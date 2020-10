רגע לפני הבחירות: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ויריבו הדמוקרטי ג'ו ביידן התייצבו הלילה (בין חמישי לשישי) לעימות האחרון, בישורת האחרונה בהחלט של המרוץ לנשיאות. האירוע שנערך בנאשוויל, טנסי, היה רגוע וענייני יותר מקודמו - אך כלל גם מספר עקיצות שהוחלפו בין המועמדים. ביידן קרא לטראמפ "אחד הנשיאים הגזעניים ביותר", וגינה את יחסיו עם מנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און. טראמפ מצידו טען: "מאז אברהם לינקולן - איש לא עבד למען הקהילה השחורה כמוני". הטיעונים המרכזיים, השאלות הקשות, והתגובות ברשתות: כל הפרטים

06:36 - בשיחה עם עיתונאים לפני שעזב את נאשוויל אמר ג'ו ביידן שהוא מרגיש "טוב" לגבי ביצועיו בעימות. הוא החמיא למנחה: "חשבתי שהיא עשתה עבודה טובה ודאגה שהעימות יעבור בצורה חלקה, וכך היה (דיון) הרבה יותר רציונלי מזה הראשון", אמר ביידן.

06:31 - קמפיין טראמפ מהלל את הופעת הנשיא, זמן קצר לאחר סיום העימות: "הנשיא טראמפ הביס לחלוטין את ג'ו ביידן וחשף אותו כעוד פוליטיקאי מוושינגטון שכולו דיבורים בלי שום פעולה", אמר מנהל הקמפיין ביל סטפיין. "זה היה איש העסקים מול הפוליטיקאי המקצועי שמקורב לוושינגטון. זה היה הרפורמוור נגד הביצה (כינוי לאנשי הממשל בבירה)", אמר סטפיין. "הנשיא טראמפ זכה בעימות הזה לגמרי".

05:37 - לאחר כשעה וחצי - הסתיים העימות בין טראמפ לביידן.

05:33 - עוד בנושא האקלים: ביידן הדגיש את הצורך בהרחבת מקורות האנרגיה המתחדשת, ותקף את טראמפ על הערותיו בעבר על אנרגיה בעזרת רוח. "אני יודע על רוח יותר ממך," השיב טראמפ. "זה מאוד יקר. זה הורג את הציפורים".

05:27 - כשנשאל על איכות הסביבה ומשבר האקלים, אמר טראמפ כי הממשל שלו שיפר מאוד את איכות האוויר במדינה וארה"ב נקיה יותר ממקומות אחרים בעולם - בלי להרוס את הכלכלה. ביידן: "ההתחממות הגלובאלית היא בעיה אמיתית, נעשה מה שסין עושה. ניצור מיליון משרות וננקה את האוויר, נשמור על הסביבה".

05:22 - ג'ו ביידן אומר כי יריבו הוא "אחד הנשיאים הגזענים ביותר שהיה לנו בהיסטוריה המודרנית", ומוסיף: "הוא שופך דלק על כל אש גזענית, כל אחת".

05:18 - הנה מגיעה השאלה על Proud Boys, והגיבוי שנותן טראמפ לקבוצות גזעניות בחברה האמריקנית, מעין הגנה "שבשתיקה". טראמפ מבהיר: "אני הבנאדם הכי פחות גזעני בחדר הזה". טראמפ מדייק את עצמו "מאז לינקולן איש לא עשה כל כך הרבה למען הקהילה השחורה כמוני", תגובתו של ביידן "הו אלוהים".





05:16 - ביידן שוב חוזר על נקודות שהם זיהו בקמפיין שמפריעות למצביעים פוטנציאליים שמתנדנדים

מדבר על האופי שלו וכמה הוא שונה מטראמפ. ביידן: "איש לא מאמין לו (לטראמפ) יותר, אולי רק ג'וליאני".





05:15 - טראמפ לביידן: התמודדתי לנשיאות בזכותך, אילו הייתי מרוצה מהעבודה שלך בתפקיד לא הייתי מתמודד. איפה היית במשך 4 השנים שהיית סגן נשיא? למה לא פעלת למען כל מה שאתה מבטיח עכשיו?



05:13 - דונלד טראמפ אומר על עצמו "איש לא עשה למען הקהילה השחורה יותר מדונלד טראמפ, אולי לינקולן". טראמפ: "אם הייתם עושים עבודה טובה, לא הייתי בוחר לרוץ לנשיאות. אני רצתי לנשיאות בגלל העבודה שלכם".



05:05 - ביידן מדבר ברגש על הפרדת הילדים מהוריהם. טראמפ ענה: "אני חייב להגיד, הילדים מטופלים היטב. המתקנים שלהם נקיים מאוד".

