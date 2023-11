דני בולר, בן 35 מתל אביב, התפרסם בתור המורה למתמטיקה שמפרסם סרטונים מדעיים בקצב ובדיבור מהיר בטיקטוק, ועד מהרה הפך לאחד מכוכבי הרשת האהובים ביותר, שאף מתפרנס מהתחום. יום לאחר השבת השחורה, ב-8 באוקטובר, הוא החל לעלות סרטוני הסברה, רובם המוחץ באנגלית, ועד היום העלה יותר מ-30 סרטונים בכל הפלטפורמות שלו, שצברו מיליוני צפיות, והגיעו לקהל עוקבים חדש מחוץ לישראל.

הסרטונים של בולר שונים בנוף סרטוני ההסברה שרצים ברשת, ולא כוללים כמעט תמונות קשות מהזוועות שהתרחשו. ברבים מהם הוא מגלם יותר מדמות אחת, בין היתר ישראלי, פלסטיני, האו"ם או סתם מפגין שלא מבין מה משמעות הקריאה - "מהנהר עד הים". את השפה הוא מגדיר בעצמו "טיקטוקית", כלומר דיבור מהיר, כתוביות, קאטים מהירים ושימוש בהומור.

בסרטונים שלו הוא מראה עד כמה אבסורדית היא נקודת המבט של חמאס, וכפועל יוצא מזה גם התומכים שלו בעולם המערבי. בסרטון שהוא מראה את "חווית חמאס" כמעין מדריך טיולים, הוא שואל אם מישהו מהמשתתפים לא מוסלמי (כי אז הוא צריך להתאסלם לפני), מבקש מהנשים לעטוף את עצמן בבורקה שרק העיניים שלהן יהיו חשופות, ומזכיר בין היתר כי נשים לא יכולות לנהוג, אלכוהול אסור וכמובן חל איסור חמור על גייז.

Who wants some Sharia Law? pic.twitter.com/O0roHQbz9U — Dani Buller (@askdani__real) November 12, 2023

בסרטון אחר, שצבר בטוויטר רק יותר מ-900 אלף צפיות, הוא מגלם שתי דמויות שמשחקות במשחק קלפים "החוויה הפלסטינית", שבמסגרתו הפלסטינים צריכים להקים מדינה. השאלות בקלפים מציגות למעשה את האפשרויות שהיו לפלסטינים לאורך עשרות השנים האחרונות להקים מדינה, החל מהחלטתם לדחות את הצעת האו"ם ב-1947 ולפתוח במלחמת העצמאות.

Difficulty level: Palestine.



(Don't forget to watch the previous episode) pic.twitter.com/Z5BeGo3Zxs — Dani Buller (@askdani__real) November 10, 2023

לבולר יש 250 אלף עוקבים בטיקטוק ו-70 אלף באינסטגרם. בטוויטר הוא חדש והחל לפרסם בו סרטונים ותכנים רק אחרי תחילת המלחמה, אבל כבר צבר 16 אלף עוקבים וסרטוניו זוכים לתהודה. לדוגמה, לסרטון התשובה שלו לטרנד "מכתב לאמריקה" (במסגרתו צעירים אמריקאים קוראים בהזדהות את המכתב של אוסמה בן לאדן אחרי פיגועי 11 בספטמבר) יש יותר ממיליון צפיות רק בטוויטר.

"בשבת השחורה הייתי כמו כל כולם די בהלם. בשישי בערב חזרנו אני ומשפחתי מחופשה מושלמת בעקבה", מספר בולר ל-mako. "פתאום שבת בבוקר, בום, הלם טוטאלי. בגלל שיש לי 2 ילדים קטנים, עם כל ההלם וכל הדיכאון, אני עדיין צריך לתפקד רגיל איתם. אז היה פה דיסוננס מאד מוזר - להיות עם כל ההורים הצעירים בגן שעשועים בזמן שכולם בדיכאון, בוכים ומנסים להסתיר את זה. זה היה מחזה מאוד סוריאליסטי.

"זה תפס אותי גם באופן אישי, יש לי קרובים בסופה. למזלי הרב הם נותרו בחיים, והיו כמה במסיבה שהכרתי שגם נותרו בחיים. במובן מסוים, זה לא משנה את מי הכרנו, כולנו לקחנו את זה באופן אישי".

לדברי בולר, "כבר בצהרים של שבת מישהו כתב עליי פוסט באינסטגרם – 'למה אני לא מדבר, איפה אני, ושזה חוסר אחריות' וכדומה. יום אחרי התחלתי לעשות סרטונים".

הוא מספר על תהליך כתיבת הסרטונים: "אני מסתכל על מה שקורה במלחמה עכשיו, מה המסר שהכי בוער להעביר ומתחיל לעבד את זה בתהליך יצירתי, לחשוב על דרכים מקוריות, שנונות ויצירתיות להעביר אותו.

"אני כותב את הטקסטים לבד, לפעמים זה לוקח שעות על גבי שעות. אני מריץ משפטים בראש, מספר לעצמי סיפור עד שבונה את זה לקובץ מסודר. קרה לי עד עכשיו בערך פעמיים שיצא לי תסריט מאוד ארוך, אז נתתי למישהו שיסתכל ויבין איפה אני יכול לקצר, אבל ברוב המוחלט של המקרים אני עושה את זה לבד".

איזה תגובות אתה מקבל?

"אני מקבל תגובות נאצה מצד פרו פלסטינים, אבל גם המון תגובות אהדה מצד תומכים. לשמחתי הרבה הצלחתי לחדור לקהל לא ישראלי. זאת הייתה המטרה, בגלל זה אני עושה את זה באנגלית. צברתי עד עכשיו 40-50 אלף עוקבים חדשים מחו"ל בכל הרשתות. אפילו גרי קספרוב, אלוף העולם בשחמט לשעבר, שיתף סרטון שלי, ונמסר לי באופן אישי שג'רי סיינפלד ואשתו התלהבו מהסרטונים שלי".

This is why I prefer chess! https://t.co/rMeUacgkdG — Garry Kasparov (@Kasparov63) November 9, 2023

מה אתה חושב על ההסברה הישראלית?

"זה מתחלק לשניים. יש הסברה ממשלתית שלא ממש מתפקדת, לראיה הסרטון שעשו במערך ההסברה הלאומי עם אביב אלוש. אני לא מתייחס לשאלה כמה שילמו לו, זה פשוט חוסר הבנה לגבי למה צריך הסברה בכלל. השקיעו כסף בשביל לעשות סרטון לישראלים שמלא בקלישאות וזאת לא מטרת ההסברה. אנחנו לא צריכים להסביר לנו יותר מדי, צריך להסביר לחו"ל, לאלו שלא בטוחים איזה עמדה צריך לנקוט בסיפור הזה, למתנדנדים. אותם צריכים לרתום.

"התארגנויות חברתיות ואזרחיות, כמו שאני עושה בצוות שלי, עושות את זה הרבה יותר טוב. יש המון חמ"לי הסברה אזרחיים שעושים עבודה נהדרת, אבל זה קרב קצת קשה. אני לא רוצה להגיד אבוד מראש, כי הוא לא, אבל התנאים לא לטובתנו. דבר ראשון, אנחנו מעט מאוד כמותית - יהודים לעומת מוסלמים וערבים בעולם, ודבר שני הנרטיב שלנו הרבה יותר מורכב. הנרטיב הפלסטיני הוא הרבה יותר פשוט וקל להבנה, ובגלל זה הוא מצליח במיוחד בפלטפורמות כמו טיקטוק – 'הישראלים חזקים, הפלסטינים חלשים, אז נהיה בעד הפלסטינים. הישראלים לבנים, הפלסטינים לא'. הנרטיב הזה מאוד קל למי שלא בקיא, והנרטיב שלנו קצת יותר מורכב. יש לנו אתגר כי אנחנו צריכים לתרגם אותו לשפה הרבה יותר פשוטה, כי ברשתות כמו טיקטוק קשה להעביר רעיונות כל כך מורכבים".

בולר מציין כי יש הרבה אנשים שעושים הסברה נהדרת עבור ישראל. "יש את אלה קינן שעובדת איתי שהיא אשפית הסברה, אין דברים כאלה, יוסף חדאד כמובן, נועה תשבי שעושה עבודה נהדרת, גל גדות, שלמרות מה שחושבים תורמת לנו מאוד ומשקיעה המון בהסברה. לא חסרים. יש הרבה מאוד אנשים טובים", הוא אומר.

פותחים עוד שבוע מלחמה בהסברה עם צוות של אלופים@EllaTravelsLove @DanelBenNamer @askdani__real @GiladShats pic.twitter.com/JilwW9vCfb — Guy Gutman גיא גוטמן (@gutman_guy) November 19, 2023

כשהוא נשאל מה צריך לכלול סרטון הסברה מוצלח, הוא אומר: "לספר להם את האמת ולגבות אותה בהוכחות, ולעשות את זה בשפה קלילה, בצורה פשוטה, בדיבור בגובה העיניים, אותנטי. בלי יותר מדי אפקטים. לעשות סרטון שהוא באמת אותנטי. לא ממשלתי, לא באולפן, אלא בן אדם מדבר, מציג עובדות ומגבה אותן. צריך גם להתאים לפלטפורמה - כשאני עושה סרטונים בטיקטוק, אני מתאים את זה לשפה שילדים ואנשים עם בעיות קשב וריכוז יוכלו להבין יותר בקלות".

הוא מאמין בשילוב בין סרטונים שמציגים זוועות לכאלה מסוג אחר. "יש הרבה צופים וכל אחד מתחבר לסוג אחר של תוכן. אסור לעשות הכול מאותו סוג, צריך לגוון. אני משתדל לעשות סרטונים מגוונים. סרטונים קלילים ואפילו אפשר להגיד הומוריסטים, כמה שזה נשמע הזוי. זאת השפה שהמון אנשים בטיקטוק מבינים. הם לא רוצים כבד, לא רוצים שעכשיו תבאס אותם יותר מדי. אני רואה שזה עובד".

מאז ה-7.10 בולר לא העלה כאמור אף סרטון מדעי כמו שהיה רגיל לפני. גם כל הקמפיינים המסחריים שלו עצרו. "אני לא מרגיש שזה מתאים עכשיו, אני מרגיש שאני יכול לנצל את כל היכולות והזמן שלי לדברים יותר חשובים עכשיו", הוא אומר.

פנו אלייך גורמים ממשלתיים?

"כן, בהחלט משרד החוץ פנה אליי, הוא רצה שאני אבוא לייעץ לו ולעבוד איתו באופן רשמי. זה כרגע בתהליכים. הוא גם פנה אליי שאבוא לסיור בעוטף, עשיתי את זה בכיסופים, וקרא לי לראות את סרטון הזוועות. דובר צה"ל גם פנה אליי שאעשה סרטון בעזה, אמרתי להם שאני מסכים ואני מחכה שזה ייצא לפועל. גם לפיקוד העורף עשיתי סרטוני הסברה בבסיס שלהם. הרבה גורמים פונים אליי, ואני עוזר בשמחה. עם כל הביקורת שיש לי על הגופים האלה ועל הממשלה, כשפונים אליי אני עוזר במה שאני יכול".

איך באמת היה לצפות בסרטון הזוועות של דובר צה"ל?

"בדיוק מה שניתן לצפות. חלק גדול מהתכנים הכרתי מהטלגרם, ומה שלא הכרתי היו החלקים הקשים ביותר. אני לגמרי מבין למה בוחרים שלא לפרסם את זה. כי יש שם סצנות מאוד אישיות וחייבים לכבד את המשפחות. בלי קשר, אני חושב שהסרטון הזה יגרום לאפקטים נפשיים לא קלים להרבה אנשים שיצפו בו, במיוחד לילדים כמובן. כאיש הסברה אני מבין את היתרונות לשחרר את זה לציבור הרחב, אבל אני חושב שאם המשפחות לא מרגישות בנוח חייבים לכבד אותן".

בולר התגייס גם למען החטופים הישראלים בעזה, ועשה סרטונים עם מטה החטופים. "דיברתי עם כמה משפחות גם", הוא אומר. "דיברתי עם אבא של אחת החטופות, והוא לא ממש רצה לדבר עליה. היה לו טו מאץ'. הוא העדיף לדבר עליי, על הערוץ שלי, וזה היה מאוד סוריאליסטי. זו נקודה רגישה לכולנו, אפילו עכשיו קשה לי לדבר על הנושא. במיוחד בסוגיה הזו אני משתדל לעזור כמה שאפשר".

ומה לגבי התלמידים שלו? בימים אלו בולר נמצא בחל"ת, אותו לקח מראש בלי קשר למלחמה, אבל הוא נקרא בשבועיים האחרונים להרצות בבית הספר שבו לימד לתלמידי התיכון על הסברה. "התלמידים שלי תמיד מפרגנים וחמודים מאוד", הוא אומר.