דונלד טראמפ לא מתכוון לקבל את התבוסה בבחירות? בשורת ציוצים שפרסם היום (שבת) בחשבון הטוויטר שלו, כתב הנשיא האמריקני: "עשרות אלפי קולות התקבלו בצורה בלתי חוקית... חדרי הספירה לא היו נתונים לפיקוח כחוק, דברים רעים קרו שם!". בוועדת הבחירות הפדרלית הגיבו: "באמת שאין שום עדויות לזיופים". מוקדם יותר פורסם כי טראמפ אמר למקורביו שאינו מתכוון לקבל את ההפסד והם בטוחים שאין לו כוונה לעזוב את הבית הלבן.

"עשרות אלפי קולות התקבלו באופן לא חוקי לאחר השעה 20:00 בערב יום הבחירות, ושינו לחלוטין את התוצאות בפנסילבניה ובמדינות מפתח אחרות", כתב הנשיא בחשבון הטוויטר שלו. "בנושא אחר, מאות אלפי הצבעות לא ניתנו לפיקוח כפי שנדרש בחוק, וגם הן משנות את תוצאות הבחירות במספר מדינות, ביניהן בפנסילבניה, שכולם חשבו שתהיה ניצחון קל בערב הבחירות, רק כדי לראות את ההובלה המשמעותית נעלמת, מבלי שאיש יוכל לפקח (על הספירה) למשכי זמן ארוכים".

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

עוד כתב הנשיא: "דברים רעים התרחשו בשעות הארוכות שבהן השקיפות לא הורשתה בצורה מרושעת. טרקטורים חסמו את הדלתות והחלונות כוסו בקרטונים עבים, כדי שהמפקחים לא יוכלו לראות פנימה לתוך חדרי הספירה. דברים רעים קרו בפנים! שינויים גדולים התרחשו!". טוויטר סימנה את הציוצים הללו כמכילים מידע שעלול להיות שגוי או מטעה.

....This would ALSO change the Election result in numerous States, including Pennsylvania, which everyone thought was easily won on Election Night, only to see a massive lead disappear, without anyone being allowed to OBSERVE, for long intervals of time, what the happened... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

....Bad things took place during those hours where LEGAL TRANSPARENCY was viciously & crudely not allowed. Tractors blocked doors & windows were covered with thick cardboard so that observers could not see into the count rooms. BAD THINGS HAPPENED INSIDE. BIG CHANGES TOOK PLACE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

בתוך כך טראמפ אמר למקורביו שאין לו שום כוונה לקבל את ההפסד, אפילו אם הנתיב שלו לניצחון ייחסם. גם כעת, כשמספר הקולות שנספרו הולך וגדל ונראה כי כל הנתיבים שיכלו להוביל אותו לניצחון נעלמים - הנשיא לא הכין נאום הפסד כמקובל.

במקום להכין עצמו לעזיבה ולהפסד, טראמפ ויועציו הבכירים מתעסקים בעיקר במאמצים לערער על תוצאות הבחירות, תוך כדי הפעלת לחץ על נציגים רפובליקנים אחרים שיעמדו מאחורי המהלך השנוי במחלוקת.

בתגובה לסדרת הציוצים של הנשיא טענו בכירים בוועדת הבחירות הפדרלית כי אין כל חשד לזיופים או הונאה. "עובדי הקלפיות באמת התעלו על עצמם השנה, היו מעט מאוד תלונות בנוגע להתנהלות הבחירות. אין שום עדות לכל סוג של הונאת מצביעים או לקולות בלתי חוקיים שנספרו", אמרה ל-CNN חברת הוועדה אלן ויינטרוב.