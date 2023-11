האתר של אטסי (Etsy) הוא אחד מחנויות האונליין הגדולות ברשת שמשרתות יוצרים ואמנים עצמאים. לכן, כשהאתר הזה מחליט לאסור על מוצרים מסוימים, יש לזה השפעה עצומה. אתר פלטפורמר מדווח כי מספר עובדים בחברה כעסו על הנהלת החברה אחרי שזו הודיעה כי היא מורידה מהאתר מוצרים הכוללים את הסיסמה "מהנהר עד הים" - From the river to the sea - שהפכה בשבועות האחרונים לפופולרית במיוחד בקרב מפגינים אנטי ישראלים.

הסיסמה היא קיצור לקריאה From the river to the sea, Palestine will be free ששנויה במחלוקת בחוגים אמריקאים. חלק רואים בה סיסמה לגיטימית שקוראת למדינה פלסטינית, בעוד אחרים רואים בה סיסמה אנטישמית שקוראת להשמדת מדינת ישראל. הסיסמה נהגתה עוד בשנות השישים כסמל להתנגדות הפלסטינית ולרצון של הפלסטינים לשוב לכל חלקי ארץ ישראל, מנהר הירדן ועד הים התיכון.

ב-Eatsy נוהגים להסיר מוצרים שקוראים לאלימות, וכך החליטו הפעם כי הסיסמה "מהנהר עד הים" מעודדת אלימות ולכן היא נאסרת לחלוטין באתר. העובדים שמחו על ההחלטה ציינו כי עד לפני ההתקפה של החמאס ב-7 באוקטובר המוצרים הללו עדיין היו באתר, והוסרו רק בשבועות האחרונים. בהנהלת Etsy ציינו בפני העובדים כי הסיסמה מופיעה באמנת חמאס וכי הליגה נגד השמצה מגדירה את הסיסמה כאנטישמית.

אתר Etsy. פלטפורמה פופולרית לאמנים ויוצרים עצמאים | צילום: צילום מסך etsy.com

"אנחנו יודעים שאנשים רבים משתמשים בסיסמה בצורה אותנטית וללא קריאה לאלימות", מסר בכיר בחברה לעובדים לפי הדיווח של פלטפורמר. "למרות זאת, החלטנו שהסיסמה עוברת על הכללים של החברה ממספר סיבות. אחת מהן היא השימוש בה בידי ארגון חמאס".

לעומת זאת, ישנם עדיין מוצרים רבים הנמכרים ב-Etsy הקשורים באופן ישיר בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וחלקם כן קוראים לשיחרור פלסטין מהים עד הנהר, גם אם המילים הספציפיות הללו לא כתובות שם. חיפוש אחר המונח "resistance until reclamation" (התנגדות עד לשחרור), שגם פופולרי בקרב פרו פלסטינים מעלה מוצרים רבים, בהם כאלה המסמנים את כל שטח ישראל תחת דגל פלסטיני. בין היתר כוללות התוצאות כובע ועליו הכיתוב "הפכו את ישראל לפלסטין שוב" ופוסטר שבו נכתב "אנחנו עוד נשוב" עם מפת ארץ ישראל המלאה.

חולצה פרו ישראלית שעובדים ב-Etsy התלוננו על מכירתה | צילום: צילום מסך מאתר Etsy.com

כחלק מתלונות הנגד שלהם עובדים עובדים ב-Etsy הביעו תרעומת על ההחלטה להמשיך למכור באתר חולצה עם דגל ישראל, ועליה הכיתוב "הצבעים האלה לא רצים. הם טוענים מחדש". באנגלית זה שנון יותר: These colors don't run. They reload.

אתר Etsy הוא אמנם בבעלות אמריקאית אך עם המשתמשים בו נמנים גם אמנים ויוצרים ישראלים, שמוכרים באתר את מרכולתם לכל העולם. בשבועות האחרונים האתר התמלא גם במוצרים התומכים בצד הישראלי, כמו שרשראות של "ביחד ננצח" בעברית.