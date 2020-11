כשברקע הסירוב המתמשך של טראמפ להכיר בתוצאות הבחירות לנשיאות ובהפסדו למועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן, שר החוץ האמריקני מייק פומפאו אמר הערב (שלישי) כי הם מכינים את השטח להעברה חלקה "לממשל השני של טראמפ" – כמובן בניגוד לתוצאות.

ביידן אולי נבחר – אבל ההנהגה הרפובליקנית עדיין מסרבת להכיר בהפסד. רוב בכירי המפלגה מסרבים להשלים עם ניצחונו של ביידן, לפחות בפומבי, וממשיכים לחזור על הטענות לזיופים ורמאות בקלפיות – שכרגע אין להן ביסוס.

האחרון בשרשרת הוא שר החוץ פומפאו עם התבטאות יוצאת דופן. בתדרוך שערך הערב שר החוץ נשאל האם הוא משתף פעולה עם צוות המעבר של ביידן. תשובתו, למרבה ההפתעה, הייתה: "אנחנו מכינים את הכול להעברה חלקה לממשל השני של טראמפ" – כאמור, בניגוד לתוצאות.

"תהיה העברת שלטון חלקה לכהונה נוספת של טראמפ", אמר פומפאו. "העולם צופה במה שמתרחש. אנחנו נספור את כל הקולות, וכשהליך הספירה יסתיים, יבחרו האלקטורים, יש תהליך שלם. החוקה מפרטת את זה בבירור. והעולם יכול להיות בטוח שהמעבר שדרוש לכך שמחלקת המדינה תמשיך לפעול היום, תהיה מוצלחת היום, תהיה מוצלחת כשהנשיא שיכנס לתפקיד ב-20 בינואר בשתים עשרה ודקה יהיה מוצלח גם כן".

בהצהרה שנתן הערב הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, אמר כי למרות סירובו של טראמפ לקבל את תוצאות הבחירות, חילופי הממשל יתרחשו כמתוכנן, והדגיש כי אין דבר שיוכל לעצור את התהליך לאחר הזכייה בבחירות לנשיאות.

במקביל, הסנאטור הרפובליקני רוב פורטמן אמר כי הנשיא הנבחר ג'ו ביידן מוביל במספר מדינות במרוץ לנשיאות, וכי הקמפיין של טראמפ נדרש להציג ראיות התומכות בהאשמות להונאה. המחוקק מאוהיו אמר כי לטראמפ יש את הזכות לדרוש בדיקה משפטית בנושא, אולם עליו להביא ראיות המעידות על בעיות מבניות. פורטמן הוסיף כי הוא מקווה שמדינות ובתי משפט יעבדו במהירות לפתירת הסוגייה.

אתמול, האשים טראמפ את חברת פייזר וה-FDA במניעים פוליטיים. זאת, אחרי ששיבח את חברת פייזר והתגאה בתרומתו להישג. "כמו שכבר אמרתי מזמן", כתב הנשיא בטוויטר, "פייזר והאחרים יודיעו על חיסון רק לאחר הבחירות בגלל שאין להם את האומץ לעשות את זה קודם". פומפאו הוסיף שבשבוע הבא יבקר בצרפת, ישראל, תורכיה, ערב הסעודית וקטאר.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along!