תקלה נוספת באפליקציות הפופולריות? גולשים ברשתות החברתיות מדווחים הערב (שישי) על שיבושים בוואטסאפ, באינסטגרם ובפייסבוק. לפי אתר downdetector, התקלה מורגשת בעיקר במערב ובמרכז אירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה והמזרח התיכון. בניגוד לתקלה בתחילת השבוע שהשפיעה על כלל המשתמשים בכל העולם, נראה כי היקף התקלה הנוכחית מוגבל.

ברשת אינסטגרם הגיבו לתלונות על שיבושים: "אנו יודעים שחלקכם עשויים להיתקל בבעיות בשימוש באינסטגרם כרגע. אנו מצטערים מאוד ופועלים במהירות האפשרית לתיקון התקלה". מפייסבוק נמסר כי הם "מודעים לכך שמשתמשים מסוימים מתקשים לגשת לאפליקציות ולמוצרים שלנו. אנו פועלים להחזיר את המצב לקדמותו בהקדם האפשרי ומתנצלים על חוסר הנוחות".

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.