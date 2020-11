רשתות הטלוויזיה בארה"ב הכריזו: ג'ו ביידן ניצח את דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות בארה"ב. על פי הרשתות ביידן חצה הערב (שבת) את הפרש 30 אלף הקולות בפנסילבניה, הפרש שטראמפ כבר לא יוכל לצמצם, ובכך זכה ב-270 האלקטורים שנדרשו לו כדי להפוך לנשיא ה-46 של ארה"ב. הניצחון של ביידן מכניס את טראמפ לקבוצה המצומצמת של נשיאים אמריקנים שהפסידו בבחירות אחרי כהונה אחת בלבד. עם זאת הנשיא היוצא כבר הכריז: "הבחירות האלה לא קרובות לסיום".

עם ההכרזה על זכייתו של ביידן החלו להישמע קריאות שמחה ברחובות העיר ניו יורק. לאחר זכייתו צייץ ביידן בחשבון הטוויטר שלו: "אמריקה, כבוד הוא לי שבחרתם בי להוביל את המדינה הנהדרת הזו. העבודה שעומדת לפנינו תהיה קשה, אבל אני מבטיח לכם זאת: אני אהיה הנשיא של כל האמריקנים - בין אם הצבעתם לי או לא. אני אשמור על האמון שהענקתם לי".

