אחרי חודשים של שקט יחסי בבירת אוקראינה, מתקפת טילים רוסית הפתיעה הבוקר (שני) את תושבי קייב שכבר חזרו לסוג של שגרה אחרי שלא ספגו הפצצות מאז חודש יוני. לפחות 8 אנשים נהרגו במתקפה ועשרות נפצעו – ותחנות המטרו בעיר שבו לתפקד כמקלטים. ראש העירייה קרא לתושבים להישאר במרחבים המגונים במהלך ההפצצות – אך המתקפות הראשונות הצליחו להפתיע אותם, והרגעים הדרמטיים שבהם קולות המלחמה חזרו לבירה הועברו לכל העולם בשידור חי דרך המצלמות השונות.

כתב ה-BBC הוגו באצ'גה העביר דיווח בשידור חי וסיפר על החשש מתגובה חריגה בעוצמתה של רוסיה, עד שקול טיל שחתך את האוויר החל להישמע ברקע. בשניות הראשונות נראה היה שבאצ'גה מנסה להתעלם ממנו, אבל אז קטע את הדיווח, הסתובב לאחור ושמע את הפיצוץ. מיד לאחר מכן הוא עזב את העמדה, כנראה בניסיון למצוא מחסה, והשידור עבר אל המגישה שנראתה מזועזעת ממה שהתרחש על המרקע.

WATCH: BBC reporter was live on air when the Ukrainian capital was hit by Russian missiles pic.twitter.com/KVDC3wK7zJ