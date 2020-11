הבחירות לנשיאות ארה"ב הפכו לאמוציונליות במיוחד, בעיקר בימים האחרונים שבהם חיכתה המדינה כולה להכרזה על מנצח. לאחר שג'ו ביידן הוכרז הערב (שבת) כנשיאה הבא של ארה"ב, התגובות לא איחרו להגיע. משיחת הטלפון הראשונה בין סגנית הנשיא החדשה קמלה האריס לנשיא הנבחר ביידן, דרך הציוץ המשעשע של כוכב הכדורסל לברון ג'יימס ועד הבכי בשידור במשדר של ה-CNN.

מיד עם ההכרזה התמלאו רחובות ניו יורק בחוגגים שיצאו בספונטניות מבתיהם. התושבים קראו קריאות שמחה והניפו דגלים ושלטים שהביעו תמיכה בנשיא הדמוקרטי החדש. גם בקליפורניה, בדאלוור, ובמעוזים דמוקרטים נוספים, יצאו תושבים לחגוג ברחובות.

סגנית הנשיא הבאה האריס העלתה סרטון שלה משוחחת בטלפון עם ביידן. בסרטון היא נראית מחוייכת ומאושרת אומרת לביידן: "עשינו את זה, ג'ו. אתה הולך להיות הנשיא הבא של ארה"ב". בן זוגה, דאגלאס אמהוף, העלה דקות ספורות לאחר מכן צילום שלהם מחובקים וכתב: "כל כך גאה בך".

ברשת ה-CNN, שם הוכרז ביידן לראשונה כמנצח, המגיש ואן ג׳ונס פרץ בבכי מיד לאחר הכרזת התוצאות. "עכשיו יותר קל להיות הורה באמריקה ולחנך את הילדים שאיזה אדם אתה זה חשוב, ומה שתעשה יחזור אליך בסוף", אמר בדמעות.

זמן קצר לאחר ההכרזה, צייץ כוכב ה-NBA לברון ג'יימס בחשבון הטוויטר שלו תמונה של הנשיא הנבחר ביידן מטביע כדור בסל. לאחר מכן שיתף את סרטון מגיש ה-CNN וכתב: "איזה אדם אתה זה חשוב, פשוט להיות טוב זה חשוב".

גם כוכבים הוליוודים רבים הגיבו לתוצאות. כוכבת התוכנית "חברים" לשעבר, ג'ניפר אניסטון, שיתפה את הסרטון של מגיש ה-CNN בוכה, וכתבה: "היום זה יום טוב. הגיע הזמן להתקדם". השחקנית ריס ווית'רספון בירכה את הנשיא הנכנס על זכייתו: "איזה יום נפלא בהיסטוריה של האומה שלנו! ברכות לנשיא החדש שלנו ולסגנית הנשיא הראשונה בהיסטוריה שלנו".

