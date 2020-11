לקראת הכרעה בארה"ב: בתום ימים מורטי עצבים, גם הלילה (בין שישי לשבת) עדיין לא הסתיימה ספירת הקולות בארה"ב. סגן הנשיא לשעבר והמועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן עלה לשאת נאום בפני האומה האמריקנית, במהלכו טען שהוא בטוח בניצחונו ובניצחונם של כל אלו שתמכו בו. עם זאת, הוא קרא לאחד את האומה האמריקנית בזמנים אלו, כשמשבר הקורונה במדינה הולך ומחמיר.

"אנחנו בדרך ללמעלה מ-300 אלקטורים. אנחנו ננצח את המרוץ הזה עם רוב ברור של הציבור האמריקני - למעלה מ-74 מיליון מצביעים", קרא ביידן בהתלהבות בתחילתו של הנאום בוילמינגטון. "אנחנו הולכים לנצח את טראמפ בלמעלה מ-4 מיליון קולות. נהיה הראשונים לנצח באריזונה מזה 24 שנים, ובגורגיה מזה 28 שנים".

"Never forget the tallies aren't just numbers—they represent votes and voters."



