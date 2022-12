היום ה-17 למלחמה באוקראינה: המצור הצבאי על עיר הנמל מריופול נמשך היום (שבת), ובמקביל צילומי לוויין מראים שהכוחות הרוסיים מתקדמים לעבר הבירה קייב - תוך שהם יורים לעבר שכונות אזרחיות. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר כי הוא "מקווה להשפעות משמעותיות וחיוביות מצד רה"מ נפתלי בנט על השיחות עם רוסיה". לדבריו, הוא הציע לבנט שהמו"מ עם פוטין ייערך בירושלים, ואמר שישראל יכולה להציע ערבויות ביטחוניות לאוקראינה. בהמשך, בנט וזלנסקי שוחחו בטלפון במשך יותר משעה על "הדרכים להפסיק את הלחימה באוקראינה ובמאמצים שעושה ישראל בעניין". עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה

"לגבי ראש הממשלה בנט - אנחנו באופן עקרוני, ואני באופן אישי, מתייחס באופן חיובי לעזרה של כל אחד במשא ומתן", אמר זלנסקי במסיבת עיתונאים. "עם זאת, אני אינני מתייחס למר בנט כאל 'כל אחד', כי אני חושב שיש ביכולתו למלא תפקיד חשוב. כי ישראל בהחלט יכולה למלא תפקיד כזה (לארח את השיחות) ובייחוד ירושלים. אני חושב שכן, ואמרתי את זה למר בנט".

המודיעין הבריטי מדווח כי הצבא הרוסי נמצא במרחק של כ-25 קילומטרים מקייב הבירה, והשיירה הרוסית הגדולה שהייתה בדרכה לקייב - התפזרה, ככל הנראה כדי לכתר את העיר. אפשרות נוספת היא שהרוסים רוצים למזער את הנזקים והאבדות בעקבות התקפות של הצבא האוקראיני, ולכן העדיפו לפצל את הכוחות. במקביל, נמשכת הלחימה בערים חרקוב, צ'רנייב, סומי ומריופול - שעדיין מכותרת ומופגזת.

23:15: כ-13 אלף איש פונו היום מערים ברחבי אוקראינה, כך עדכנה סגנית ראש הממשלה האוקראיני אירנה ורשצ'וק. לדבריה, אף תושב לא הצליח לעזור את העיר מריופול שנמצאת תחת מצור רוסי.

22:42: רה"מ בנט ונשיא אוקראינה זלנסקי שוחחו הערב יותר משעה, כך הודיעה לשכת ראש הממשלה. נמסר כי השיחה עסקה "בדרכים להפסיק את הלחימה באוקראינה ובמאמצים שעושה ישראל בעניין".

זלנסקי צייץ בטוויטר: "נמשך הדיאלוג עם ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט. שוחחנו על התוקפנות הרוסית והסיכויים לשיחות שלום. אנו חייבים לעצור את הדיכוי של האזרחים. ביקשתי סיוע בשחרורו של ראש עיריית מליטפול השבוי ושל אישי ציבור מקומיים".

21:48: צילומי לוויין של חברת Maxar האמריקנית מראים פגיעות קשות לתשתיות אזרחיות ובניינים בעיר מריופול הנצורה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, בתמונות הלוויין ניתן לראות שרפות שפרצו בחלקים המערביים של העיר, ונזקים קשים בקומות העליונות של עשרות בנייני מגורים.

צילומי לוויין: פגיעות בבנייני מגורים במריופול | צילום: רויטרס

21:09: גורם בכיר אמריקני: הסיוע הביטחוני החדש של ארה"ב לאוקראינה יכלול נשק נגד שריון, מערכות נגד מטוסים ונשק קל.

20:36: דיווח ברוסיה: משרד הההגנה הרוסי מעדכן שהמצב ההומניטרי באוקראינה ממשיך להתדרדר בצורה מהירה, וחלק מהערים במצב "קטסטרופלי". הרוסים מאשימים את אוקראינה ששוב סירבה לפתוח מסדרונות הומניטריים לכיוון רוסיה.

20:30: הבית הלבן: הנשיא ביידן אישר העברה נוספת של של כלי נשק ואספקה כללית בסך 200 מיליון דולר לאוקראינה. בכך עלה הסיוע האמריקני לאוקראינה, מתחילת שנת 2021, ל-1.2 מיליארד דולר.

בניין שהופגז בעיר צ'רנייב | צילום: רויטרס

Footage of a Russian tank in Mariupol that shows it indiscriminately firing at apartments today.#Ukraine #Russia #Mariupol

pic.twitter.com/ggHbsdtt7w — Intel Rogue (@IntelRogue) March 12, 2022

20:21: סגנית נשיא ארה"ב קמלה האריס: "הפלישה הרוסית מאיימת לא רק על הדמוקרטיה של אוקראינה, אלא על הדמוקרטיה והביטחון ברחבי אירופה".

19:45: הביון האוקראיני: 7 הרוגים, ביניהם ילד אחד, בהתקפה של כוחות רוסיים על שיירה של אזרחים שפונו מהכפר פרמוחה, סמוך לקייב. "לאחר התקיפה, הכוחות הכובשים אילצו את ניצולי השיירה לחזור חזרה לפרמוחה וכעת לא נותנים להם לעזוב את הכפר", נמסר בהצהרה לתקשורת.

18:25: מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי ופרויקטור קליטת העלייה: "אנחנו מתכוננים לעשרות אלפי עולים, כרגע אנחנו עוסקים בלהעלות כל מי שרק ניתן להגיע אליו ולחלץ אותו מהתופת. הזמן קריטי. מדובר באנשים שעוזבים את כל מה שיש להם – בדרך כלל נשים עם הילדים, כי הגברים לא יכולים לצאת מהמדינה. עוברים דרך חתחתים ותלאות – שמעתי כבר על סיפורים על אנשים שנרצחו על ידי כל מיני נושאי נשק כדי להגיע לנקודות הגבול. שרת הקליטה ועובדי המשרד דאגו לאלפי חדרים במלון שאפשר להעביר אותם לשם לעד חודש. במקביל יש נהירה של אנשים בארץ – ראשי רשויות, קיבוצים, מושבים, אנשים פרטיים – מציעים חלופות דיור. ערבות הדדית בשיר תפארת המילה. הבעיה לא תהיה לשקע אותם, הרעיון הוא לתת להם מעטפת".

18:18: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה אמר שאוקראינה "מוכנה למשא ומתן - אך לא ניכנע". לדבריו, חייהם של אזרחים רבים היו ניצלים אם לאוקראינה היו יותר מטוסים. "אנו זקוקים לעוד ציוד צבאי", הוסיף. על המו"מ מוסקבה, אמר קולבה: "אנו עדיין משוחחים, אך פוטין עדיין מציב דרישות שלא מקובלות על אוקראינה".

הריסות בעיר דנייפר | צילום: רויטרס

כוחות פרו-רוסיים באזור דונייצק | צילום: רויטרס

שקי חול בכניסה לתיאטרון הלאומי באודסה | צילום: רויטרס

17:29: הקרמלין: השיחות עם אוקראינה שהחלו בבלארוס המשיכו בימים האחרונים בשיחות וידאו.

17:18: לאחר שיחת הטלפון המשולשת של פוטין, שולץ ומקרון, גורם בכיר בארמון האליזה אמר כי במהלך השיחה היה נשמע שפוטין לא מתכוון לסיים את המלחמה בקרוב.

17:01: מושל מחוז דונייצק אמר שהעיר וולנובאקה נהרסה לחלוטין, ושהמלחמה על שטחה נמשכת.

16:22: זלנסקי: כ-1,300 חיילים אוקראינים נהרגו עד כה, וכי בסביבות 500-600 לוחמים רוסים נכנעו אתמול. לדבריו, בעקבות הלחימה - רוב העסקים באוקראינה לא פעילים.

15:55: דיווח: רוסיה מתכננת לערוך "משאל עם" בעיר חרסון שנכבשה על ידם.

15:50: קנצלר גרמניה אולף שולץ ונשיא צרפת עמנואל מקרון שוחחו בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במשך כ-75 דקות ודרשו ממנו הפסקת אש מיידית, כך מסר דובר ממשלת גרמניה. "השיחה נערכה כחלק מהמאמצים הבין-לאומיים המתמשכים לסיים את המלחמה באוקראינה", אמר דובר, שסירב להוסיף פרטים על מה שנאמר בשיחת הטלפון.

15:30: נשיא אוקראינה זלנסקי אמר כי כמה עיירות קטנות באוקראינה "כבר לא קיימות יותר" בשל המלחמה. זלנסקי התייחס לשיחות המשא ומתן עם רוסיה, ואמר כי הוא "מקווה להשפעות משמעותיות וחיוביות מצד ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט על השיחות. לדבריו, הוא הציע לבנט כי המו"מ עם רוסיה יכול להיערך בירושלים, וכי ישראל יכולת להציע ערבויות ביטחוניות לאוקראינה. בהמשך דבריו זלנסקי אמר כי אוקראינה זקוקה למערכות נשק נגד טנקים והיא מוכנה לשלם על כך.

"כל משא ומתן חייב להתחיל בהפסקת אש", הדגיש זלנסקי, שהוסיף כי לדעתו "המערב לא מעורב מספיק במשא ומתן לשלום", ושהוא לא רואה "אומץ מצד נאט"ו" בנושא אוקראינה.

מלחמת אוקראינה רוסיה | צילום: AP

15:28: הכוחות הרוסיים כבשו את הפרברים המערביים של עיר הנמל מריופול, כך על פי עדכון של הצבא הרוסי. כבר יותר משבוע שהעיר נמצאת תחת מצור, ללא חיבור לחשמל, גז ומים.

15:25: סגן שר החוץ הרוסי, סרגיי ריבקוב, הזהיר כי משלוחי נשק מהמערב לאוקראינה עשויות להפוך למטרות תקיפה. "רוסיה הזהירה את ארה"ב שאספקת נשק ממספר מדינות היא לא רק מהלך מסוכן, אלא גם פעולה שעשויה להפוך את שיירות האספקה למטרות תקיפה", אמר ריבקוב. לדבריו, הסנקציות האמריקניות נגד מוסקבה הן "ניסיון חסר תקדים להנחית מכה קשה למגזרים שונים בכלכלה הרוסית".

13:32: מפקד צבא בלארוס מכחיש כי בכוונת מינסק להצטרף ללחימה לצד רוסיה, אך הודיע שבלארוס קידמה 5 צוותי קרב גדודיים למרחב הגבול עם אוקראינה כדי להחליף את הכוחות שכבר נמצאים במקום.

אנשים נמלטים מהעיר אירפין הסמוכה לקייב | צילום: רויטרס

חייל אוקראיני בעיר אירפין | צילום: רויטרס

13:26: נשיא אוקראינה זלנסקי דורש את שחרורו המיידי של ראש עיריית מליטופול, שלטענתו נלקח בשבי על ידי חיילים רוסים. הוא הודיע ששוחח עם הנשיא מקרון והקנצלר שולץ, וטוען כי הצבא הרוסי חווה את האבדות הגדולות ביותר בעשורים האחרונים. לדבריו, 31 צוות קרב גדודיים של צבא רוסיה יצאו מכלל פעולה, אך רוסיה ממשיכה לשלוח כוחות רעננים לתוך אוקראינה - מה שמשמר את זכותה של אוקראינה להמשיך ולהילחם ברוסיה בעצימות גבוהה. הוא הוסיף כי הכוחות האוקראיניים שומרים על הפסקת האש בגזרת מריופול והוא מצפה כי גם הכוחות הרוסיים יעשו זאת.

13:15: הנשיא הצרפתי מקרון והקנצלר הגרמני שולץ שוחחו עם נשיא רוסיה פוטין.

12:15: באוקראינה מפרסמים תיעוד של הקניון החדש בחרקוב שנהרס בהפצצות על העיר, לאחר נחנך רק בשנה שעברה.

פליטים מאוקראינה | צילום: ap

מריופול הנצורה - "רוסיה לא מאפשרת פינוי אזרחים" | צילום: רויטרס

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי במסיבת עיתונאים

11:56: מושל דונייצק עדכן כי קיים קושי רב להעביר סיוע הומניטרי למריופול מכיוון שההפצצות באזור לא פוסקות.

11:30: יועצו של הנשיא זלנסקי על הטענות כי בנט דרש מנשיא אוקראינה להיכנע בפני רוסיה: "ראש הממשלה הישראלי לא ביקש מאוקראינה דבר בנוגע לדרישות של מוסקבה".

PM of @naftalibennett, just as other conditional intermediary countries, does NOT offer Ukraine to agree to any demands of the Russian Federation. This is impossible for military & political reasons. On the contrary, Israel urges Russia to assess the events more adequately. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 12, 2022

11:25: רוסיה חוזרת בה מדרישות הביטחון שהציגה לארה"ב ונאט"ו מלפני המלחמה. משרד החוץ במוסקבה טוען: "הדרישות הביטחוניות אינן תקפות עוד, הכול השתנה לחלוטין". במוסקבה הוסיפו שרוסיה נכונה לקיים שיחות לבקרת נשק עם ארה"ב - אם וושינגטון מעוניינת בכך".

תיעוד מהפצצות הרוסים בעיר ניקולאייב:

Attacks on residential areas of Nikolaev, #Ukraine, registered on CCTV.



Russians lost any touch with reality. They are killing and hitting civilians in their homes. I don’t think Putin will stop. There no rationality in such desire for bloodshed pic.twitter.com/OiyjNGZW4L — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 12, 2022

11:07: שר החוץ האוקראיני טוען: רוסיה הפגיזה את מסגד סולטן סולימאן הגדול שבמריופול. לטענתו, כ-80 בני אדם נמצאים במבנה.

10:44: מטח טילים של צבא רוסיה השמיד את שדה התעופה בואסילקיב, סמוך לקייב.

10:35: יועץ לנשיא זלנסקי: מעריכים שצבא בלארוס לא יצטרף ללחימה.

09:01: באוקראינה הודיעו על פתיחתם של כמה מסדרונות הומניטריים ברחבי המדינה, כולל מהעיר הנצורה מריופול. סגן ראש הממשלה האוקראיני אמר: "מקווה שרוסיה תכבד את הבטחותיה להפסקת האש".

08:45: משרד ההגנה הבריטי מדווח כי חיילים רוסים נמצאים כעת במרחק של 25 קילומטרים ממרכז קייב. מוקדם יותר אמש פורסמו צילומי לוויין שמראים לכאורה את כוחות הצבא הרוסי מתארגנים בפאתי העיר ומטווחים ריכוזי אוכלוסיה באזור.

08:28: בעיר מריופול מדווחים על יותר מ-1,600 אזרחים הרוגים מאז תחילת המלחמה.

07:58: לפחות 2 פיצוצים נשמעו בעיר דנייפרו.

07:45: דיווח כי הכוחות הרוסיים הנערכים לכתר את הבירה קייב חווים עיכובים נוספים בשל סוגיות לוגיסטיות. עוד על פי הדיווח של המכון לחקר המלחמה (ISW), כוחות רוסיים גדולים ערוכים מסביב לעיר חרקוב וכוחות נוספים מתקדמים מחצי האי קרים לכיוון ניקולאייב וזפוריז'ה. בגזרת לוהנסק ודונייצק לא נרשמה כל התקדמות ב-24 השעות האחרונות.

קניון "ניקולסקי" בחרקוב הופצץ. היה אחד הגדולים והמפוארים באוקראינה. נפתח רק בשנה שעברה.

06:45: זלנסקי נאם אמש בפני מושב מיוחד של הפרלמנט בפולין. בנאום זלנסקי סיפר כי בראשית כהונתו היו היחסים בין המדינות מרוחקים, אולם כעת, עם הסולידריות והסיוע שפולין מעניקה, היחסים הפכו לקרובים. נשיא אוקראינה הודה לעם הפולני ואמר: "אנחנו נלחמים גם את המלחמה על החרות שלכם"

06:15: כלי תקשורת באוקראינה מדווחים על אזעקות שנשמעו בשעות הבוקר ברוב הערים במדינה. בין השאר אזעקות הופעלו בבירה קייב, בערים לבוב וחארקוב, ובאזור סומי שבצפון-מזרח המדינה

03:34: שר החוץ של ארה"ב, אנתוני בלינקן הודיע כי ארה"ב הטילה סנקציות על חברי דירקטוריון בבנק הרוסי Novikombank ועל החברה ABR Management, ובהם סגן מושל סנט פטרסבורג.

02:10: אדם מוסרי, העומד בראש אינסטגרם: "חסימת השירות שמתוכננת ליום שני ברוסיה, תשפיע על 80 מיליון משתמשים".

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong. — Adam Mosseri (@mosseri) March 11, 2022

01:30: היאכטה הגדולה ביותר בעולם, בשווי 530 מיליון יורו, בבעלותו של האוליגרך הרוסי אנדריי איגורביץ' מלניצ'נקו, נתפסה הבוקר על ידי הרשויות באיטליה.

Sanzioni contro la Russia:

A Trieste, nel rimessaggio del porto, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza lo yacht a vela più grande del mondo, del valore di 530 milioni di euro. Lo "SY A" è riconducibile all'imprenditore russo Andrey Igorevich Melnichenko. pic.twitter.com/xj0V728Qsa — Tg La7 (@TgLa7) March 11, 2022

01:17: על רקע הלחימה וההפגזות לכאורה שבוצעו בשבוע שעבר סביב תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, ולפיהן הצבא הרוסי האשים הכוחות האוקראינים בפרובוקציה, ארצות הברית מאשימה את רוסיה ב"הפרה של עקרונות בטיחות גרעינית" באוקראינה, ודורשת מכוחותיה של רוסיה "להפסיק לירות על תחנות כוח גרעיניות".

זלנסקי בפרלמנט הפולני | צילום: לפי סעיף 27 א'

על פי שרת האנרגיה של ארה"ב, ג'ניפר גרנהולם, מנטרי הקרינה ברוב אוקראינה עדיין פועלים, ולמרות זאת ארצות הברית מודאגת מחוסר נתונים לגבי מנטרי ההגנה בצ'רנוביל וזפוריז'יה - תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה.

"אנחנו עדיין מודאגים מהפעולות הפזיזות של רוסיה ומהפרות של עקרונות הבטיחות הגרעינית", אמרה גרנהולם. "אנחנו עוקבים אחר דיווחים על נזק למתקן מחקר בחרקוב. ​​הסיכון הבטיחותי בטווח הקרוב נמוך, אך המשך הירי הרוסי על מתקני גרעין חייב להיפסק".

01:02: משרד ההגנה הבריטי: כוחות אוויר וטילים רוסיים תקפו ביממה האחרונה את הערים לוצק ואיוואנו-פרנקיבסק שבמערב אוקראינה. מטוסים טקטיים רוסיים שתמכו בהתקדמות כוחות הקרקע, הסתמכו בעיקר על תחמושת "טיפשה" ולא מדויקת.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Di8gwToXVp



#StandWithUkraine pic.twitter.com/6GCXsPCQWa — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 11, 2022

00:43: זלנסקי בהצהרה לאומה: "היום כולם זוכים לראות את התפארת של אוקראינה, מיהם האוקראינים ואיזה כוח יש לנו. תחזיקו מעמד, אנחנו ננצח". עוד אמר הנשיא האוקראיני כי ביממה האחרונה פונו מעט יותר מ-7,000 בני אדם מ-4 ערים במדינה דרך המסדרונות ההומניטריים.בהתייחסות לעיר הנצורה מריופול, האשים זלנסקי את רוסיה שלא מאפשרת לתושבים לעזוב. לדבריו, אוקראינה תנסה לשלוח לתושבים מזון ותרופות במהלך השבת.

00:29: חברת הלווינים מקסאר: יחידות צבא רוסיות תועדו ממשיכות להתפרס קרוב יותר לקייב.