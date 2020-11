גם אתם מכורים? שיר הילדים "בייבי שארק" הפך לאחרונה לסרטון הנצפה ביותר ביוטיוב, עם לא פחות מ-7.049 מיליארד צפיות. בכך הוא עקף לראשונה את דספסיטו, נושא הכתר בשלוש השנים האחרונות, שמסתפק ב-7.039 מיליארד צפיות בלבד. מדובר, אגב, בסרטונים הראשונים שחוצים את רף 7 מיליארד הצפיות בפלטפורמת הסרטונים והמוזיקה.

לגרסתו הנוכחית של להיט הילדים המעצבן אחראי המותג הדרום-קוריאני Pinkfong, שככל הנראה גרף לכיסו 5.2 מיליון דולר רק מההשמעות ביוטיוב. הזינוק של בייבי שארק לפסגה היה מטאורי: לפי האתר The Verge, בחודש אפריל היו לסרטון רק 2.5 מיליארד צפיות, כך שמספר הצפיות כמעט שילש את עצמו תוך חצי שנה. לשם השוואה, דספסיטו חצה את רף 6 מיליארד הצפיות בפברואר 2019, כך שבשנה וחצי הוא צבר רק מיליארד צפיות.

מקור השיר עצמו הוא ככל הנראה במחנות קיץ בארצות הברית, אי אז בשנות השבעים של המאה הקודמת. לפי אחת התיאוריות שנפוצות ברשת, השיר "הומצא" בשנת 1975, כשהסרט "מלתעות" הפך לשובר קופות בכל העולם. גרסאות מאוחרות יותר של השיר שתורגמו לצרפתית ולגרמנית זכו גם הן להצלחה באירופה, אך בטח לא במימדים כאלה.

למקום השלישי ברשימת הסרטונים הנצפים ביותר הגיע "Shape of You" של אד שירן עם 5.05 מיליארד צפיות. במקום הרביעי: השיר "See You Again" של וויז קאליפה עלה ל-4.8 מיליארד צפיות. את המקום החמישי והשישי בפסגה כבשו שני שירי ילדים נוספים, ובמקום השביעי "Uptown Funk" עם 3.99 מיליארד צפיות. ומה עם "גנגנם סטייל", אתם שואלים? הוא מסתפק במקום השמיני, עם 3.8 מיליארד צפיות "בלבד".