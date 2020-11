מי יהיה נשיא ארה"ב? ספירת הקולות נמשכת - על פי התוצאות העדכניות, טראמפ מוביל על ביידן עם 139 מול 130 אלקטורים. לצד הקרב הצמוד בין המועמדים בשורה של מדינות, בין השאר טראמפ צפוי לנצח בפלורידה, דרום קרוליינה, אלבמה, ואינדיאנה - בעוד ניו יורק, ווירג'יניה, טקסס, וניו ג'רזי הלכו עם ביידן. בשורת מדינות התוצאה קרובה מכדי להכריע על פי רוב רשתות השידור, אולם עד כה אף אחת מהמדינות לא החליפה צד. שעות לבחירת נשיא ארה"ב - עדכונים דקה אחר דקה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

שעות ההכרעה: דקה אחר דקה

5:10 - באריזונה, מוביל ביידן עם 54.9% מהקולות לעומת 43.8% לטראמפ.

5:08 - לפי CNN: תיקו בצפון קרוליינה.

5:07 - אילן עומאר מהמפלגה הדמוקרטית נבחרה שוב לסנאט מטעם מינסוטה.

5:05 - בקורולרדו הדמוקרטים זכו במושב בסנאט מהרפובליקנים.

5:03 - בטקסס נרשם רוב של 50% לטראמפ מול 48% לביידן. בוויסקונסין נספרו כרבע מהקולות, טראמפ עם 50% לעומת 47%. בג'ורג'יה - 55-43 אחוז לטובת טראמפ.

5:02 - צפון קרוליינה: 84% מהקולות נספרו - ביידן עם 49.7%, 49.1% לטראמפ.

5:00 - אחרי ספירת 69% מהקולות באוהיו - 50-48 אחוז לטובת טראמפ.

4:55 - סוכנויות ההימורים אומרות שטראמפ הוא הפייבוריט לניצחון.

NEW: Betting markets now have Trump as favorite to win presidency #Election2020



On Betfair exchange, Trump is now the favorite, narrowly https://t.co/QJ9LyyPK4k pic.twitter.com/Zo1dnyjStu — Bloomberg (@business) November 4, 2020

4:54 - מהומות מחוץ לבית הלבן: עימותים בין תומכי טראמפ לביידן - כוחות הביטחון חוצצים בין הצדדים.

4:53 - רשת CNN טוענת שג'ו ביידן מנצח בקלות בקולורדו, שהופכת יותר ויותר כחולה יותר ויותר עם כל בחירות.

4:48 - התחזית של CNN: טראמפ מנצח בדרום קרוליינה ובאלבמה. ביידן מוביל באוהיו עם 49.5% מהקולות לעומת 49.2%. הנתונים מצפון קרוליינה: 50% לביידן מול 48% לטראמפ.

4:42 - עד כה - אף מדינה לא החליפה צד.

4:35 - רשת NBC: טראמפ זוכה בדרום קרוליינה.

4:30 - על פי התחזית של CNN, ביידן זוכה בקולורדו וטראמפ בדרום דקוטה.

המצביעים מחוץ לקלפיות בארה"ב | צילום: רויטרס

4:26 - ספירת הקולות בטקסס: לאחר 70% מהקולות נרשם שיוויון בין המועמדים.

4:25 - על פי הערכה של הניו יורק טיימס, פלורידה, צפון קרוליינה וג'ורג'יה הולכות לטראמפ.

4:24 - צפון קרוליינה: אחרי ספירת 79% מהקולות, ביידן מוביל עם 50% לעומת 48% לטראמפ.

4:24 - על פי מכון המחקר אדיסון כ-62% מהלבנים ללא השכלה אקדמאית הצביעו לטראמפ - ירידה של 4% משנת 2016.

ההצבעה ביום הבחירות | צילום: AP

4:23 - הקמפיין של ביידן על התוצאות בפלורידה: "אמרנו שפלורידה תהייה צמודה.. והיא צמודה! גם אמרנו שאנחנו לא חייבים לנצח בה, וזו האמת".

4:22 - גם NBC צופה: קולורדו הולכת לביידן.

4:17 - בפוקס ניוז מעריכים שהדמוקרטים ישמרו על הרוב בבית הנבחרים.

4:15 - תחזית CNN: קונטיקט הולכת לביידן, עם 7 אלקטורים.

4:10 - טראמפ מוביל על ביידן עם 111 אלקטורים מול 109. לטראמפ נוספו צפון דקוטה (3 אלקטורים), דרום דקוטה (3), וימינג (3), נברסקה (5) וקנזס (6). לביידן נוספו ניו יורק (29 אלקטורים), קולורדו (9), ניו מקסיקו (5) וושינגטון די.סי (3).

4:05 - על פי רשת CNN ניו ג'רזי עם ג'ו ביידן, ב-AP מוסיפים לדמוקרטים גם את ניו מקסיקו.

4:03 - עוד מפוקס ניוז: קולורדו לביידן - ולואיזיאנה לטראמפ.

4:01 - ניו יורק עם ביידן. לפי רשת פוקס היוז, טראמפ ניצח בנברסקה, ויומינג, צפון דקוטה ודרום דקוטה.

4:00 - הנתונים בצפון קרוליינה: 52.12% מהקולות לביידן, 46.77% לטראמפ.

3:59 - קלין קונווי, היועצת של טראמפ, הודיעה שהוא צפוי לנאום הלילה.

Trump expected to address the nation tonight, Kellyanne Conway says https://t.co/DLVtMhuoN9 pic.twitter.com/5eHyj0S2vr — New York Post (@nypost) November 4, 2020

3:56 - לפי פוקס ניוז, 93% שטראמפ לוקח את פלורידה, 89% לביידן בצפון קרוליינה.

3:54 - הסוקר נייט סילבר מעדכן: אם טראמפ זוכה בפלורידה, זה מעלה את סיכוייו מ-10% ל-33%.

If Trump wins Florida, he’d shoot up to a 33% chance of winning the Electoral College, per our choose-your-own adventure interactive.



The big Q is how much a pro-Trump polling error in Florida would translate to other states. https://t.co/yJTXA7l2yV — FiveThirtyEight (@FiveThirtyEight) November 4, 2020

3:50 - באוהיו נספרו 50% מהקולות, שם ביידן מוביל ב-11%. בטקסס נספרו 62% מהקולות - ובינתיים טראמפ מוביל עם 50% לעומת 48% לביידן.

3:49 - אחרי ספירת 70% מהקולות בצפון קרוליינה ביידן מוביל.

3:46 - המושל הרפובליקני של וורמונט, פיל סקוטאנו, מסביר מדוע הצביע דווקא לג'ו ביידן: "אנחנו זקוקים למישהו שיוכל לאחד אותנו, ארצנו צריכה להחלים".

מצביעים ביום הבחירות | צילום: AP

3:40 - על פי רשת NBC, ביידן מנצח גם ברוד איילנד, שם ספירת הקולות מתקרב לסופה.

3:35 לצד טראמפ: ארקנסו, מערב ווירג'יניה ופלורידה.

3:33 - צפון קרוליינה: אחרי ספירת 62% מהקולות - 53.9% עם ביידן, 44.9% עם טראמפ. בטקסס נספרו 45% מהקולות - 51.7% לביידן, 46.9% לטראמפ.

3:30 - פוקס ניוז חוזים ניצחון לטראמפ בארקנסו.

3:28 - 90% מהקולות נספרו בפלורידה עד כה, טראמפ מוביל עם 50.5% מהקולות לעומת 48.5% לביידן.

3:27 - ניו יורק טיימס נותן לטראמפ סיכוי של 56% לנצח בצפון קרוליינה.

3:24 - קמפיין טראמפ בטוויטר: "ניצחנו בפלורידה".

3:15 - פלורידה: אחרי ספירת 85% מהקולות - טראמפ מוביל עם 1.6%.

3:13 - התוצאות בנוואדה מתעכבות בשעה בעקבות החלטת בית המשפט להאריך את זמן פתיחת הקלפיות. מוקדם יותר דווח על עיכובים בהצבעה שם בשל תקלות טכניות.

3:10 - ביידן מוביל עם 6 אלקטורים. טראמפ מנצח בדרום קרוליינה (9 אלקטורים), אלבמה (9), מיסיסיפי (6), אוקלהומה (7), מיזורי (10), טנסי (11), קנטקי (8) ואינדיאנה (11) - סך הכול 71 אלקטורים. ביידן מנצח באילינוי (20 אלקטורים), ווירג'יניה (13), מרילנד (10), דלאוור (3), ניו ג'רזי (14), מסצ'וסטס (11), וורמונט (3) ו3 אלקטורים מתוך 4 במיין – מה שמביא אותו ל-74 אלקטורים.

3:09 - שליש מהקולות נספרו באוהיו, ביידן מוביל עם 56% לעומת 42% של טראמפ.



3:07 - לאחר ספירה של 10% מהקולות בג'ורג'יה - מסתמן תיקו.

3:01 - התחזית של רשת פוקס: אילינוי, רוד איילנד וניו ג'רזי עם ביידן, אלבמה, טנסי, מיזורי, מיין ומיסיסיפי עם טראמפ. על פי הנתונים - 91 אלקטורים לביידן מול 56 לטראמפ.

3:00 - התחזית של רשת CNN: מסצו'סטס, מרילנד, דלאוור ווושינגטון עם ביידן - אוקלהומה עם טראמפ. המצב באלבמה, קונטיקט, ניו ג'רזי, פנסילבניה ורוד איילנד צמוד מדי מכדי להכריז כרגע. מצב האלקטורים עומד על 30-18 לביידן.

2:57 - סוכנות הידיעות AP מעריכה: טראמפ זוכה בקרוליינה הדרומית. רשת NBC, חוזה ניצחון לטראמפ בקנטאקי.

2:56 - טראמפ מוביל בפלורידה: 49.6% לעומת 49.4% לביידן.

2:54 - הניו יורק טיימס מעניק לדונלד טראמפ סיכוי של 95% לזכות בפלורידה, ו-75% בג'ורג'יה.

2:52 - 80% מהקולות נספרו בפלורידה, ביידן מוביל עם 49.6%.

2:51 - אחרי ספירת 18% מהקולות באוהיו, 64% מהם עם ביידן.

2:45 - ביידן והמועמדת לסגנית הנשיא קמלה האריס חוזרים ומבקשים מהמצביעים להישאר בתור לקלפי.

Stay in line, folks. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Stay in line.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 4, 2020

2:43 - הניו יורק טיימס נותן לביידן 66% זכיה בצפון קרוליינה.

2:39 - 67% מהקולות בפלורידה נספרו - ביידן מוביל עם 50% לעומת 49.1% לטראמפ.

2:38 - ברשת AP חוזים אחרת - ניצחון לביידן בוירג'יניה.

2:34 - בפוקס טוענים - טראמפ יזכה במערב וירג'יניה.

2:35 - מסתמן: וורמונט ווירג'יניה ששוות יחד 16 אלקטורים עם ביידן, אינדיאנה וקנטקי עם 19 אלקטורים, הולכות לטראמפ.

2:30 - הקלפיות בצפון קרוליינה, אוהיו ווירג'יניה המערבית נסגרו.

2:30 - המרוץ בפלורידה: אחרי ספירת 50% מהקולות, ביידן מוביל בפער קטן. 49.6% לביידן לעומת 49.5% לטראמפ. באוהיו, צפון קרוליינה ומערב וירג'יניה - עדיין מוקדם להכריז.

2:24 - בשני המטות קוראים למצביעים לא לצאת מהתורים לקלפיות:

If you’re in line stay in line and finish voting don’t believe anything that the main stream media is calling until you’ve cast your ballot. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 4, 2020

2:20 - ביידן צובר פער בג'ורג'יה: אחרי ספירת 3% מהקולות, 42.7% לטראמפ, 56.2% לביידן.

2:19 - לאחר ספירת 35% מהקולות בפלורידה: 50% לביידן, 49% לטראמפ.

2:08 - סוכנות AP טוענת: ג'ו ביידן הבטיח את ניצחונו הראשון הלילה, וכבש 3 אלקטורים של מדינת וורמונט הדמוקרטית. בפוקס ניוז אומרים שבקמפיין טראמפ אופטימיים מאוד לגבי שיעורי ההצבעה בפלורידה, וטוענים שיירשם שיא במספר המצביעים הרפובליקנים במדינה.

קלפי בפלורידה. צוות הקמפיין של טראמפ אופטימי | צילום: רויטרס

2:00 - התחזית של CNN על פי המדגמים הראשוניים: מסתמן רוב לטראמפ באינדיאנה. בג'ורג'יה, דרום קרוליינה וקנטקי - עדיין מוקדם להכריז על זוכה. גם רשת MSNBC חוזים ניצחון לטראמפ באינדיאנה. פוקס מנגד, אומרים שביידן מנצח בוורמונט ובווירג'יניה. סוכנות AP, חוזה שקנטקי הולכת עם טראמפ.

1:57 - טוויטר ופייסבוק השעו מספר חשבונות בעקבות הפצת מידע שגוי ברשת על הבחירות. החשבונות העלו פוסטים זהים - למרות שהתחזו לאנשים שונים. פייסבוק השעתה אותם בשל "התנהגות שאינה אותנטית".

1:54 - בעוד 5 דקות, הקלפיות נסגרות במדינות נוספות: פלורידה, בה טראמפ ניצח ב-49% בשנת 2016. ג'ורג'יה, שם ניצח טראמפ עם 50% מהקולות, בדרום קרוליינה, אותה ניצח טראמפ ב-54%. גם הקלפיות בורמונט יסגרו, שם ניצחה קלינטון עם 55% מהקולות, ובווירג'יניה אותה ניצחה קלינטון עם 49.7%.

1:50 - הפער מצטמצם בקנטקי, אחרי ספירת 11% מהקולות - 49.4% לביידן לעומת 49% לטראמפ.

1:48 - ההצבעה במחוז ספאלדינג בג'ורג'יה מתארכת בשעתיים - בעקבות תקלה במערכת המחשוב.

הקלפיות בג'ורג'יה | צילום: רויטרס

1:47 - שיעור ההצבעה בפלורידה גבוהים יותר מ-9.4 מיליון הקולות שנספרו בשנת 2016.

1:37 - 8% מהקולות בקנטאקי נספרו, ביידן מוביל עם 55.3% מהקולות. עם זאת, סביר שתהפוך לאדומה בהמשך הלילה.

1:36 - ביידן במסר למצביעים האחרונים בקלפיות שנסגרות: "תזכרו להישאר בתור. אם אתם בתור כשסוגרים את הקלפי - מותר לכם להצביע".

As polls begin to close in certain parts of the country, remember to stay in line.



If you’re in line at your polling place before it closes, you’re able to vote. pic.twitter.com/qUpn30B8mj — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

1:28 - CNN מדווחת: חצי מהקולות בקנטקי הן הצבעות מוקדמות, באינדיאנה כמעט כל הקולות התקבלו בהצבעה המוקדמת.

1:17 - טראמפ מצייץ לראשונה לאחר שעתיים: "המצב טוב מאוד בכל רחבי המדינה".

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

1:16 - נתונים ראשונים מאינדיאנה - אחרי ספירת הקולות הראשונים: 68.3% לטראמפ - 29.7% לביידן.

1:07 - הקמפיין של ביידן מרכז מאמצים בלהביא מצביעים אחרונים לקלפיות בפלורידה, בשעה האחרונה להצבעה.

טראמפ בפגישת מטה בווירג'יניה | צילום: AP

1:05 - ביידן בציוץ למצביעים: "חברים, הזמן להשמיע את קולכם בבחירות האלה אוזל".

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven’t voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can. — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

1:03 - זינוק במספר המצביעים במחוז האריס בטקסס, מעוז ליברלי שנחשב למדד בעל משמעות. מדובר בסף שמעבר לו סביר מאוד להניח שטקסס תלך עם ביידן.

1:00 - הקלפיות הראשונות נסגרו: קנטקי ואינדיאנה. הקלפיות בפלורידה יסגרו בעוד שעה.

00:57 - אחוזי ההצבעה ממשיכים לשבור שיאים בבחירות האלה, פרופ' מייקל מקדונלד מאוניברסיטת פלורידה אמר שאורגון הפכה למדינה האמריקנית החמישית שעברה את מספר הקולות הכולל בשנת 2016. בטקסס, הוואי, מונטנה וושינגטון ועכשיו גם אורגון נרשמה התלהבות יוצאת דופן בבחירות האלה.

00:54 - מנהל הקמפיין של טראמפ משדר אופטימיות: הדמוקטים השאירו "טון" של קולות על השולחן.

.@BillStepien projects confidence on 5:30pm campaign call: "With the lack of a ground game on the Biden side, they left a ton of votes on the table. We are driving votes today, very much making up the advantage Democrats had heading into election day." — Gabby Orr (@GabbyOrr_) November 3, 2020

00:48 - טראמפ לא צייץ כבר שעתיים - אחרי שכבר צייץ 73 פעמים מהבוקר.

00:44 - 15 דקות לסגירת הקלפיות בכמה מדינות ראשונות, בהן קנטקי, ששווה 8 אלקטורים. ב-2016 טראמפ ניצח אותה עם 62% מהקולות. גם הקלפיות באינדיאנה יסגרו, עם 11 אלקטורים. בבחירות הקודמות טראמפ קיבל שם 56% מהקולות.

00:39 - טראמפ יצפה בתוצאות הבחירות באגף המזרחי של הבית הלבן עם בני משפחתו ויועצים בכירים. יועצת התקשורת שלו אמרה לרשת פוקס שהוא "מתרגש מאוד - ולא לוקח אף הצבעה כמובנת מאליה".

00:34 - עד השעה 14:30 בצהריים נרשמו להצבעה במישיגן 12,530 מצביעים חדשים במסגרת הפרוצדורה של רישום והצבעה באותו היום. המספר הזה כבר מוחק את היתרון של טראמפ מהניצחון 2016 - אם מדובר בקולות דמוקרטים.

00:29 - ביידן לכתבים: "אם יש לנו את פלורידה עד השעה 1:00 - זה נגמר".

Per pooler @alexi: Biden says if Florida results come in by 1 a.m. (presumably in his favor), "it's over. Done."



"Look, you can't think of an election in the recent past where so many states are up for grabs. The idea I'm in play in TX, GA, NC, FL—I mean, come on." — Amy B Wang (@amybwang) November 3, 2020

00:28 - ביידן בציוץ: "זה הרגע שלנו להוכיח שאהבה חזקה יותר מהכל, תקווה יותר חזקה מפחד - ואור יותר חזק מהחושך. הצביעו לפני שהקלפיות נסגרות".

This is our moment to prove that:



Love is more powerful than hate.

Hope is more powerful than fear.

Light is more powerful than dark.



Vote before polls close: https://t.co/eoxT07d7QB — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

00:24 - שיעור ההצבעה בשבע ממדינות ארה"ב - לפחות כבר עקף את הנתון מ-2016

00:22 - דיווח ברשת CNN: תוצאות צמודות בג'ורג'יה.

00:21 - התקהלות נרשמת מחוץ לבית הלבן, הנוכחים מתכוונים להישאר במקום לאורך כל הלילה. השוטרים מפקחים על הסדר - בינתיים ללא אירועים אלימים.

The concert at Black Lives Matter Plaza by the White House pic.twitter.com/yweqxyThQz — Edward Wong (@ewong) November 3, 2020

00:04 - ביידן בקריאה אחרונה למצביעים: "פנסילבניה, בואו ננצח".

יום הבחירות: כך זה נראה

מספר המצביעים עד כה נחשב גבוה במיוחד, כאשר הסיבה המרכזית לכך היא ככל הנראה מגפת הקורונה שעוררה את דעתם הפוליטית של רבים כמו גם השאירה רבים מהם בבתים. לפחות 7 מדינות, ביניהן טקסס, הוואי, נבאדה, וושינגטון, אריזונה, מונטנה ואורגון עברו את מספר המצביעים בהשוואה לבחירות לנשיאות שהתקיימו ב-2016. בסך הכול עד כה, 75% מסך המצביעים בבחירות הקודמות - כבר הצביעו השנה.

עיניה של האומה האמריקנית נשואות בין היתר ל-16 מדינות המפתח, עליהן גם נלחמים ביידן וטראמפ מזה זמן רב. על פי הערכות, מי שינצח את מלחמת הפתקים בפלורידה, אחת מן מדינות המפתח הללו, צפוי לנצח את הבחירות הקרובות. ברוב מדינות המפתח אחוזי ההצבעה מעט נמוכים יותר מהממוצע של שאר המדינות.

בחירות בארה"ב | צילום: רויטרס

על פי סקר ה-Exit Poll שפורסם ברשת CNN, בקרב המצביעים 34% טענו שהכלכלה הייתה הנושא שהשפיע הכי הרבה על הצבעתם למועמד לנשיאות, 21% טענו כי זהו השיוויון הגזעי בארה"ב. על פי סקר שבחן מה יותר חשוב לבוחרים האמריקנים, 52% השיבו כי זו ההשתלטות על הקורונה ו-42% השיבו כי שיקום הכלכלה חשוב יותר. 2 מתוך כל 10 מצביעים אמרו כי נגיף הקורונה הוא הנושא החשוב ביותר בבחירת הנשיא - ואילו 3 מתוך כל 10 מצביעים טענו כי דווקא הכלכלה היא הסוגייה המשמעותית ביותר.

הסקר של CNN | צילום: CNN

2 מתוך כל 10 מצביעים אמר כי הוא מחפש נשיא ש"יאחד את המדינה", ו-2 מתוך 10 רוצה נשיא ש"אכפת לו מאנשים כמוני". עוד נמצא כי 9 מתוך 10 אמריקנים אמרו כי הם בטוחים שהמדינה שלהם תספור את הקולות בהוגנות ובדיוק. 5 מתוך כל 10 אמר כי יותר חשוב להכיל את נגיף הקורונה - גם אם הדבר פוגע בכלכלה האמריקנית. בנוסף, 7 מתוך כל 10 מצביעים אמריקנים אמרו כי החליטו למי יצביעו בבחירות הקרובות לנשיאות עוד לפני חודש ספטמבר.

קמלה האריס, סגניתו של ג'ו ביידן | צילום: רויטרס

הנשיא טראמפ הגיע לפני זמן קצר למטה הבחירות שלו בוירג'יניה שם קיבל תרועות רועמות מצוות הקמפיין שלו. "אני שומע שאנחנו במצב ממש טוב בפלורידה ואנחנו גם במצב טוב באריזונה", אמר הנשיא. "הולך לנו טוב במיוחד בטקסס, אני שומע מאנשיי שהולך לנו טוב בכל מקום, אני חושב שהולך להיות לנו ערב נהדר. אני מרגיש נהדר".

טראמפ במטה הבחירות | צילום: רויטרס

בנוסף למצב רוחו המרומם של הנשיא, במהלך הביקור במטה הבחירות הוא הצהיר כי לא כתב נאום ניצחון או הפסד. כששאל אותו אחד הכתבים אם כתב נאום כלשהו, ענה טראמפ: "לא, אני לא חושב על נאומי ניצחון או הפסד עדיין. בתקווה נכתוב אחד מהשניים האלה, אתה יודע לנצח זה קל, להפסיד זה אף פעם לא קל, לי זה לא קל לפחות".

בחירות בארה"ב | צילום: רויטרס

המועמד הדמוקרטי לנשיאות ביידן קיים עצרת תמיכה בפנסילבניה וקרא לקהל תומכיו לצאת להצביע. ברקע נאומו נשמעו צעקות עידוד מצד הקהל: "אוהבים אותך דוד ג'ו". ביידן אמר: "בבחירות האלה נצביע במספרים גדולים יותר מהבחירות שהתקיימו לפני 4 שנים ויותר מכל היסטורית הבחירות בארצות הברית".

הוא המשיך לתקוף את טראמפ ואמר: "הנשיא חושב הפוך מהמציאות, הוא חושב שהוא יכול להחליט מי יזכה בבחירות. ובכן, נחש מה? העם הוא שהולך להחליט מי יהיה הנשיא הבא. רק צריך לזכור מי אנחנו לעזאזל. אנחנו ארצות הברית של אמריקה". מוקדם יותר הוא צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "אנו נמצאים בקרב על נפש האומה. לכם יש את הכוח לקבוע את התוצאה: ההצבעה שלכם - תשתמשו בזה".

We are in a battle for the soul of the nation.



And you have the ultimate power to determine the outcome: your vote.



Use it. https://t.co/9rMqqkrmdT — Joe Biden (@JoeBiden) November 3, 2020

בחירות בארה"ב | צילום: רויטרס

במטה של ביידן אומרים הלילה שהם מאמינים שכבר הערב תתגבש ההבנה מיהו המועמד שינצח, והמועמד הדמוקרטי חזר לצפות בתוצאות עם משפחתו. מנהלת הקמפיין שלו אמרה הערב שהוא יישא נאום לאומה האמריקנית - ללא קשר לתוצאות הבחירות.

קמלה האריס: "אני מאמינה בעם האמריקני"

סגניתו של ביידן, קמלה האריס, הגיעה לביקור בדטרויט ובשיחה שקיימה עם עיתונאים בנמל התעופה אמרה: "זהו יום הבחירות ואני כל כך שמחה לחזור לדטרויט. אני רוצה להזכיר לכולם שהקלפיות נסגרות ב-20:00 (שעון ארה"ב)". האריס הדגישה את החשיבות ההצבעה: "הדרך לבית הלבן והדרך לקבוע מי יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית עוברת במישיגן".

בעלי עסקים אוטמים את החנויות מחשש לביזה | צילום: רויטרס

האריס התייחסה בין היתר גם לחששות ממהומות והתפרעויות שעלולות להתרחש במהלך הלילה ואמרה: "אני מאמינה בעם האמריקני ואני מאמינה שהדמוקרטיה שלנו תישמר. יש קווים מסוימים שלא משנה למי מצביעים – לא חוצים אותם".

בטונדות בגובה 2.5 מטרים מסביב לבית הלבן

בגלל החשש שמא מפגינים יפרצו במהומות ברחבי ארה"ב ובוושינגטון הבירה בפרט לאחר התבררות תוצאות הבחירות בארה"ב, גורמי הביטחון הפדראליים הקימו בטונדות וגדרות גבוהים שחסמו את הגישה למתחם הבית הלבן. הרשויות הסבירו שנכון לרגע זה לא קיים איום ממשי, אך הם נאלצו לנקוט באמצעי זהירות מיוחדים במידה והמצב בשטח יתדרדר ביממה הקרובה או בימים הקרובים.

בחירות בארה"ב | צילום: רויטרס

תורי ענק במדינת המפתח פנסילבניה

הצוותים שהקימו את מערך האבטחה המיוחד עבדו מסביב לשעון במשך לילה שלם בסופן הוקמו הבטונדות הענקיות שהוגדרו כ"חסרות פרופורציה" בשל גודלן - 2.5 מטרים לגובה ורוחב של מטר לפחות. בסך הכל, מתחם הבית הלבן, שכולל בין היתר גם רחובות מרכזיים מסביבו, משוריין על ידי הבטונדות שמשתרעות על שטח של 52 דונם.

בחירות לנשיאות ארה"ב | צילום: רויטרס

בחירות בארה"ב | צילום: רויטרס

אחד האירועים המרכזיים שהעלו את רמת הכוננות של גורמי הביטחון הפדראליים לרמה גבוהה כל כך, הוא מותו של ג'ורג' פלויד, בעקבותו פרצו מהומות ענק ברחבי ארה"ב, מהומות שהגיעו גם לסביבת הבית הלבן. במקביל, עסקים רבים, שסבלו מבזיזה מאסיבית במסגרת המהומות בעקבות מותו של פלויד, מתכוננים גם הם למהומות הצפויות ורובם אטמו באמצעות דיקטים את החלונות של החנויות שלהם.