום שמיני).

ברשימת הפוליטיקאים הטרנדיים התמקמו לצד מוכתר, בן גביר ופוטין, בשלושת המקומות הראשונים, עידית סילמן, שפרישתה מהקואליציה הכתה גלים, במקום הרביעי ואחריה בצלאל סמוטריץ', יו"ר הציונות הדתית ונשיא ארה"ב ג'ו ביידן. עוד ברשימה: ח"כ מיקי זוהר (מקום שביעי); הח"כית החדשה מהליכוד, טלי גוטליב, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ואביר קארה (מקום עשירי).

עוד רשימות מהארץ ומהעולם ניתן למצוא באתר Year in Search.

איך מגבשים את רשימות השנה בחיפוש?

גוגל מרכיבה את הרשימות באמצעות בדיקת מיליארדי שאילתות שהיא מקבלת בכל שנה. בבדיקה נעשה שימוש באלגוריתם שמשווה את אחוז העלייה בחיפושים עבור מונח ספציפי על פני פרק זמן מוגדר. בנוסף לסיכום השנתי שמאיר את הטרנדים הבולטים של 2022, קיימים מספר כלים נוספים המספקים תובנות על החיפוש בעבר ובהווה, בעולם ובישראל.

