בכל יום ישנן חדשות טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל לא כולן זוכות לקבל כותרות. לכן, החלטנו לרכז לכם את כל החדשות הקטנות שאולי פספסתם, אבל בטוח תשמחו לדעת עליהן.

שיאומי משיקה בישראל את מכשיר הדגל שלה

שיאומי 14, מכשיר הדגל של החברה הסינית, מושק בישראל בשעה טובה. המכשיר שהוצג בסין כבר בשנה שעברה וקיבל השקה גלובאלית בכנס MWC בברצלונה בסוף חודש פברואר, עולה בישראל 3,999 שקלים. הוא מציג מערך מצלמות מרשים במיוחד שכולל עדשות אופטיות מקצועיות של חברת Leica, יש לו את המעבד המתקדם ביותר למכשירי אנדרואיד - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ומסך עם בהירות שיא של 3,000 ניטים. על פי קבוצת המילטון, היבואנית הרשמית של מוצרי שיאומי בארץ, דגם האולטרה צפוי להגיע בקרוב גם הוא לישראל.

גוגל חשפה בטעות את המכשיר הבא שלה

ענקית הטכנולוגיה שוב חשפה בטעות את המכשיר הבא שלה, והפעם מדובר בפיקסל 8A, הדגם המוזל של הפיקסל. האישור של גוגל הגיע מתוך תשובה על פיצ'ר שנעלם - אפשרות לבדוק את מספר מחזורי הטעינה של הסוללה. על פי החברה מדובר רק בפיצ'ר עתידי שיגיע עם הפיקסל 8A - ובכך היא אישרה לראשונה שיש מכשיר כזה בדרך. למרות זאת אנחנו לא יודעים עוד פרטים על המכשיר, כאשר הדיווחים מדברים על שחרור באזור חודש מאי, בכנס המפתחים השנתי של גוגל.

הקרבות של אינסטגרם וטיקטוק

למרות שאת רוב הכותרות על טיקטוק תפס דווקא החרם המדובר של הממשל האמריקאי, ישנם עוד כמה עדכונים על האפליקציה. הראשון הוא שטיקטוק הפסידה לאינסטגרם את הבכורה בטבלת האפליקציות עם הכי הרבה הורדות בשנת 2023, הישג מרשים למטא של צוקרברג. בנוסף, דיווח שעקב אחרי הקוד של האפילקציה גילה שהחברה הסינית עובדת על אפליקציה דומה לאינסטגרם שמבוססת על תמונות. בכך טיקטוק "תעשה מטא" ותחזיר לה באותו מטבע לאחר שאינסטגרם העתיקה את המאפיין העיקרי של האפליקציה הסינית, סרטונים קצרים, וקראה לזה רילס.

BREAKING: TikTok is working on a new Instagram like app — TikTok Photos pic.twitter.com/4BM8go51lK — DogeDesigner (@cb_doge) March 11, 2024

ספוטיפיי עושה יוטיוב

מה הדבר שהכי חסר למשתמש בספוטיפיי? הפונקציה הכי מוכרת ביוטיוב - וידאו. ובכן, הנה החדשות הטובות: בקרוב נהנה מקליפים גם באפליקציית הסטרימינג הפופולרית. אמנם הניסוי החל במדינות קצת רחוקות כמו אנגליה, גרמניה, איטליה, הולנד, פולין, שוודה, ברזיל, קולומביה, אינדונזיה וקניה והוא כולל רק מספר מצומצם של אומנים - אבל בסוף זה יגיע כנראה גם למשתמשי הפרימיום בישראל, ונוכל להנות מקליפים בזמן שאנחנו שומעים מוזיקה ואולי אפילו לצפות בפודקאסטים.

Get ready to connect with your favorite artists in a whole new way. We’re bringing music videos in beta to Spotify Premium in select markets. https://t.co/6XBFTx9Dbj pic.twitter.com/TTCmD6fCiI — Spotify News (@SpotifyNews) March 13, 2024

חדשות המאסק

המיליארדר אילון מאסק יכול לקבל מדור של חדשות משלו, והאיש שמכור לכותרות סיפק כמה גם השבוע. בין היתר - סאגת התביעה מול חברת OpenAI נמשכת, כאשר החברה של סם אלטמן ענתה לכתב התביעה הביזארי של מאסק וטענה שאין בכלל הסכם מייסדים. בהמשך הודיע הבעלים של X, טוויטר לשעבר, שגורק, מודל הבינה המלאכותית שלו, יהיה בקוד פתוח, ובנוסף לכך מאסק רמז על כך שהוא מפתח תוכנה שבדומה ליוטיוב תציג סרטונים.

אבל זה לא הסוף. הכותרת הכי פיקנטית מהשבוע האחרון היא שאילון מאסק החליט לבטל את תוכנית האירוח של דון למון. העיתונאי לשעבר של CNN ניסה לעשות הסבה מכלי התקשורת הממסדי לרשתות החברתיות, ממש כמו הקולגה שלו טאקר קרלסון, והזמין לתוכנית הראשונה את אילון מאסק בעצמו. מאסק התעצבן בזמן שלמון שאל אותו על סאגת הציוץ האנטישמי שאיתו הסכים לפני כמה חודשים, וענה: "אני לא חייב לענות לך. רצית לעשות תוכנית ב-X וזאת הסיבה היחידה שאני פה". מאוחר יותר הבהיר מאסק שלמון יכול לעלות את התכנים שלו ב-X, אבל שיתוף הפעולה ביניהם הופסק. למון עצמו התייחס לכך בסרטון בו הסביר שהוא יעלה את התוכנית ליוטיוב בשבוע הבא.

Elon Musk canceled #TheDonLemonShow



Watch on YouTube and listen everywhere on Monday March 18. pic.twitter.com/AAhnvcY0ny — Don Lemon (@donlemon) March 13, 2024

Coming soon https://t.co/JlnlSL7eS9 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2024

העתיד כבר כאן

מי לא היה רוצה רובוט עם בינה מלאכותית שיכול לשטוף כלים, להכין אוכל ובעצם להיות עוזר אישי במשרה מלאה? כנראה כל מי שראה את הסרט אני, רובוט של וויל סמית'. הרובוט של חברת Figure AI נחשף השבוע הצליח להדהים את העולם עם קונספט דומה. בין היתר, הרובוט בעל השם החביב Figure 01 יכול לנהל שיחות מלאות עם בני אדם, להרים משקל של עד 20 ק"ג ולנוע במהירות של 1.2 מטר לשנייה או כ-4.3 קמ"ש.

החברה גייסה 675 מיליון דולר, ובין המשקיעים נמנים כמה שמות מרשימים כמו ענקיות טכנולוגיה כמו מיקרוסופט, Open AI, קרן הסטארטאפים של NVIDIA, וחברת ההשקעות של ג'ף בזוס.

הרגולציה של העתיד כבר כאן

אם כבר בינה מלאכותית, אז האיחוד האירופי עשה את מה שכולנו מחכים לו והחליט להעמיד רגולציה על בינה מלאכותית. הפרלמנט של האיחוד האירופי אישר את "חוק הבינה המלאכותית", שמהווה מערכת כללי יסוד רגולטוריים ראשונה מסוגה בעולם, שנועדה לפקח ולהסדיר התנהלות עם ומול בינה מלאכותית של חברות, ארגונים ומדינות.

באתר הפרלמנט נכתב כי חוק זה "שם לו למטרה להבטיח שזכויות יסוד, כמו גם זכויות דמוקרטיות, שלטון החוק, קיימות סביבתית - כל אלה מוגנים מפני בינה מלאכותית עם פוטנציאל סיכון גבוה, זאת תוך חיזוק החדשנות והפיכת אירופה למובילה בתחום".

Google confirms the Pixel 8a moniker.#Google #GooglePixel8a pic.twitter.com/y4Aw3D4hp8 — Mukul Sharma (@stufflistings) March 11, 2024

במסגרת החוק, אפליקציות אסורות מוגדרות ככאלה המשמשות בין היתר במערכות סיווג ביומטריות שאוספות מאפיינים רגישים (כמו אמונות פוליטיות, דתיות ופילוסופיות, נטייה מינית וגזע), כמו גם איסוף תמונות פנים מהאינטרנט או קטעי טלוויזיה במעגל סגור ליצירת מאגרי מידע לזיהוי פנים, וכן מערכות בינה מלאכותית ה"מחקות" התנהגות אנושית כדי "לתמרן" משתמשים, או שימוש בבינה מלאכותית הגורם לניצול פגיעות של בני אדם (בשל גילם, מוגבלותם, מצבם החברתי או הכלכלי).

BREAKING: The European Parliament has just APPROVED the AI Act. What everyone should know:



➵ The AI Act follows a risk-based approach. Some AI systems are banned, such as those involving:



- Cognitive behavioral manipulation of people or specific vulnerable groups;

- Social… pic.twitter.com/JiaA8qXEGx — Luiza Jarovsky (@LuizaJarovsky) March 13, 2024