אילון מאסק צייץ הלילה שבוצעה השתלה ראשונה של שבב הניוראלינק Neuralink במוח של בן אדם חי. את המידע חשף מאסק, איך לא, ברשת החברתית שבבעלותו X, טוויטר לשעבר. בציוץ הוסיף מאסק כי האדם מתאושש היטב מהניתוח והתוצאות הראשוניות מראות פעילות נוירונית מבטיחה.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

מאסק גם הכריז על השם הרשמי של המוצר הראשון שלה - "Telepathy" והוסיף בציוץ: "השבב יאפשר לשלוט בטלפון, במחשב או בכל מכשיר אחר - באמצעות מחשבה בלבד". והמשיך, "המשתמשים הראשונים במוצר יהיו אנשים שמשותקים בגפיים. תארו לעצמכם אם סטיבן הוקינג היה יכול לתקשר מהר יותר מקלדנית או כרוז במכירה פומבית. זאת המטרה שלנו".

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal. — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

במשך חודשים חיפשה החברה מועמד לעבור את הניתוח הניסיוני שלה, שמטרתו להתקין שבב זעיר בשכבה העליונה של הגולגולת של האדם. לאחר ההתקנה, השבב אמור לספק מספר יתרונות בריאותיים ומדעיים, כולל יכולת למדוד פעילות מוחית ולהעניק לאנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית יכולות חדשות.

מהחברה נמסר כי ניתוח ראשון זה תוכנן כחלק מניסוי לבדיקת בטיחות ויעילות השתל וכן את ההליך הרפואי עצמו של התקנתו. מהציוץ של מאסק, אפשר להניח שניאורלינק לא רק מצאה מועמד מתאים אלא השתילה לו בהצלחה את שבב המוח של החברה.

כדי לשלב את השבב של החברה, על מנתח מוטלת המשימה לחתוך חור קטן בגולגולת המטופל, ולאחר מכן רובוט בגובה 7 מטר בשם "R1" אחראי על ביצוע ההליך העדין של תפירת האלקטרודות של השתל, בגודל של כמטבע, ישירות למוחו של האדם. אם הניתוח הצליח, החומרה של החברה מיועדת לנוח בחלק של הגולגולת של המטופל שהוסר, ממש מתחת לקרקפת, בעוד המוליכים הזעירים שלו נושאים נתונים הלוך ושוב בין המוח והשרתים של הסטארטאפ.

זהות החולה שעבר את הניתוח אינה ידועה. מניאורלינק נמר כי בתחילה היא רוצה להתמקד במתן פתרונות לאנשים עם מחלות נפשיות ופיזיות, וכי היא מתכוונת לבצע תחילה הליכים עם חולים בעלי שיתוק מוחין. כמה מומחים טוענים כי לטכנולוגיה עשויות להיות יתרונות עבור אנשים הסובלים ממוגבלות. בסופו של דבר, החברה רוצה לפנות ליצירת צורות חדשות של "שיפורים" קיברנטיים עבור אנשים רגילים - מה שמאסק כינה כ"פריצת מוח טרנס-הומניסטית".

מאז הקמתה ב-2016, החברה שמה לה למטרה להשתמש בשתלים עצביים ובמדע ניסיוני כדי לפתח עידן חדש של ממשק מחשב-מוח. במשך שנים, החברה בדקה את השתלים שלה על בעלי חיים. רבים מאותם נבדקים - קופים, חזירים וכבשים - עדיין חיים היום, והיתר בסופו של דבר הורדמו. חלקם, לכאורה, מתו בצורה נוראית - מה שהוביל להאשמות בהתעללות "גרוטסקית" בבעלי חיים ותביעה של קבוצת רופאים. אולם כעת, החברה טוענת כי פעילותה בטוחה. הסטארטאפ קיבל את אישור ה-FDA לניסויים קליניים בבני אדם במאי האחרון.