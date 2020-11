שבוע לאחר שג'ו ביידן הוכרז כמנצח בבחירות לנשיאות ארה"ב, הנשיא היוצא דונלד טראמפ הודה היום (ראשון) לראשונה שהפסיד בבחירות, אך טוען שהניצחון של ביידן התקבל בזכות זיופים. טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "הוא ניצח כי הבחירות זוייפו".

"כל התקלות הטכניות שהתרחשו בליל הבחירות היו הדרך שלהם לגנוב קולות. הם הצליחו בגדול מבלי להיתפס. בחירות בדואר הם בדיחה חולנית", כתב טראמפ בחשבון הטוויטר שלו.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

"הוא ניצח כי הבחירות זוייפו. שום פקחי ספירה לא הורשו להיכנס, טבלאות הקולות נערכו על ידי חברה שנשלטת בידי שמאל רדיקלי, שררה, עם מוניטין גרוע וציוד לקוי שלא יכול אפילו לעמוד בספירה בטקסס (שבה ניצחתי בהרבה!), התקשורת השקרנית והדוממת ועוד!". טוויטר סימנה את ציוציו האחרונים של טראמפ ככאלו שעשויים להכיל מידע שקרי או מטעה.

במהלך השבוע האחרון, מאז הכריזו רשתות הטלוויזיה האמריקניות על ביידן כנשיא הבא של ארה"ב, ערער טראמפ על התוצאות במספר מדינות אך ערעוריו נדחו על ידי בתי המשפט. אף על פי כן טראמפ המשיך לטעון שהבחירות בארה"ב זוייפו, שהקולות נספרו בצורה לא חוקית, ושהוא המנצח האמיתי במירוץ לנשיאות.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!