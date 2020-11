המועמדים נלחמים על כל קול: למרות שביידן הדמוקרט מתחיל לפתוח פער על הנשיא המכהן טראמפ - גם בשעה זו לא ידוע מי יהיה הנשיא ה-46 של ארה"ב. על רקע ההכרזה של טראמפ על ניצחון וההאשמות כי הדמוקרטים "מנסים לגנוב את הבחירות" - ביידן, שמסר הצהרה לאחר סגירת הקלפיות, נאם פעם נוספת מול האומה בדלאוור כדי לעדכן על המרוץ לבית הלבן וטען: "זכינו בהצבעה של רוב הציבור האמריקני". גם בצוות הקמפיין של טראמפ צפויים למסור בקרוב הצהרה משלהם מפילדלפיה.

כשהוא מלווה בסגניתו קאמלה האריס, ביידן עלה לנאום ואמר: "הדמוקרטיה היא הלב הפועם של האומה, בזמן המגפה יותר אמריקנים הצביעו יותר מכל שנה בהיסטוריה - יותר מ-150 מיליון הצביעו. העם שולט פה, העם האמריקני הוא זה שיקבע מי יהיה הנשיא של ארה"ב. ועכשיו, אחרי לילה שלם, נראה שזה ברור שאנחנו הולכים לנצח בבחירות האלה. כשייגמרו הספירות - אנו מאמינים שאנחנו ננצח. במישיגן אנחנו מובילים עם 35 אלף קולות ויותר. מישיגן תשלים את הספירה בקרוב, ואני מרגיש מאוד טוב לגבי פנסילבניה, שם אנחנו מנצחים עם 78% מהקולות שהגיעו בדואר".

"כשהבחירות יסתיימו, נעשה מה שתמיד עשינו כאמריקניים - נזנח את הרטוריקה של הבחירות, נוריד את המעלות ונראה שוב אחד את השני. נקשיב זה לזה, נשמע שוב אחד את השני. נכבד. נתאחד, נחלים ונתאחד. תנו לי להבהיר - אני מתמודד כדמוקרט, אבל אמשול כנשיא אמריקני. הנשיאות מייצגת את כולם", הוסיף.

"זה לא יהיה הניצחון שלי, זה יהיה ניצחון של העם האמריקני, של אמריקה", המשיך. "כעת יש לספור את כל הקולות, אף אחד לא ייקח את הדמוקרטיה מאיתנו - לא עכשיו ולא אף פעם. אני בטוח שננצח בסופו של דבר. שאלוהים יברך אתכם ואת חיילינו. תודה רבה".

בתוך כך, טראמפ הגיש הערב תביעה כדי לעצור את ספירת הקולות במישיגן (16 אלקטורים). הוא גם תובע ספירה חוזרת בוויסקונסין (10 אלקטורים) - ברקע התחזית של CNN על ניצחון של ביידן במדינה. גורמים בצוות הקמפיין של הנשיא דיווחו כי הוא מחפש דרכים לעצור את הספירה גם בפנסילבניה (20 אלקטורים), עד שלדבריהם תהיה "שקיפות משמעותית" בספירת הקולות.

במקביל למאבק המשפטי המסתמן, בצוות הקמפיין הכריזו כבר על ניצחון של טראמפ בפנסילבניה - למרות שספירת הקולות עדיין בעיצומה. עשרות בני אדם ככל הנראה תומכי טראמפ, הגיעו למחות על המשך הספירה בדטריוט שבמדינת משיגן, וניסו להתפרץ כדי להפריע במלאכת הספירה. כניסתם לאולם נמנעה בידי שוטרים.

