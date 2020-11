הגברת הראשונה של ארצות הברית, מלאניה טראמפ, הצטרפה גם היא לקבוצת מקורבי הנשיא טראמפ המייעצים לו להכיר בהפסד בבחירות, כך לפי דיווחים היום (ראשון) בתקשורת האמריקנית. מלאניה לא הביעה את דעתה על תוצאות הבחירות מאז פרסום התוצאות, אך לפי דיווחים ברשת ABC ו-CNN, היא השמיעה את דעתה באוזניו בפרטיות.

לפי מקור פנימי לרשת CNN האמריקנית, היא הציעה לנשיא טראמפ להביע את דעתה בנושא, ונענתה בחיוב. מוקדם יותר, אתמול, דווח בארצות הברית כי חתנו של הנשיא טראמפ ומי שנחשב ליועצו הקרוב, ג'ארד קושנר, פנה לנשיא והפציר בו גם כן להכיר בתוצאות הבחירות ולהכריז על ההפסד. עם זאת, נראה שהנשיא טראמפ לא קיבל את העצה והמשיך הבוקר לצייץ נגד הניצחון של ביידן בבחירות.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.