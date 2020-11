צוותו של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן קיבל הלילה (בין שני לשלישי) עדכון מהממשל הנוכחי, כי ניתן להתחיל בשלב ההכנות למעבר וחילופי הממשל באופן רשמי. "המאבק המשפטי נמשך, ואני מאמין שננצח", כתב טראמפ בטוויטר. "אבל לטובת המדינה – הוריתי לעשות מה שנדרש".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

יותר משבועיים לאחר שביידן הוכרז כמנצח בבחירות לנשיאות, אמילי מרפי, ראש מנהל השירותים הכלליים בארה"ב (GSA) שאמון על הסוגיה, הודיעה לביידן כי הממשל הרפובליקני מוכן להתחיל לעבוד עם צוותי המעבר - כחלק מההליך השגרתי של חילופי הממשל האמריקני.

מצידו של טראמפ זוהי אמנם אינה הודאה רשמית בהפסד, אולם זהו הצעד האופרטיבי הקרוב ביותר לכך. מרפי מצידה אמרה כי הבית הלבן לא לחץ עליה לעכב את הליך המעבר הפורמלי, והדגישה שלא קיבלה את ההחלטה מתוך פחד.

בצעד זה, הנשיא הרפובליקני מסיר למעשה את המכשול הביורוקרטי של חילופי הממשל והחפיפה בין הנשיאים. מיד לאחר הפרסום, צייץ הנשיא טראמפ בטוויטר: "אני רוצה להודות לאמילי מרפי ב-GSA על מסירותה ונאמנותה למדינתנו. היא הוטרדה, ספגה איומים והתעללות – ואני לא רוצה לראות את זה קורה לה, למשפחתה או לעובדי ה-GSA. אנו ממשיכים במאבק המשפטי שלנו, ואני מאמין שננצח!"

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.