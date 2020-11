על רקע דבריו של טראמפ לזיופים בבחירות, מפגינים הגיעו אתמול (רביעי) ומחו מחוץ למספר ועדות קלפי במדינות מפתח. במחוז מריקופה באריזונה נרשמה הפגנה חריגה בה המוחים, תומכיו של הנשיא, הגיעו מחוץ לוועדת הקלפי כשחלקם חמושים ואוחזים בלפידים. באופן אבסורדי ובשונה מדרישת הנשיא לעצור את הספירה, המפגינים באריזונה דרשו להמשיך בספירת הקולות בתקווה שהפער בין המועמדים יצטמצם והתוצאה תתהפך לטובתו של טראמפ.

בסרטונים שמגיעים מההפגנה ניתן לראות את ההמון הזועם קורא: "מנסים לגנוב לנו את הבחירות". אחת המפגינות אף הצליחה להיכנס למבנה והפריעה לאנשים שביצעו את ספירת הקולות. במקרה אחר, כמה מפגינים שחברים בקבוצות שמרניות כמו AZ patriots, נכנסו לתוך הבניין ואחד מהם אף לבש אפוד צבאי.

Members of extremist group AZ Patriots came in the Maricopa Co. Elections Center live streaming - one wearing a military vest.



They’re angry about #SharpieGate claiming the county changed pens within 24 hrs. This is NOT true. They were kicked out, still arguing outside #azfamily pic.twitter.com/xA0SYtxXB4