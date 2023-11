אילון מאסק ממשיך לדחוף את עצמו למלחמה ברצועת עזה: האיש העשיר בעולם צייץ אתמול שטוויטר (כיום אקס) שבבעלותו תתרום את כל ההכנסות שתייצר כתוצאה מהמלחמה בעזה לבתי חולים בישראל וברצועה. מדובר בהצהרה מעט חלולה שכן לא ברור כיצד החברה יכולה לבדוק בצורה יעילה כתוצאה מאיזה תכנים נובעים ההכנסות שלה. לא נמסרו גם פרטים על מנגנון חלוקת הכספים, אך הצהרה שנועדה למשוך תשומת לב יש כאן.

ההכרזה האחרונה של מאסק מגיעה על רקע האשמות באנטישמיות כנגד מאסק עצמו, שהגבירו את הביקורת כנגד חוסר הטיפול של טוויטר בתכנים אנטישמיים שמופצים בה. ביום חמישי שעבר הביע מאסק תמיכה בפוסט בטוויטר שהאשים את יהודי ארה"ב בכך שנטלו חלק ב"החלפה הגדולה" - תיאוריית קונספירציה של הימין הקיצוני באמריקה שטוענת כי קהילות מיעוט מבקשות להשתלט על ארה"ב ולהחליף את יוצאי אירופה הלבנים כגורם הדומיננטי בה.

X Corp will be donating all revenue from advertising & subscriptions associated with the war in Gaza to hospitals in Israel and the Red Cross/Crescent in Gaza