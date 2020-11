נאום של מנצחים: הנשיא הנבחר ג'ו ביידן נשא הלילה (בין שבת לראשון) את נאום הניצחון שלו בווילמינגטון שבדלאוור, עיר מגוריו, לאחר שהביס את דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב. "אני אהיה נשיא שמאחד, לא כזה שמפלג", אמר בפתח דבריו. "אפשר להחזיר את הנשמה למדינה שלנו". סגניתו קמלה האריס הצטרפה אליו, ואמרה: "הצבעתם והעברתם מסר ברור - בחרתם בתקווה ואחדות, הוגנות, מדע, וכן גם אמת!".

לאחר נאומה של האריס, הנשיא הנכנס ג'ו ביידן עלה לבמה לנאומו הראשון בתור נשיא ארצות הברית. "האנשים של המדינה הזו אמרו את דברם", אמר. "הם הביאו לנו ניצחון ברור ומשכנע - ניצחון של האנשים. ניצחנו עם הכי הרבה קולות אי פעם, 74 מיליון קולות. מודה שמה שהפתיע אותי ברחבי הערים והעולם היה ההתפרצות של אושר ותקווה, של יום חדש".

ביידן בנאום הניצחון: הזדמנות לנצח את הייאוש" | צילום: רויטרס

בהמשך דבריו שב חזר ביידן על המסר המאחד: "אני דמוקרט גאה, אבל אנהיג כאמריקני ואשרת את אלו שהצביעו לי ואת אלו שלא. סירוב של דמוקרטים ורפובליקנים לשתף פעולה זאת החלטה שעשינו, ואנחנו יכולים וצריכים לשנות אותה - אני בוחר לשתף פעולה".

"אני מלא ענווה על האמון שהפקדתם בי. אהיה נשיא שלא רואה מדינות כחולות ומדינות אדומות, אלא את כל ארצות הברית. רצתי לתפקיד כדי להחזיר את אמריקה למה שהייתה, לאחד אותה. שיכבדו אותה ברחבי העולם - ועכשיו אמריקה הצביעה בשביל החזון הזה. כמו שאמרתי פעמים רבות, אני הבעל של ג׳יל, ולא הייתי פה בלי התמיכה שלה ושל הילדים שלי והנכדים ובני הזוג שלהם".

הנשיא הנכנס והגברת הראשונה, ג'יל ביידן | צילום: רויטרס

ביידן המשיך והודה לכל מי שהיה לו חלק בבחירתו: "לכל המתנדבים ואלה שנתנו הכל, אני חייב לכם. חייב לכם הכל. וכל אלה שתמכו בקמפיין שלנו, והקואליציה הרחבה שבנינו מכל הקצוות, אני גאה בה. הקהילה האפרו-אמריקנית שהתגייסה בשבילי - תמיד נתתם לי גיבוי, ואני אתן לכם. בואו ניתן אחד לשני הזדמנות להוריד את גובה הלהבות, נקשיב אחד לשנייה, נפסיק להתייחס ליריבים שלנו כאויבים שלנו. הם לא אויבים שלנו, הם אמריקנים". ביידן שב וחזר על הסלוגן של אובמה, בזמן כהונתו כסגן הנשיא: "כן, אנחנו יכולים".

הנשיא הנכנס סיים לבסוף במסר של תקווה: "התנ"ך אומר לנו שיש זמן לכל דבר, עת לזרוע ועת לקצור - עכשיו זו העת להחלים. הזמן להבריא את אמריקה. יש לנו הזדמנות לנצח את הייאוש, אנחנו יכולים לעשות את זה. אני בטוח שאפשר להחזיר את הנשמה של המדינה שלנו".

ביידן ומשפחתו | צילום: רויטרס

האריס: "לא האישה האחרונה בתפקיד"

קמלה האריס, האישה הראשונה לכהן בתפקיד סגנית הנשיא, נאמה לפני עלייתו של הנשיא לבמה. "לנו האנשים יש את הכוח לבנות עתיד טוב יותר", אמרה בפתח דבריה. "כשהעולם הסתכל - אתם הבטחתם יום חדש לאמריקה. לכל עובדי הקלפיות שווידאו שכל קול יספר, האומה שלנו חייבת לכם תודה. הגנתם על היושרה של הדמוקרטיה שלנו".

סגנית הנשיא קמלה האריס, הלילה | צילום: רויטרס

"אני יודעת שאלה זמנים מאתגרים במיוחד. החודשים האחרונים, האבל והסבל, הדאגות והמאבקים, אבל גם ראינו את העמידות והנדיבות של הרוח שלכם. צעדתם והפגנתם למען שוויון, צדק, וכדור הארץ שלנו. הצבעתם והעברתם מסר ברור - בחרתם בתקווה ואחדות, הוגנות, מדע, וכן גם אמת! אתם בחרתם בג׳ו ביידן כנשיא הבא של ארצות הברית. ג׳ו הוא מרפא ומאחד, אחד שהנסיון האישי שלו עם אובדן עוזר לזה, הלב הענק שלו, האהבה שלו לג׳יל - שתהיה גברת ראשונה מדהימה".

האירוע החגיגי בדלאוור, הלילה | צילום: רויטרס

האריס הוסיפה והודתה למשפחתה: "לאמי שתמיד נמצאת בלבי, כשהיא הגיעה לכאן מהודו היא האמינה כל כך באמריקה, שרגעים כאלה הם אפשריים" אמרה. "אני חושבת עליה ועל נשים, אסייתיות, לטיניות, ילידות, שחורות, שסללו את הדרך לנקודה שבה אנחנו נמצאים".

"בזמן שאני אהיה האישה הראשונה בתפקיד, לא אהיה האחרונה! כי כל ילדה שצופה רואה שזו מדינה של אפשרויות לילדים של המדינה שלנו, ללא קשר למגדר שלכם - תחלמו עם שאיפה, תובילו, ונריע לכם לכל אורך הדרך". האריס הוסיפה: "צריך לרפא את הנשמה של המדינה שלנו. הדרך לא תהיה פשוטה, אבל אמריקה מוכנה - וכך גם ג׳ו ואני".

האירוע החגיגי בדלאוור, הלילה | צילום: רויטרס

לאחר זכייתו צייץ ביידן בחשבון הטוויטר שלו: "אמריקה, כבוד הוא לי שבחרתם בי להוביל את המדינה הנהדרת הזו. העבודה שעומדת לפנינו תהיה קשה, אבל אני מבטיח לכם זאת: אני אהיה הנשיא של כל האמריקנים - בין אם הצבעתם לי או לא. אני אשמור על האמון שהענקתם לי".

הרשתות בארה"ב הכריזו על ביידן כמנצח לאחר שחצה אמש את הפרש 30 אלף הקולות בפנסילבניה, הפרש שטראמפ כבר לא יוכל לצמצם, ובכך זכה ב-270 האלקטורים שנדרשו לו כדי להפוך לנשיא ה-46 של ארה"ב. הניצחון של ביידן מכניס את טראמפ לקבוצה המצומצמת של נשיאים אמריקנים שהפסידו בבחירות אחרי כהונה אחת בלבד.

ביידן זכה לא רק במספר האלקטורים הנדרש כדי לזכות בנשיאות אלא גם ברוב קולות המצביעים. ביידן, שהיה סגן הנשיא של אובמה, ייכנס לבית הלבן בינואר. איתו תיכנס לתפקיד סגניתו, קמלה האריס, האישה הראשונה שתכהן בתפקיד סגנית הנשיא בארה"ב אי פעם. בתגובה לניצחון צייצה האריס בחשבון הטוויטר שלה: "הבחירות האלה הן הרבה מעבר לג'ו ביידן ואלי, הם על הנשמה של ארה"ב ועל המוכנות שלנו להילחם עליה".