נשיא ארצות הברית המשיך במדיניות לערער על יושרת תוצאות הבחירות לנשיאות, עוד לפני שאלו החלו באופן רשמי. הנשיא טראמפ המשיך גם הלילה (שני) לקיים עצרות ענק, הפעם במדינת ג'ורג'יה המתנדנדת. בדבריו הגדיר את הרצון לספור מעטפות מההצבעה המוקדמת אחרי יום הבחירות כ"דבר נורא" וטען כי על בית המשפט העליון לפסוק ש"כל הקולות ייספרו כבר באותו ערב".

הנשיא טראמפ אמר: "אף אחד לא רוצה לחכות את כל הזמן שבעולם. דברים רעים קורים במקומות כמו פנסילבניה ונבאדה. אנחנו אוהבים את נבאדה אבל תראו את המושל שם. דברים רעים יכולים לקרות, זה מטריד".

טראמפ אף ציין כי ייתכן ויערב עורכי דין ביום הבחירות: "ברגע שהבחירות יסתיימו, אנחנו נכנסים לפעולה עם עורכי הדין".

בשיחה עם עיתונאים לפני עצרת נוספת בצפון קרוליינה, הבהיר טראמפ את דבריו: "אני לא חושב שזה הוגן שנחכה הרבה זמן אחרי הבחירות".

בחלק מהמדינות בארצות הברית, ביניהן פנסילבניה, תהליך הספירה של מעטפות ההצבעה המוקדמת, שהשנה בגלל הקורונה נשלחו במיליונים, לא מתחיל עד ליום הבחירות. ההחלטה עשויה לדחות את קבלת התוצאות הסופיות של הבחירות.

