הנשיא הנבחר ג'ו ביידן הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על מינויו של רון קליין כראש הסגל שלו בבית הלבן. קליין, יהודי אמריקני, שימש כראש הסגל של ביידן כסגן הנשיא בממשל אובמה. "רון היה בעל ערך רב עבורי במהלך שנים רבות", אמר הנשיא בהודעתו הרשמית, וקליין הודה: "כבוד של פעם בחיים".

עם חילופי הממשל בינואר הקרוב, ימונה רון קליין לתפקיד ראש הסגל בבית הלבן וישמש כיועץ בכיר לביידן; כך פורסם הלילה בארה"ב. "בנוסף לתמיכה בנשיא הנבחר", נכתב בהודעה הרשמית, "קליין יעבוד להקמת צוות מגוון, מנוסה ומוכשר שיסייע לנשיא הנבחר ולסגניתו האריס להתמודד עם האתגרים הדחופים במדינה".

"רון היה בעל ערך רב עבורי במהלך השנים הרבות בהן עבדנו ביחד", אמר ביידן. "גם כאשר הצלנו את הכלכלה האמריקנית בשנת 2009 ומאוחר יותר כשהתגברנו על מצב החירום בבריאות הציבור ב-2014. הניסיון העמוק והמגוון שלו והיכולת שלו לעבוד עם אנשים מכלל הקשת הפוליטית אלו בדיוק הדברים שאני צריך אצל ראש הסגל בבית הלבן כאשר אנו מתמודדים עם רגע של משבר".

"לשרת את הנשיא ביידן בתפקיד הזה זהו כבוד של פעם בחיים", אמר קליין בתגובה למינוי. "אני מצפה לסייע לו ולסגנית הנשיא להרכיב צוות מוכשר ומגוון לעבודה בבית הלבן, עם אג'נדה שאפתנית לשינוי, וניסיון לרפא את השסעים בארצנו".

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf