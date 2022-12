המלחמה באוקראינה – היום ה-18: לפחות 35 בני אדם נהרגו ויותר מ-130 נפצעו בתקיפה אווירית רוסית על בסיס צבאי אוקראיני גדול במערב המדינה ליד גבול פולין, כך על פי הרשויות האוקראיניות. בעבר עבדו בבסיס, שנקרא יבוריב, מדריכים צבאיים זרים, אך לא היה ברור אם הם היו נוכחים שם באותו זמן. מדובר במתקפה המערבית ביותר שבוצעה מאז פלש הצבא הרוסי למדינה השכנה. רוסיה הודתה בתקיפה וטענה שבבסיס אוחסן נשק שהגיע לאוקראינה ממדינות זרות. "בתקיפה נהרגו עד 180 שכירי חרב", טען משרד ההגנה הרוסי. עדכונים שוטפים – דקה אחר דקה

מתקן האימונים שהותקף הוא הגדול ביותר בחלק המערבי של המדינה, ובאופן מסורתי המקום שבו מתקיימים תרגילים משותפים עם נאט"ו. הקרמלין לא הגיב על המתקפה, שאירעה כל כך קרוב לגבול עם נאט"ו. מושל האזור, מקסים קוז'יצקי, אמר כי מטוסים רוסיים ירו כ-30 רקטות לעבר המתקן הצבאי והוסיף כי חלקם יורטו לפני שפגעו. עדי ראייה סיפרו כי עשרות אמבולנסים נסעו מכיוון הבסיס לאחר התקיפה, וכי עשן שחור וכבד עלה מהאזור. "פולין מגנה כל מרכיב של תוקפנות נגד אוקראינה, כולל ההפגזה על בסיס יבוריב", אמר דובר משרד החוץ הפולני.

כוחות הצי הרוסי הטילו החלו לבודד את אוקראינה מהסחר הבין-לאומי באמצעות מצור ימי שהטילו מרחוק במימי הים השחור, כך על פי תסקיר המודיעין הבריטי האחרון. במקביל, הצי הרוסי ממשיך לתקוף מטרות ברחבי אוקראינה באמצעות ירי טילים. בבריטניה מעריכים שרוסיה עלולה לפלוש לאזורים נוספים באוקראינה בשבועות הקרובים באמצעות נחיתות אמפיביות.

המלחמה באוקראינה – דקה אחר דקה

23:15: אינסטגרם נחסמה לפני זמן קצר ברוסיה על ידי הרגולטור, כך מדווח ארגון NetBlock שעוקב אחר תעבורת אינטרנט בעולם. החסימה מגיעה יומיים אחרי שרוסיה איימה שהיא תחסום את פייסבוק ואינסטגרם בעקבות הודעת חברת מטא שהיא תאפשר למשתמשים להביע "רגשות אלימים" כלפי הנשיא פוטין.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show #Instagram is now restricted in #Russia across multiple providers; the popular social network has been banned by internet regulator Roskomnadzor after similar measures taken against Twitter and Facebook



Report: https://t.co/1JIs5peFeO pic.twitter.com/ICunkqkhXF — NetBlocks (@netblocks) March 13, 2022

22:38: שגרירות סין בארה"ב מכחישה את הדיווח שרוסיה ביקשה מבייג'ינג סיוע בציוד צבאי - "מעולם לא שמענו על זה". עוד אמרו בשגרירות כי "בראש סדר העדיפויות כרגע זה למנוע הסלמה של המצב המתוח ולא לתת לו לצאת משליטה. המצב באוקראינה מדאיג".

22:28: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית מעדכנת שהרגולטור באוקראינה הודיע לה שצוות התחזוקה של מתקן הגרעין בצ'רנוביל לא מבצע יותר עבודות תיקונים ותחזוקה כדי לשמור על בטיחות המקום, בין השאר בגלל עייפות של העובדים.

22:10: אוקראינה החלה להשתמש במערכות לזיהוי פנים חכמות כדי לזהות פנים של חיילים רוסים, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, אוקראינה קיבלה גישה חופשית למאגר המידע של חברת Clearview, דבר שמאפשר לה לבדוק בין השאר את הרקע של אנשים שמעוניינים לעבור במחסומים.

22:04: גורמים אמריקנים אומרים שרוסיה פנתה לאחרונה לסין כדי שזאת תסייע לה באספקה של ציוד צבאי, כך דווח בפייננשל טיימס הבריטי. הדבר עורר חשש בבית הלבן שסין עשויה להחליט לעזור לרוסיה ובכך לערער את המאמצים של מדינות המערב לסייע לאוקראינה. על פי הדיווח, גורמים אמריקנים אחרים טענו שיש סימנים לכך שסוגים מסויימים של נשקים הולכים להיגמר לרוסיה - וזאת רק בשבוע השלישי למלחמה.

רחובות אודסה | צילום: רויטרס

העיר אודסה נערכת לקראת הגעת הכוחות הרוסים | צילום: רויטרס

21:39: בניגוד לטענת רוסיה כי הצליחה להרוג "180 שכירי חרב" בהתקפה על הבסיס הצבאי במערב אוקראינה, בקייב טוענים כי בין 35 ההרוגים בהתקפה לא זוהו אזרחים זרים - כך דווח ב"קייב אינדיפנדנט".

21:25: חודש חיבור החשמל של מתקן הגרעין בצ'רנוביל, זאת לאחר שניזוק ונותק במהלך הקרבות בשבוע שעבר - כך הודיעה חברת האנרגיה הלאומית של אוקראינה.

20:44: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון שוחח עם נשיא אוקראינה זלנסקי בטלפון ואמר לו כי "הפעולות הברבריות של פוטין העמידו במבחן לא רק את אוקראינה, אלא את כל האנושות". לדברי ג'ונסון, בריטניה תחפש דרכים נוספות לסייע להגנה העצמית של אוקראינה. "שני המנהיגים גינו את רצח (העיתונאי) ברנט רנאו ושל אוקראינים חפים מפשע, וכן את חטיפת ראשי הערים דניפרורודנה ומליטופול", נמסר מטעם לשכתו של ג'ונסון.

20:26: נשיא אוקראינה זלנסקי ביקש מהחברות מיקרוסופט, אורקל ו-SAP שיפסיקו לתמוך במוצריהם ברוסיה.

חייל אוקראיני בחזית מצפון לקייב | צילום: רויטרס

19:34: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה אמר כי הוא שוחח עם שר החוץ האמריקני אנתוני בלינקן ושניהם הסכימו שצריך לעשות יותר כדי לעצור את התוקפנות הרוסית.

19:32: יועץ הנשיא האוקראיני: "השיחות עם רוסיה נמשכות בזה הרגע". זמן קצר לאחר מכן הקרמלין הבהיר שהשיחות לא נערכות כרגע אך הן צפויות להימשך ביום שני - באמצעות שיחות וידאו.

18:55: לאחר שמועצת העיר מריופול התריעה שמאגרי המים והאוכל אוזלים, סגנית ראש הממשלה האוקראיני עדכנה שמשלחת הומניטרית שהייתה בדרכה לעיר לא הצליחה להגיע ליעדה, אך היא תנסה שוב מחר. לדבריה, 5,000 איש פונו היום מאזור לוהנסק ואלפי אנשים פונו מאזור קייב, ובסך הכול פונו כ-140 אלף אוקראינים מאזורי הקרבות.

18:40: שר הפנים האוקראיני: "כוחותינו משיבים מלחמה בניקולייב וחרקוב, לא חושב שקייב תהיה תחת מצור בעתיד הקרוב".

17:55: רוסיה מודה שתקפה את הבסיס הצבאי יבוריב במערב אוקראינה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס. רוסיה טוענת שאוקראינה השתמשה במחנה כדי לאחסן ציוד צבאי שנמסר לה ממדינות זרות. משרד ההגנה הרוסי טוען שבהתקפה נפגעו "עד 180 שכירי חרב זרים" וכמות גדולה של נשק זר, ומציין שרוסיה תמשיך "בהתקפות נגד שכירי החרב הזרים". ההתקפה התרחשה יממה בלבד לאחר ששר החוץ הרוסי הזהיר שמשלוחי נשק ממדינות המערב עשויות להפוך ל"מטרות צבאיות לגיטימיות".

כומר מתפלל עבור חיילים אוקראינים בקייב | צילום: רויטרס

חייל אוקראיני בחזית מצפון לקייב | צילום: רויטרס

17:30: רוסיה אומרת שהיא סומכת על סין שתעזור לה לצלוח את המשבר הכלכלי שהיא חווה על רקע הסנקציות שהטילו עליה מדינות המערב מאז הפלישה לאוקראינה. שר האוצר הרוסי, אנטון סילואנוב, אמר שהסנקציות מנעו ממוסקבה גישה ל-300 מיליארד דולר מתוך 640 מיליארד דולר שביתרות הזהב ומטבע החוץ שלה. "אנו רואים לחץ של מדינות המערב על סין להגביל את המסחר עמנו", אמר שר האוצר. "אבל אני חושב שהשותפות שלנו עם סין תאפשר לנו לשמור על שיתוף פעולה שהשגנו. לא רק לשמור, אלא גם להגדיל אותו בזמן שהשווקים המערביים נסגרים".

17:15: נשיא אוקראינה זלנסקי תועד מבקר חיילים פצועים המאושפזים בבית החולים ומעניק להם אות כבוד על הקרבתם.

President Zelensky walked to a hospital today to visit wounded Ukrainian soldiers and award them with state honors for their sacrifices. pic.twitter.com/LI0JScdkX7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 13, 2022

16:52: היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב ג'ייק סאליבן אומר שארה"ב עומדת בקשר ומתייצת עם בנות בריתה: "מזהירים את רוסיה מפני שימוש בנשק כימי". לדבריו, שימוש של רוסיה בנשק להשמדה המונית יהיה "קו נוסף מזעזע" שפוטין יחצה בהסתערות על החוק הבין-לאומי.

סאליבן שלח מסר אזהרה מפורש לפוטין: "אם רוסיה תירה לעבר שטח נאט"ו זה יגרום להפעלת סעיף 5 ונאט"ו תגיב עם כל כוחותיה".

16:34: 2,187 תושבי העיר מריופול נהרגו מתחילת הפלישה הרוסית למדינה, כך עדכנה מועצת העיר - שנמצאת כבר יותר משבוע תחת מצור רוסי. "אנשים נמצאים במצב קשה כבר 12 יום. אין חשמל, מים או חימום בעיר. אין כמעט תקשורת סלולרית, המאגרים האחרונים של מים ומזון אוזלים", נכתב בהצהרה לתקשורת.

15:42: אלפי תושבי חרסון יצאו למחות על הכיבוש הרוסי של העיר.

Kherson today, 12:30 EET



Several thousand Kherson residents went to the peaceful rally in a temporarily occupied city on March 13.–Suspilne Kherson https://t.co/asRsgnq4Cd pic.twitter.com/ZAHwAESPLx — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2022

15:35: ניו יורק טיימס על מותו של הבמאי והעיתונאי ברנט רנו: "הצטערנו מאוד לשמוע על מותו, הוא לא עבד בעיתון בשנים האחרונות ולא נשלח מטעמנו לאוקראינה".

15:16: היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, ג'ייק סאליבן, אמר היום שהמתקפה הרוסית על הבסיס סמוך לגבול הפולני מראה ש"פוטין מרחיב את המטרות. זה משקף את התסכול שלו על חוסר ההתקדמות". לגבי הדיווח על מותו של עיתונאי מניו יורק טיימס בקייב, אמר סאליבן: "נתייעץ עם השותפים שלנו ונלמד על המקרה".

פליטים מפונים מעיר אירפין | צילום: רויטרס

מארח כוחות של נאט"ו. בסיס יבוריב שהופצץ במערב אוקראינה

15:13: חבר במשלחת הרוסית לשיחות עם אוקראינה הביע אופטימיות שניתן יהיה להגיע להסכמות "בקרוב", בזכות "התקדמות משמעותית" מאז שהחל המשא ומתן - כך דווח בתקשורת הרוסית. הדיווח מתחבר לדברים שאמר נציג אוקראיני לשיחות, שטען שעמיתיו הרוסים מדברים בצורה "בונה יותר".

14:57: עד ראייה סיפר ל-CNN על תקיפת הבסיס סמוך לגבול פולין: "שמענו אזעקה וירדנו למקלטים. אחרי חצי שעה יצאנו כי חשבנו שהכול בסדר, ואז שמענו רעש חזק. הפציצו את העמדות שלנו, שמעתי פיצוצים. אנחנו מחפשים אנשים מתחת להריסות, אולי מישהו נותר בחיים. הפיצוצים יצרו מכתשים בעומק 10 מטרים".

14:32: באוקראינה מדווחים כי הצבא הרוסי השתמש בפצצות זרחן בהתקפה הלילה בעיר פופסנה שבמזרח המדינה.

14:24: חבר בצוות האוקראיני לשיחות עם רוסיה אומר שלדעתו עשוית להיות תוצאות כבר בימים הקרובים.

14:02: זלנסקי מעדכן שעד כה פונו 125,000 אנשים דרך המסדרונות ההומניטריים באוקראינה.

13:56: צ'כיה תעביר לאוקראינה סיוע צבאי נוסף בשווי של 31 מיליון דולרים וחצי.

13:44: זלנסקי בסרטון נוסף: "אוקראינה לא נכנעת, הצבא לא נכנע. אנחנו נלחמים בכל הכוח. תחי אוקראינה!"

13:42: שר האוצר ליברמן בציוץ בחשבון הטוויטר שלו: "כל עוד הלחימה מתקיימת - צריך לקלוט את כל מי שנמלט ונמצא בסכנת חיים".

נזקי התקיפות בעיר מריופול | צילום: Evgeniy Maloletka, AP

13:21: יועצו של זלנסקי, מיכיאלו פודוליאק, אמר היום ששיחות נוספות בין אוקראינה לצרפת עשויות להתקיים בהמשך השבוע. "יש כל מיני הצעות על הפרק, כולל להפסקת אש", הוסיף.

13:15: האפיפיור פרנציסקוס קרא לסיום המלחמה באוקראינה: "בשם אלוהים, הפסיקו את הטבח הזה! התוקפנות החמושה בלתי נסבלת וחייבת להיפסק. ערים עלולות להפוך לבתי קברות".

13:04: יועצו של הנשיא זלנסקי, מיכאילו פודוליאק, טוען: "ישראל או טורקיה יוכלו לשמש כמתווכות בשיחות עם רוסיה. אנחנו עובדים עם שתיהן כדי להחליט על מיקום לשיחות. כשנעשה זאת, תתקיים פגישה. אני לא חושב שזה ייקח עוד הרבה זמן".

12:36: שר החוץ של קטאר שוחח עם מקבילו האוקראיני וקרא לכל הצדדים "להפגין איפוק" ולהימנע מהסלמה נוספת. בהודעת משרד החוץ הקטרי, נמסר כי השר קרא "לפתור את המחלוקות באמצעות דיאלוג בונה ושיטות דיפלומטיות".

12:33: לפחות תשעה בני אדם נהרגו בשורת תקיפות אוויריות על העיר מיקולאייב שבדרום אוקראינה - כך הודיע מושל האזור ויטלי קים בהצהרה מקוונת.

12:20: חברת פרלמנט אוקראינית האשימה את צרפת, גרמניה ומדינות נוספות בכך שאינן הולכות מספיק רחוק בסנקציות נגד רוסיה. בריאיון ל-Sky News אמרה לסיה וסילנקו כי "הם לא עושים את כל מה שהם יכולים לעשות". היא נתנה כדוגמה את רכישת הנפט והגז מרוסיה: "גרמניה קיבלה אתמול החלטה להפסיק עם רכישות הנפט והפחם, אבל הגז עדיין זורם".

חברת הפרלמנט הדגישה כי "כל מה שנכנס לכלכלה הרוסית הולך למימון הצבא הרוסי, שבעצם מבצע רצח של העם האוקראיני על ידי טבח באזרחים מדי יום ביומו". במקביל, הפרלמנט הבריטי בוחן הקפאת נכסים של אוליגרכים באופן זמני, כשבינתיים שוקלים להשתמש בנכסים ובבתים המוחרמים "לשימושים הומניטריים".

12:04: עיריית קייב הודיעה כי הפרישה מאגר של מוצרי מזון חיוניים למשך שבועיים, למקרה שהכוחות הרוסיים יטילו מצור על העיר. "העיר נערכה לפעולות אפשריות במקרה של מצור", נכתב בהודעה מקוונת לאזרחים בבירה. "שני מיליון תושבי קייב שלא עזבו את בתיהם לא יישארו חסרי תמיכה אם המצב יחמיר".

11:43: דיווחים על אזעקות בלבוב, איוונו-פרנקובסק, מחוז חמלניצקי ואומן.

11:38: סגן ראש העיר חרסון הכבושה מעריך שהרוסים מתכננים "משאל עם מזויף" בעיר כדי ליצור רשמית מחוז בדלני חדש (בדומה לדונייצק ולוהנסק שבחרו בעצמאות או קרים שבחרה לחזור לחיק אמא רוסיה).

11:34: נשיא פולין אנדז'יי דודה אמר כי שימוש בנשק להשמדה המונית מצד פוטין יהווה שינוי כללי המשחק ("גיים צ'יינג'ר") וכי נאט"ו תצטרך "לחשוב ברצינות כיצד להגיב". בריאיון ל-BBC הוסיף דודה כי "אין ספק, הברית הצפון-אטלנטית ומנהיגיה בראשות ארצות הברית יצטרכו לשבת לשולחן ובאמת לחשוב ברצינות מה לעשות, כי זה מתחיל להיות מסוכן".

צילומי לוויין חושפים את הנזקים בסביבות קייב | צילום: רויטרס

11:16: שר החוץ יאיר לפיד נפגש עם שר החוץ הרומני בוגדן אאורסקו בבוקרשט, והשניים קראו לרוסיה "להפסיק את הירי והתקיפות ולפתור את הבעיות סביב שולחן הדיונים". לפיד מסר כי "ישראל תסייע ככל שביכולתה להגיע לפתרון של שלום. אנחנו עובדים בתיאום מלא עם ארה"ב ועם שותפינו האירופאים כדי לנסות לסיים את הטרגדיה האלימה הזו מהר ככל האפשר".

11:04: בשל הלחימה באוקראינה, חברת SciPlay החליטה להוריד את כל משחקיה מחנויות האפליקציות ברוסיה ובבלארוס. "החברה תמשיך לעמוד לצד העובדים ובני משפחותיהם, ולתמוך בהם ובשאר אזרחי אוקראינה בשעתם הקשה בה הם נלחמים על הבית שלהם", נמסר מהחברה.

הריסות בעיר דנייפר | צילום: רויטרס

10:54: לפחות תשעה בני אדם נהרגו ו-57 נפצעו בתקיפה אווירית רוסית על הבסיס הצבאי האוקראיני יבוריב, שליד גבול פולין - כך מסרו הרשויות המקומיות באוקראינה, במה שנראה כמתקפה המערבית ביותר במלחמה. מדריכים צבאיים זרים עבדו בעבר ב"מרכז הבין-לאומי לשמירת שלום וביטחון", אך לא ברור אם הם היו נוכחים במקום באותו זמן.

10:25: טרגדיה אנושית נוספת בשולי הקרבות: אוטובוס שהוביל כ-50 פליטים אוקראינים התהפך באיטליה, ובתאונה נהרג אדם אחד וכמה נוספים נפצעו. התאונה התרחשה בכביש המהיר בין צזנה לרימיני, שבחוף הצפון-מזרחי. פעולות החילוץ עדיין נמשכות.

10:23: שר ההגנה האוקראיני אולקסי רזניקוב אמר כי בבסיס הצבאי שהותקף בסמוך לגבול פולין עבדו מדריכים צבאיים זרים, אך הבהיר כי לא ברור אם הם היו נוכחים במקום בזמן התקיפה. נציג המשרד אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי המשרד עדיין מנסה לקבוע אם מישהו מהמדריכים נפגע בתקיפה.

09:54: קבוצת ההאקרים "אנונימוס" פרסמה הודעה שנועדה לאזרחי רוסיה, וקוראת להם להתקומם נגד פוטין ולהפיל אותו מהשלטון. "אתם לכודים מאחורי מסך ברזל של תעמולה, הממשלה שלכם מנסה למנוע מכם להיות חלק מהשיח הבין-לאומי, מתוך פחד ממה שאתם עלולים לגלות", נמסר בסרטון. "משטרו של ולדימיר פוטין ביצע פשעי מלחמה עם פלישתו האחרונה לאוקראינה, מה שגרם למשבר פליטים עצום ולאינספור מקרי מוות".

09:50: לפני שלושה ימים נחתה בגבול אוקראינה-מולדובה משלחת של עמותת "למענם" ובה כ-40 אנשי צוות רפואי שהתגייסו למתן סיוע וטיפול רפואי מיידי לפליטים שנמלטו מארצם. המשלחת פועלת בהתנדבות, והבוקר פרסמו חלק מחבריה בקשה לאיסוף תרומות עבור המשך פעילות המשלחת, הכוללת טיסות, שינוע של הצוותים, אש"ל, רכישות ציוד רפואי, תרופות ועוד.

ד"ר אסף טוקר, מומחה ברפואת ילדים ממחוז דרום של כללית, מסר כי "צריך להיות כאן חמש דקות, לראות משפחות שעזבו פשוט הכל ויצאו מהבית עם הבגדים שעליהם ומזוודה אחת". הוא קרא לציבור לתרום, והסביר כי "זה יאפשר לעוד צוותים להגיע לכאן ולסייע ולו במעט לאנשים שאיבדו פשוט הכל".

09:27: ממשלת אוקראינה תציג תוכנית לתמיכה בזריעת יבול, במאמץ לשמור על אספקת המזון על רקע הפלישה של רוסיה. ראש הממשלה דניס שמיגל הבהיר כי נכון לעכשיו יש כמויות מספקות של מזון לחודשים הקרובים, אך הסביר כי "עלינו לחשוב גם על העתיד".

09:20: משרד ההגנה הרוסי דיווח כי יותר מ-3,000 מתקני תשתית של צבא אוקראינה הושמדו עד כה על ידי הכוחות הרוסיים. לפי המשרד ההגנה, 3,687 מתקנים הושמדו מתחילת הפלישה הרוסית למדינה. במקביל, הודיעו הרוסים כי הם העבירו יותר מ-330 טונות של סיוע הומניטרי לאוקראינה במהלך היומיים האחרונים.

#Kharkiv after the bombing. Putin's killers can only destroy and bring death to peaceful cities pic.twitter.com/e0t40v9831 — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022

09:12: כוחות רוסיים מנסים לעקוף את הכוחות האוקראיניים במזרח המדינה, בעודם מתקדמים מכיוון חרקוב שבצפון ומריופול שבדרום - כך מסר משרד ההגנה הבריטי. "כוחות רוסים מכיוון קרים מנסים לעקוף את העיר מיקולייב, בניסיון לנסוע מערבה לכיוון אודסה", מסר המשרד בעדכון מודיעיני.

08:50: שיא של עולים מאוקראינה ביום אחד - כ-600 עולים צפויים לנחות היום בישראל. משרד העלייה והקליטה מסר כי מדובר במספר שיא של עולים שנחתו ביום אחד בישראל מאז תחילת המלחמה. לפי נתוני המשרד, לפנות בוקר נחתו כ-122 עולים מפולין. בשעות אחר הצהריים תנחת טיסת הצלה ועליה 162 זכאי חוק השבות. בשעות הערב המאוחרות תנחת טיסה הכוללת 160 זכאי חוק השבות. בצהריים עתידים לנחות כ-170 עולים ממולדובה.

כמו כן, במשרד העלייה והקליטה מציינים כי במהלך סוף השבוע המשיכו להגיע עולים רבים בטיסות חילוץ ועובדי המשרד המשיכו לקלוט אותם. חמ"ל מיוחד הוקם בטרמינל 1, שבו מאוישים עובדי המשרד 24 שעות ביממה במתכונת חירום. "יש לנו הזכות לקלוט את אחינו ואחיותינו המגיעים מאוקראינה ואשר ברחו מן הקרבות", בירכה שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה. "הכרזתי על עבודה במתכונת חירום במשרד, והצוותים פועלים לילות כימים כדי להעניק מעטפת מלאה לעולים מרגע נחיתתם בישראל".

כוחות פרו-רוסיים באזור דונייצק | צילום: רויטרס

07:46: שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי גילה הבנה לביקורת שאותה מתח נשיא אוקראינה זלנסקי כלפי ישראל. "לא שופטים אדם בשעת צערו, אני בהחלט מבין את האמוציות של האוקראינים", אמר השגריר בריאיון לגולן יוכפז וענת דוידוב בתוכנית שבע תשע ב-103FM. "לא חושב שזלנסקי לא רואה בנו מתווכים הגונים, כי הוא דיבר חמש פעמים עם רה"מ וקרא לקיים מפגש פסגה".

ברודסקי הוסיף כי "בנט מוכן לעשות הכל כדי לסיים את הסכסוך הזה. איפה שאנחנו יכולים לתרום - אנחנו תורמים". לדבריו, "יש עשרות מדינות בעולם שיכולות לעזור להם בקסדות ובאפודים, יש מלא גורמים פרטיים שיכולים לעשות את זה".

07:44: הממשל הצבאי האזורי בלבוב מסר כי תקיפה אווירית מסיבית בוצעה על בסיס הצבא האוקראיני יבוריב שבמערב המדינה, סמוך לגבול פולין. "הכובשים פתחו במתקפה אווירית על המרכז הבינלאומי לשמירת שלום", נמסר בהודעת הממשל. לפי ההודעה, לעבר הבסיס שוגרו שישה טילים, ולא ברור מה היו הפגיעות בשלב זה.

06:50: הכוחות הרוסיים שהשתלטו על העיר מליטופול חטפו את ראש העיר, ומינו לתפקיד את חברת המועצה גלינה דנילצ'נקו. ראשת העיר ה'חדשה', אמרה אתמול כי "ישנם עדיין אנשים שרוצים לערער את המצב וקוראים לכם (תושבי העיר) לצאת לפעולות, אל תכנעו לפרובוקציות האלה". אמש אמר זלנסקי כי הוא ביקש מבנט לסייע בשחרור ראש העיר החטוף. הפרלמנט האוקראיני טען כי ראש העיר הקודם, איבן פדורוב, נחטף על ידי "גברים חמושים שפעלו מטעם הקרמלין".

05:56: לילה לא שקט עבר על אוקראינה: אזעקות נשמעו במקומות רבים במדינה, בין היתר בבירה קייב, ובערים לבוב, אודסה, דנייפרו, ויניצה, פולטבה, חמלניצקי, זפרוז'ייה, סומי, צ'רניגוב וז'יטומיר. בשעה האחרונה דווח על פיצוץ שנשמע בחרסון.

01:05: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי איים על הכוחות הרוסיים ייאלצו להילחם עד המוות, אם יבקשו להיכנס לבירה קייב. "אם הם מתכוונים לבצע 'התקפות שטיח' ופשוט למחוק את ההיסטוריה של האזור הזה, אם זו המטרה שלהם, שייכנסו - אבל הם יצטרכו לחיות על האדמה הזו לבד", אמר.

"הצבא הרוסי סופג את האבדות הגדולות מזה עשרות שנים". נזקי ההפגזות בעיר דנייפר | צילום: רויטרס

"הפולשים הרוסיים לא יכולים לכבוש אותנו, אין להם מספיק כוח - אין להם את הרוח", הוסיף זלנסקי. "יש ברשותם רק אלימות, טרור וכלי נשק - הרבה, אבל אין להם בסיס של חיים נורמאליים והם לא יכולים להפוך את החיים לכאלה". הוא הבהיר כי "בכל אדמה זרה שרוסיה מגיעה אליה, החלומות בלתי אפשריים".

00:00: הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית עדכנה שאוקראינה הודיעה לה שרוסיה מתכננת להשתלט על תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה באופן קבוע. במוסקווה דחו את הטענות.

23:15: כ-13 אלף איש פונו מערים ברחבי אוקראינה - כך עדכנה סגנית ראש הממשלה האוקראיני אירנה ורשצ'וק. לדבריה, אף תושב לא הצליח לעזור את העיר מריופול שנמצאת תחת מצור רוסי.

בהכנת הידיעה השתתפו עמית ולדמן, שני בירנבוים, קרן בצלאל ודסק החוץ