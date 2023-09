לא רק רפורמה משפטית: הפגישה אתמול בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, והאיש העשיר בעולם, אילון מאסק עסקה אומנם רשמית בבינה מלאכותית אבל גלשה לבעיות הפוליטיות בישראל. בנוסף לכך מאסק פלט רעיון שהפך למדובר מאוד בעולם. הבעלים של X, טוויטר לשעבר, העלה את הרעיון שהרשת החברתית אולי כבר לא תהיה אתר חינמי. בשיחה ששודרה בשידור ישיר באותה פלטפורמה, אמר מאסק שהחברה "עוברת לתשלום חודשי קטן" עבור השימוש ברשת X. הוא הציע ששינוי כזה יהיה נחוץ כדי להתמודד עם בעיית הבוטים בפלטפורמה.

מאסק אמר: "זו הדרך היחידה שאני יכול לחשוב עליה להילחם בצבאות עצומים של בוטים. מכיוון שבוט עולה שבריר אגורה - תקראו לזה עשירית אגורה - אבל גם אם הוא צריך לשלם, כמה דולרים או משהו, העלות האפקטיבית של בוטים היא מאוד גבוהה". בנוסף, בכל פעם שיוצר בוט ירצה ליצור בוט נוסף, הוא יצטרך לשלם מחדש. מאסק לא אמר כמה יעלה תשלום המנוי החדש, אך תיאר זאת כ"סכום כסף קטן".

Elon Musk literally says "We will move to an economic model of a small monthly payment to use X" and the Community Notes corrects it by saying this is a suggestion?



Is this a joke? Or does Elon think he has more creative control over these companies than he really does? — Brian Cope (@BriansUnwelcome) September 19, 2023

הרעיון לחייב את כולם עבור X אינו רעיון חדש עבור מאסק. האתר Platformer בשנה שעברה דיווח כי מאסק שקל את הרעיון לשים את כל טוויטר מאחורי חומת תשלום. למרות שכבר דובר על זה בעבר, המשתמשים ברשת כבר זועמים על הרעיון שהושמע בקול רם ע"י מאסק. כעת גולשי X כבר שוקלים שוב האם להשאר בפלטפורמה או לא. חלק אפילו כינו את הצעד: "המסמר האחרון בארון הקבורה של טוויטר".

Well, looks like Musky is about to put the final nail in the coffin......https://t.co/7UEjN3qoML — Nanuk (@HowardMitchell2) September 19, 2023

Will you soon have to pay to use Twitter/X?



Elon Musk said a payment system is the only way to counter bots.



"We're moving to having a small monthly payment for use of the system"



: @BBCBreaking pic.twitter.com/xVg6WIHEVH — Product Hunt (@ProductHunt) September 19, 2023

במהלך השיחה, מאסק שיתף גם מדדים חדשים עבור X, וציין שלאתר יש כעת 550 מיליון משתמשים חודשיים, שמייצרים 100 עד 200 מיליון ציוצים מדי יום. עם זאת, לא היה ברור אם מאסק סופר חשבונות אוטומטיים, כלומר, בוטים כמו עדכוני חדשות או בוטים פחות טובים כמו שולחי דואר זבל, בין המספרים הללו.

מאסק לא הרחיב על תוכניתו לגבות תשלום עבור X או מתי יתרחש שינוי כזה. אבל מאז שהשתלט מאסק על הפלטפורמה בשנה שעברה, החברה דוחפת את המשתמשים שלה להירשם למנוי בתשלום שלה, X Premium (לשעבר Twitter Blue). המנוי הזה שעולה $8 לחודש או $84 לשנה, מציע מגוון תכונות כמו היכולת לערוך פוסטים, חצי מכמות המודעות, העדפה בחיפוש ובשיחות, היכולת לכתוב פוסטים ארוכים יותר ועוד.

X לא מגלה כמה מנויים בתשלום יש לה, אבל מחקר בלתי תלוי מצביע על כך ש-X Premium לא משך את רוב המשתמשים. ניתוח אחד קבע שרק 827,615 משתמשים מנויים כעת ל-X Premium, למשל.