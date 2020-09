מנכ"ל אינסטגרם, אדם מוסרי, צייץ אתמול (רביעי) שהרשת החברתית החלה לבחון עיצוב חדש. במוקד השינויים עומדים שני כפתורים חדשים בתפריט התחתון של האפליקציה: כפתור לחנות של אינסטגרם, וכפתור לרילס (Reels) – מערך הסרטונים הקצרים שנועד לחסל סופית את טיקטוק.

We’re starting to test different versions of Instagram’s home screen – when you open the app you’ll soon see a Reels tab and a Shop tab in one of these three layouts. pic.twitter.com/WLmjAwYwFW — Adam Mosseri (@mosseri) September 9, 2020

לפי הדיווחים, כפתור המרקט יעביר את המשתמשים למסך שמרכז את כל המוצרים שניתן לרכוש ברשת החברתית. מותגים ועסקים גדולים יכולים למכור מוצרים באינסטגרם כבר מאז שנת 2018, אך בחודש יולי הסירה הרשת החברתית מגבלות רבות על המכירה, וכעת, כל מי שברשותו חשבון עסקי או חשבון של יוצר תוכן (Creator) יכול למכור את מרכולתו. דרך צעד זה מקווים באינסטגרם להיות משתלמים וכדאיים יותר עבור רשתות הקמעונאות, אך הוא יאפשר להם גם לגזור קופון יפה על האינפלואנסרים שמתפרנסים דרך האפליקציה.

את רילס, התכונה שאמורה לשים סוף לרשתית החברתית הסינית טיקטוק, השיקה אינסטגרם בחודש שעבר ב-50 מדינות, בתום כמעט שנה של ניסויים. ישראל, אגב, לא נכללת ברשימה. גם כאן תוכלו ליצור סרטונים קצרים באורך 15 שניות, הכוללים אפקטים ומוזיקה.

לפי סקר שערכה לאחרונה חברת התוכן Whistle, שמונים ושבעה אחוזים ממשתמשי טיקטוק אמרו שרילס וטיקטוק הן "למעשה אותו הדבר". הדמיון המצמית של רילס לטיקטוק לא מפתיע: רק בסוף חודש יולי זומן מנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג, להעיד מול הקונגרס האמריקני, שם עבר חקירה צולבת במיוחד. במסגרת השימוע הואשמה פייסבוק בהתנהגות בלתי-תחרותית וברכישת כל מתחרותיה, או בהעתקתן. כך קרה גם עם אינסטגרם, אותה רכשה פייסבוק בשנת 2012. עוד עלה בשימוע כי פייסבוק ניסתה בעבר לרכוש את סנאפצ'אט, ואיימה להעתיקה ולחסלה אם לא תסכים לעסקה.

אז מתי השינויים יגיעו אליכם? דובר מטעם אינסטגרם מסר לביזנס אינסיידר שהפלטפורמה תחל לבחון את השינויים האלה באופן גלובלי כבר בשבועות הקרובים, ותתמקד תחילה בקבוצה קטנה של משתמשים.