מלחמת רוסיה-אוקראינה נכנסה אתמול (רביעי) אל היום ה-14 של הלחימה. ב"גרדיאן" הבריטי דווח שהמכון לחקר המלחמה בארה"ב מעריך שצבא רוסיה מתגבר על מכשולים לוגיסטיים, ושהוא יפלוש לקייב בימים הקרובים. זלנסקי הודה הבוקר לביידן – בסרטון שהפיץ בטלגרם – על הסנקציות שהטיל נגד רוסיה. סגנית נשיא אוקראינה: "הסכמנו עם צבא רוסיה על הפסקת אש במסדרונות ההומניטריים למשך כל היום".

על רקע הדברים הללו, שר החוץ הרוסי לברוב הגיע אתמול לעיר אנטליה שבטורקיה לשיחות עם מקבילו האוקראיני, שר החוץ דמיטרי קולבה. השניים נפגשו בעיר אחרי הצעות חוזרות ונשנות מצד טורקיה לסייע במאמצי התיווך לסיום המלחמה.

חייל אוקראיני מחזיק ילד בזמן פינוי האזרחים מהעיר אירפין שבאוקראינה | צילום: getty images

למרות שגם אתמול בבוקר הודיעו הרוסים על כמה מסדרונות הומניטריים במטרה לאפשר פינוי אזרחים מאזורי הערים הגדולות, הודיע משרד הפנים כי הפסקת האש קרסה במרבית האזורים. הנשיא זלנסקי פרסם ברשתות החברתיות סרטון המתעד את ההרס הנרחב שאירע בבית החולים ליולדות בעיר מריופול, כתוצאה מההפצצות הרוסיות.

המלחמה באוקראינה: דקה אחר דקה

23:42: שר החוץ האמריקני השווה בין המצור על לנינגרד (סנט פטרסבורג) במלחמת העולם השנייה והמצור על מריופול כעת וכתב: "ההיסטוריה חוזרת".

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 9, 2022

23:29: ראש עיריית מריופול עדכן כי לפחות 1,207 אזרחים נהרגו כתוצאה מהמצור הרוסי על העיר. בממשלת אוקראינה מוסרים שיותר מ-48 אלף בני אדם התפנו היום באמצעות המסדרונות ההומניטריים.

23:15: סגנית נשיא ארה"ב קמלה האריס הודיעה כי היא בדרך לבירת פולין ורשה, ולאחריה תבקר בבוקרשט בירת רומניה. "הביקור מגיע ברגע קריטי, כשארה"ב ממשיכה להפגין את האחדות עם בעלות בריתה בנאט"ו ולתמוך בעם האוקראיני בתגובה לפלישתו של פוטין לאוקראינה", כתבה בטוויטר.

I am en route to Warsaw, Poland and later this week to Bucharest, Romania. This trip comes at an important moment as the United States continues to demonstrate unity with our NATO Allies and provide support to the people of Ukraine in response to Putin’s invasion of Ukraine. — Vice President Kamala Harris (@VP) March 9, 2022

22:39: בניגוד לדברי מחלקת המדינה - הפנטגון הודיע כי אינו תומך בהעברת מטוסי קרב מסוג מיג 29 מפולין לאוקראינה, מחשש שהדבר יהווה סיכון גבוה להסלמת העימות בין מוסקווה וברית נאט"ו.

22:21: רשת בלומברג מדווחת: ממשל ביידן שוקל להחריף את הצעדים נגד רוסיה, ולהטיל סנקציות על חברת "רוסאטום", התאגיד הממלכתי לאנרגיה אטומית ברוסיה. מדובר באחת החברות המובילות בעולם בתעשיית הגרעין, המדורגת במקום השני בעולם בעתודות האורניום אשר שולטת על 40% מהשוק העולמי בתחום שירותי העשרת האורניום.

22:08: דיווח ברויטרס: ממשלת אוקראינה נערכת לפינוי מידע סודי, מסמכים, ושרתים למדינה שכנה.

22:02: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית הודיעה שנותק הקשר עם עובדי תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה. בסוכנות אמרו כי הם מודאגים מהעובדה שיש נתק בנתונים מזפוריזי'ה וצ'רנוביל, בניגוד ליתר תחנות הכוח הגרעיניות באוקראינה.

21:45: זלנסקי בריאיון ל-Sky News: "מיליוני בני אדם עלולים למות. אל תבואו אח"כ ותאמרו 'יכולנו לעשות יותר בלחץ על פוטין, יכולנו לפעול אחרת'". זלנסקי חוזר על הבקשה להכריז על המרחב האווירי של אוקראינה כאזור אסור לטיסה ומדבר על הפגיעה בבתי חולים.

20:55: לקראת פגישת שרי החוץ של רוסיה ואוקראינה מחר בטורקיה - הנשיא ביידן יקיים מחר פגישה וירטואלית עם הנשיא ארדואן. שר החוץ הרוסי לברוב הגיע בשעה האחרונה לאנטליה, שם ייערכו השיחות.

20:42: בניגוד לפרסומים: הבית הלבן הודיע כי ארה"ב מעולם לא התנגדה שפולין תעביר מטוסי קרב לאוקראינה.

20:40: בעקבות הסנקציות: הבורסה במוסקווה תישאר סגורה גם מחר, יום העבודה התשיעי ברציפות, כך הודיע הבנק המרכזי ברוסיה.

20:17: יותר מ-40 אלף בני אדם התפנו היום דרך המסדרונות ההומניטריים בערי אוקראינה. בממשלת אוקראינה אומרים שהאזורים הבעייתים ביותר נותרו מריופול, חרקוב וקייב.

20:14: צבא רוסיה הודיע: השמדנו לפחות 974 טנקים ורכבים משוריינים של צבא אוקראינה.

20:10: המודיעין האמריקני מעריך: לפחות 10% מצבא רוסיה באוקראינה הושמד.

לפני ואחרי: הנזק שגרמו ההפצצות הרוסיות בעיר מריופול | צילום: MAXAR

לפני ואחרי: הנזק שגרמו ההפצצות הרוסיות בעיר מריופול | צילום: MAXAR

19:53: חברת הלוויינים MAXAR מעדכנת כי ההפצצות הרוסיות בעיר מריופול גרמו נזק רב לבתים אזרחיים, בנייני מגורים, חנויות מכולת ומרכזי קניות.

19:36: באוקראינה מדווחים כי לפחות 67 ילדים נהרגו עד כה כתוצאה מהלחימה.

19:11: שר החוץ האמריקני בלינקן אמר שארה"ב הציעה לפוטין מספר דרכים לפוטין לעצור את הלחימה, אך הוא בחר להמשיך בה. בלינקן אמר: משוכנע שנראה בקרוב תבוסה אסטרטגית של רוסיה.

19:02: שרת החוץ הבריטית ליז טרוס התייחסה לקריאות מקייב להכריז על אוקראינה כ"אזור אסור לטיסה" ואמרה כי זה בהכרח יביא "לעימות ישיר של נאט"ו ורוסיה".

18:55: בכירים במערב הביעו "חששות רציניים" כי פוטין עומד להשתמש בנשק כימי נגד עיר הבירה קייב.

18:41: המודיעין האמריקני מעדכן: מתחילת הלחימה איבד צבא רוסיה מאות כלי רכב צבאיים, עם אובדן ממוצע של כ-50 כלי רכב מדי יום. עוד אומרים גורמי מודיעין כי מערכת ההגנה האווירית באוקראינה עדיין יעילה, למרות טענות מצד מוסקווה לעליונות מוחלטת של חיל האוויר הרוסי בלחימה.

18:36: שוב תקיפה על בית חולים באוקראינה: מושל מחוז דונייצק הודיע כי לפחות 17 בני אדם נפצעו בהפצצת בית חולים, בהם גם כמה יולדות.

18:18: ממשלת אוקראינה הודיעה ש-1,170 אזרחים נהרגו בעיר מריופול מאז תחילת המלחמה.

18:08: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הודיע שיביא הערב לאישור הקונגרס חבילת סיוע לאוקראינה בסך 12 מיליארד דולרים.

We're going to continue to support the brave Ukrainian people as they fight for their country.



I call on Congress to pass the $12 billion Ukraine assistance package. — Joe Biden (@JoeBiden) March 9, 2022

17:44: הנשיא פוטין שוחח בטלפון עם קנצלר גרמניה אולף שולץ, ודן עימו במאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום הלחימה.

17:35: משרד הפנים בקייב הודיע כי כמעט כל המסדרונות ההומניטריים "לא עבדו" היום. לדבריו, פינוי האזרחים התאפשר בעיקר בסומי ובאנראודר, אך לא בחרקוב.

17:22: נציבות האו"ם לזכויות אדם מעדכנת את מספרי האזרחים שנפגעו בלחימה באוקראינה: 516 הרוגים ו-908 פצועים.

17:11: על רקע ריבוי הסנקציות ועזיבתן של חברות בין-לאומיות את רוסיה המביאים לעליות מחירים חריפות: הפרלמנט במוסקווה צפוי לקבוע מחירים מפוקחים לשורה ארוכה של מוצרים בתחומי המזון, התרופות ועוד.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022

16:56: קנצלר גרמניה אולף שולץ הודיע שהוא מתנגד להעברתם של מטוסי קרב מסוג מיג 29 ממדינות נאט"ו לאוקראינה.

16:45: ראש הסגל של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לרשת בלומברג: "אוקראינה לא תוותר אפילו על אינץ' משטחה". הוא אמר שאוקראינה בהחלט נכונה לפתרון דיפלומטי, אך זקוקה לערבויות ביטחוניות. דבריו מגיעים על רקע דיווחים לכך שאוקראינה תסכים להכיר בעצמאותם של אזורי הבדלנים במזרח המדינה, כחלק מהסכם אפשרי לסיום הלחימה.

16:43: ברוסיה מאשרים את הכוונות להלאמת נכסים של חברות רב-לאומיות שעזבו את רוסיה.

16:41: מועצת העיר מריופול הודיעה כי ההפצצות הרוסיות החריבו לחלוטין את בית החולים ליולדות בעיר.

16:30: משרד ההגנה במוסקווה מאשר כי לפחות "כמה" חיילי חובה לוקחים חלק בלחימה באוקראינה, דווקא לאחר כמה וכמה הכחשות מצד הנשיא פוטין לכך שכל החיילים נמצאים באוקראינה מבחירה. על פי ההודעה, מדובר בעיקר בחיילים ביחידות לוגיסטיות שנלקחו בשבי על ידי האוקראינים.

16:10: משרד ההגנה הרוסי: הוצאנו מכלל פעולה 90% משדות התעופה הצבאיים של אוקראינה.

14:45: שר החוץ האוקראיני קולבה: "רוסיה חייבת להפסיק את האש בצ'רנוביל ולאפשר תיקון של אספקת החשמל, אחרת עלולה לדלוף קרינה. לגנרטורים הרזרביים יש קיבולת של 48 שעות".

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

14:38: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון טוען שארצו תרוויח מקבלת הפליטים, ושהוא מצפה שמאות אלפי אוקראינים יקבלו ויזה: "מבינים כמה הפליטים יכולים לתת למדינה".

14:27: עוד חברת ענק מצטרפת לחרם: תאגיד המזון השוויצרי נסטלה הודיע שיעצור את השקעותיו ברוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. עם זאת, בחברה ציינו שימשיכו לספק מוצרי מזון חיוניים במדינה.

14:21: האיחוד האירופי הודיע על סנקציות חדשות נגד 160 אנשים נוספים שבהם 14 אוליגרכים רוסים, הפסקת הקשר עם הבנק המרכזי של בלארוס וחסימה של 3 בנקים בלארוסיים ממערכת התשלומים הבין-לאומית SWIFT.

14:15: הקרמלין הודיע שפוטין יקיים מחר פגישה עם חברי הממשלה שלו והנושא המרכזי שלה יהיה צעדים לצמצום ההשפעה של הסנקציות על הכלכלה הרוסית.

13:40: שגריר אוקראינה בבריטניה קורא לממשלת בריטניה לבטל את כללי הויזה לזמן מוגבל כדי לאפשר לפליטים לצאת מארצו מהר יותר.

13:25: אוקראינה: למעלה מ-400 בני אדם נעצרו בידי הכוחות הרוסים בהפגנות בחרסון.

13:21: משרד החוץ הרוסי: הדיון בבית המשפט בהאג הוא אבסורדי.

12:50: הקרמלין: ארה"ב הכריזה מלחמה כלכלית על רוסיה, אנו רואים "סערה" בשוק האנרגיה.

12:33: רוסיה ניתקה את תחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל מרשת החשמל האוקראינית, כך הודיעה חברת החשמל המקומית.

12:30: משרד החוץ הרוסי: "רוסיה מעולם לא איימה ואינה מאיימת על נאט"ו".

12:24: נשיא אוקראינה זלנסקי: "מדינות ששותפות לנו יהיו אחריות לאסון הומניטרי אם לא יחליטו לסגור את השמיים למטוסים רוסיים".

12:20: קרן המטבע הבין-לאומית אישרה "תמיכת חירום" בסך 1.4 מיליארד דולר לאוקראינה, כדי לסייע לה במימון הוצאותיה ולחזק את מאזן התשלומים של המדינה.

12:02: ממשרדו של נשיא צרפת עמנואל מקרון נמסר כי מדינות האיחוד האירופי הסכימו על סנקציות חדשות נגד מנהיגים ואוליגרכים מרוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה. על פי ההודעה, 3 בנקים בלארוסיים ינותקו ממערכת הסליקה הבין-לאומית SWIFT.

השרפה שנגרמה מהפצצה רוסית על מתקן אחסון בעיר קליניבקה באוקראינה | צילום: getty images

11:53: "מטרותיה של מוסקבה אינן כוללות הפלה של הממשלה בקייב, והיא מקווה להשיג התקדמות גדולה יותר בסבב השיחות הבא עם אוקראינה" – כך אמרה דוברת משרד החוץ הרוסי בתדרוך לתקשורת. לדבריה, המבצע הצבאי באוקראינה מתנהל לפי התוכנית.

11:40: אחרי שבמשך השבועיים האחרונים של המלחמה סבלה קייב מבעיות באספקת החשמל והמים, ראש העיר מעדכן שהמים, החשמל וקווי הטלפון פועלים לפי שעה בבירה.

11:30: ארגון אמנסטי אינטרנשיונל: מתקפה אווירית של צבא רוסיה גרמה ככל הנראה למותם של 47 אזרחי העיר האוקראינית צ'רנייב שעמדו בתור לחלוקת לחם. בארגון טוענים שהמתקפה, שאירעה ב-3 במרץ, עשויה להוות פשע מלחמה.

11:10: המכון האמריקני לחקר המלחמה שבוושינגטון טוען כי הכוחות הרוסיים "מתרכזים כעת ממזרח, מצפון-מערב וממערב לקייב, והם נערכים להסתערות על הבירה בטווח הזמן שבין 24 ל-96 שעות. המכון העריך שהצבא הרוסי מתגבר כעת על מכשולים לוגיסטיים, ומקפיד לתכנן היטב את הפלישה.

ההרס בקייב מההפצצות | צילום: Emilio Morenatti, AP

10:25: שרת החוץ של בריטניה ליז טרוס הכריזה על סנקציות תעופה חדשות של בריטניה נגד רוסיה. הסנקציות החדשות מעניקות סמכויות לרשויות בבריטניה לעצור כל מטוס רוסי שנוחת במדינה. איסור הטיסה והנחיתה של מטוסים רוסיים בבריטניה חוזק בכך שמהיום זה נחשב עבירה פלילית.

Banning Russian flagged planes from the UK and making it a criminal offence to fly them will inflict more economic pain on Russia and those close to the Kremlin.https://t.co/aSpZdHCAvX — Liz Truss (@trussliz) March 9, 2022

10:05: ראש סוכנות הפליטים של האו"ם, פיליפו גרנדי, אמר שמניין הפליטים שברחו מאוקראינה הגיע לכ-2.2 מיליון בני אדם. הוא הוסיף: "אנחנו לא רואים את זה עוצר".

9:45: סגנית נשיא אוקראינה אירינה ורשצ'וק הודיעה שצבא רוסיה הסכים להפסקת אש משעה 09:00 עד 21:00 (שעון ישראל) על המסדרונות ההומניטריים. היא הוסיפה כי מסדרונות הפינוי יהיו פתוחים במספר אזורים, כולל מריופול, אך הזהירה את הכוחות הרוסיים מפני ירי באזורים אלה.

09:25: זלנסקי בסרטון שהפיץ בעמוד הטלגרם שלו: "ארה"ב עשתה צעד חשוב נגד הפולשים. זה יגרום לרוסיה לשלם על התוקפנות שלה, לקבל אחריות לרוע שהיא מפיצה. מצפים שגם האיחוד האירופי יטיל סנקציות על רוסיה. עד כה נהרגו 52 ילדים במלחמה. זה מפחיד, ולעולם לא אסלח על כך. אנשים חולצו ממסדרונות הומניטריים. אבל זה רק אחוז אחד ממה שצריך לשעות. רוסיה הפציצה מעברי חילוץ וחסמה מעבר של ציוד הומניטרי ותרופות. מה הם רוצים? זה עינוי שמאורגן על יד רוסיה. לאזרחים באוקראינה אגיד: רק הזמן מפריד ביניכם ובין החירות".

צבא רוסיה מתקדם באוקראינה | צילום: רויטרס

09:15: סוכנות הידיעות הרוסית ריה מעדכנת: משרד החוץ הרוסי אמר שהוא שוקל צעדים "בכל הכיוונים" בתגובה על הסנקציות של המערב. "התגובה תהיה רגישה ומדויקת", נמסר ממשרד החוץ הרוסי.

09:05: בעקבות המלחמה, ממשלת אוקראינה החליטה לאסור על יצוא שיפון, שעורה, כוסמת, דוחן, סוכר, מלח ובשר עד סוף השנה הנוכחית.



8:40: בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי רוסיה טוענת שאוקראינה מתכננת מתקפה על הכוחות הבדלניים הפרו-רוסיים. רוסיה טוענת שגילתה מסמכים סודיים שמראים את התכנון הטקטי של התקיפה, אלא שברויטרס הדגישו שאינם יכולים לאמת את אמינות המסמכים שהוצגו על ידי רוסיה.

8:15: במודיעין משרד ההגנה הבריטי אומרים שצבא רוסיה לא הצליח להשיג התקדמות של ממש מצפון לקייב, וכי כוחות צבא אוקראינה הצליחו להפיל כמה מטוסים רוסיים. "נראה שמערך ההגנה האווירית של צבא אוקראינה מצליח באופן ניכר מול מטוסי הקרב המודרניים של רוסיה, וכנראה מונע מהם להשיג שליטה במרחב האווירי", כך על פי ציוץ של משרד ההגנה בטוויטר.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/DjAjI4vbCk



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eAqudcHW05 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 9, 2022

7:23: שרי החוץ של אוקראינה ורוסיה ייפגשו באנטליה, במה שנראה כמו פגישה ראשונה של שני בכירים בשלטונות רוסיה ואוקראינה מאז החלה הלחימה.

7:05: צבא רוסיה הודיע שיפתח מסדרון הומניטרי בשעה 9:00 (שעון ישראל) בקייב וב-4 ערים אחרות באוקראינה.

5:45: אחרי דחיית העברת מטוסי המיג-29, ארה"ב הודיעה שתעביר לפולין שתי סוללות טילי פטריוט, המגינים מפני רקטות, כדי לחזק את ההגנה ששלה מתקיפה אפשרית.

מלחמה באוקראינה | צילום: ap

5:00: במהלך הלילה דחה הפנטגון את הצעת פולין להעביר דרך ארה"ב מטוסים לאוקראינה בטענה שמדובר בהצעה ש"לא ניתן לקיימה". מדובר במטוסי קרב מסוג מיג-29. "איננו חושבים שיש היגיון במהלך הזה. נמשיך להתייעץ עם פולין וחברותינו בנאט"ו בנושא זה ובנוגע לקשיים הלוגיסטיים הכרוכים בכך - אך איננו חושבים שההצעה של פולין היא כזו שניתן לבצע".