תושבי עזה ממשיכים לתעד ברשתות החברתיות את החיים ברצועה בצל ההריסות. בשבועות האחרונים, פורסמו מספר סרטונים ברשת החברתית שמציגים תושבים שחוזרים לבתיהם ההרוסים ומשפצים אותם לעיני המצלמות בסגנון ה-DIY המוכר.

באחד מהסרטונים שעלה בעמוד של רשת חדשות פלסטינית עצמאית בשם Qudsn, נראה תושב בבית שמיקומו לא ידוע שמפנה את ההריסות שנוצרו מהפצצות צה"ל במקום. לאחר שניקה את ההריסות, העזתי מתקין בביתו רצפה חדשה, מטייח את הקירות ולבסוף גם מרהט את החדר במראה וספה. מבעד לחלון נשקפות ההריסות ביתר הבתים. על אחד מקירות הבית נראה גרפיטי של מגן דוד, שככל הנראה רוסס על ידי חיילים ששהו במקום, עם סימון של איקס עליו. "מה שיש על הקיר מרפא את הלב", כתב אחד המגיבים בתגובה לפגיעה בסמל.

לא ברור אם מדובר בבית בצפון הרצועה, שם כבר דווח על חזרת פעילים, או בדרומה. התגובות בסרטון משבחות את העזתי על מעשיו: "אתה מודל לחיקוי עבורנו", כתב מגיב, בזמן שאחרים שלחו לו איחולים וברכות.

בסרטון אחר שעלה בטוויטר תחת הכותרת "יום נורמלי בעזה" (A Normal Day in Gaza), נראים שלושה צעירים מסדרים בית שהחפצים בו פוזרו. הם מפנים את החפצים, מנקים אותו ולאחר מכן מכניסים אליו רהיטים חדשים, כולל ספה ומראה. גם במקרה הזה לא ברור באיזה אזור של הרצועה נמצא הבית. התגובות משבחות את המעשים: "אחד מהסרטונים שגורמים לי לחייך, ההתנגדות היא אדירה", כתב מגיב אחד, ואילו אחר הוסיף: "אני לומד המון מהאנשים האלה, הם כל כך אמיצים".

Despite everything Palestinians are going through, they still hold on to hope.



בסרטון אחר נראים עזתים מפנים הריסות, תולים בד המשמש כמסך על הקיר ומקרינים עליו סרט לילדים.

מאז תחילת המלחמה, מספר עזתים זכו לפרסום אדיר ברשתות החברתיות - כמו למשל סאלח אלג'פראווי, שסרטונים שהפיץ נחשפו כמזויפים, האחיות היוטיובריות המצליחות חיה ומראם ברגות שגייסו כספים על מנת לברוח מהרצועה והילדה רינאד בת ה-10, שהפכה לוויראלית לאחר שלבשה חולצת בית ספר עם כיתוב בעברית.