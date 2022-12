המלחמה באירופה - היום ה-16: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר היום (שישי) כי מדינתו הגיעה ל"נקודת מפנה אסטרטגית" במלחמה עם רוסיה, אך הכוחות הרוסיים הרחיבו את הפצצות הערים ונראה שהם מתארגנים מחדש לקראת תקיפה אפשרית של הבירה קייב.

אוקראינה הזהירה כי ייתכן שהשכנה בלארוס מתכננת לפלוש לשטחה והאשימה את רוסיה בניסיון לגרור את בעלת בריתה למלחמה על ידי ביצוע התקפות אוויריות על בלארוס מהמרחב האווירי האוקראיני. נשיא רוסיה פוטין אישר גיוס של עד 16 אלף מתנדבים מהמזרח התיכון שיילחמו באוקראינה לצד בדלנים הנתמכים על ידי רוסיה.

רוסיה הכריזה הבוקר על הפסקות אש כדי לאפשר פינויים מכמה ערים מרכזיות במדינה. עם זאת, זמן קצר לאחר מכן התקיפות הרוסיות ברחבי המדינה התרחבו - והתפשטו לראשונה גם לערים שבמערב המדינה - סמוך לגבול פולין. בין היתר, הותקפו שדות תעופה צבאיים בסמוך לערים לוצק ואיבנו-פרנקיבסק. במקביל, תמונות לוויין חדשות חשפו כי השיירה הרוסית מחוץ לבירת אוקראינה התפשטה לערים והיערות שליד קייב עם כלי ארטילריה, בתנועה שעלולה להיות מבשרת רעות.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הביע חשש כי רוסיה מכינה מתקפה כימית במסגרת הפלישה שלה לאוקראינה. זלנסקי התייחס להאשמות של רוסיה, לפיהן הכוחות הרוסיים מצאו עדויות לפיתוח נשק כימי מצד ארצות הברית באוקראינה, ואמר כי הן גרמו לו "לדאוג באמת".

בסרטון וידאו שפרסם הנשיא האוקראיני בפייסבוק, הוא הבהיר שלא פותח נשק כימי או נשק להשמדה המונית באוקראינה, וכי ההאשמות של מוסקבה נודע לכסות על כוונות הקרמלין. "ראינו את זה שוב ושוב - אם אתה רוצה לדעת מה התוכניות של רוסיה, תראה במה רוסיה מאשימה אחרים".

22:58: ארה"ב הטילה סנקציות נוספות על חברים בדומה הממלכתית של הפדרציה הרוסית, הבית התחתון של הפרלמנט הרוסי.

22:57: סגן ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק האשימה את הכוחות הרוסים בהפרת הפסקת האש ובפגיעה בפליטים שפונו מערים המופגזות. בסרטון שפורסם הערב אמרה ורשצ'וק שההפגזות מנעו פינוי אזרחים ממריופול, שם הופצץ השבוע בית חולים ליולדות, ומהבירה קייב. היא הוסיפה שכמה פינויים שתוכננו הושלמו בהצלחה, כולל פינויים של אלף תושבים שפונו מהכפר וורזל שבאזור קייב. ראש עיריית חרקוב איחור טרחוב טען שרוסיה חסמה את הפינוי מאיזיום, עיירה בחזית הסכסוך במזרח אוקראינה.

22:29: הכוחות הרוסים פתחו בהפצצה כבדה סביב סביב העיר מיקולאיב שבדרום אוקראינה. בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות נראית אש שפרצה במקום. ויטלי קים, ראש מנהלת אזור מיקולאיב, אמר כי בוצעו "פעולות איבה אקטיביות" ליד גוריבקה שבצפון העיר.

21:54: מנהיגיה של רוסיה ובלארוס סיכמו שרוסיה תעביר ציוד צבאי מתקדם לבלארוס.

21:48: ברשויות החירום האוקראיניות מזהירים: כישלון בקירור הדלק הגרעיני המשומש אשר נמצא במתקני גרעין עלול ליצור "ענן רדיואקטיבי" שישוט לא רק ברחבי אוקראינה, אלא גם לעבר בלארוס, רוסיה ואירופה כולה.

21:39: משרד החוץ האוקראיני דיווח כי כוחות של הצבא הרוסי חטפו את ראש עיריית מליטופול שבדרום המדינה. לדברי האוקראינים, רוסיה טענה כי חטפה אותו בשל ביצוע מעשי טרור. במשרד החוץ מסרו כי חטיפתו של ראש העירייה היא "פשע מלחמה לפי ההגדרות של אמנת ז'נבה" וכי רוסיה לא מסרה מידע בנוגע לגורלו.

20:00: צילומי לוויין שבוצעו היום חושפים אוניות מלחמה רוסיות שעזבו את הנמל בים השחור וביכולתן לשגר טילי שיוט. בדוח המודיעין של חברת אימג'סאט אינטרנשיונל (ImageSat International - ISI), חברת הלוויינים ופתרונות המודיעין, נראים גם מנחתי מסוקים קדמיים בגבול בלארוס.

15:20: ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו אמר שהוא מאמין שכמעט 2 מיליון בני אדם עדיין נותרו בעיר, שהולכת ומתקרבת להיות נצורה על-ידי הרוסים. בנוסף מסר שהוא מאמין כי לבירה האוקראינית, יש מספיק אספקה ​​חיונית כדי להחזיק מעמד כמה שבועות, ושקווי האספקה ​​פנימה והחוצה נשארו פתוחים לעת עתה.

14:40: בבלארוס מדווחים: רשת הפיצות דומינוס הודיעה כי היא משהה את ההשקעות שלה ברוסיה. בדיווח צוין כי ברחבי רוסיה ישנם 188 סניפים לרשת.

14:28: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר שארצו הגיעה לנקודת מפנה אסטרטגית במלחמה עם רוסיה, אך הזהיר כי לא ניתן לומר כמה זמן תימשך הלחימה. "אי אפשר לומר כמה ימים עוד נותר לנו כדי לשחרר את האדמה האוקראינית", אמר זלנסקי. "אנחנו יכולים לומר שנעשה את זה, כי כבר הגענו לנקודת מפנה אסטרטגית".

14:12: קנדה הטילה סנקציות על המיליארדר היהודי-רוסי רומן אברמוביץ', אך המהלך לא ישפיע על הפעילות הקנדית שלו בצפון אמריקה. ראש הממשלה ג'סטין טרודו אמר כי קנדה אוסרת גם על 32 חברות רוסיות וגופים ממשלתיים לקבל ציוד הגנה או אספקה ​​מקנדה.

13:44: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי חלה התקדמות מסוימת בשיחות עם אוקראינה. "ישנם שינויים חיוביים מסוימים", אמר פוטין בפגישה עם עמיתו הבלארוסי אלכסנדר לוקשנקו. הוא הוסיף כי השיחות נמשכות "כמעט על בסיס יומיומי". פוטין לא הרחיב, אך אמר כי הוא יפרט יותר במהלך השיחה עם לוקשנקו.

13:15: לפחות 78 ילדים נהרגו באוקראינה מאז פלישת רוסיה - כך אמרה הנציבה האוקראינית לזכויות אדם. לדבריה, מספר ההרוגים מהלחימה סביב העיר מריופול שבדרום המדינה, העיר וולנובאקה שבמזרח המדינה והעיירה אירפין שבאזור קייב עדיין לא ברור.

12:52: נציבות זכויות האדם של האו"ם קיבלה "דיווחים אמינים" על מספר מקרים שבהם השתמשו כוחות רוסיים בתחמושת מצרר באזורים מיושבים באוקראינה. לדברי הנציבות, שימוש חסר הבחנה בנשק כזה עלול להוות פשע מלחמה. "בשל ההשפעות המרחביות, השימוש בתחמושת מצרר באזורים מיושבים אינו תואם את עקרונות המשפט ההומניטרי הבין-לאומי", אמרה הדוברת ליז ת'רוסל לעיתונאים.

"אנו מזכירים לרשויות הרוסיות כי הכוונת התקפות נגד אזרחים וחפצים אזרחיים, כמו גם מה שנקרא הפצצת שטח בעיירות וכפרים, אסורות על פי החוק הבין-לאומי ועלולות להוות פשעי מלחמה", הבהירה.

12:45: רוסים שאומרים שהם מתביישים ב'מבצע הצבאי המיוחד' של המדינה באוקראינה אינם רוסים אמיתיים - כך אמר דובר הקרמלין. "רוסי אמיתי אף פעם לא מתבייש להיות רוסי", הבהיר הדובר כשנשאל על הסיסמה "מתבייש להיות רוסי", שהפכה לפופולרית ברחבי רוסיה ומחוצה לה. "אם מישהו אומר דברים כאלה, אז הוא פשוט לא רוסי", הוסיף. דובר הקרמלין אמר כי הרגשות האנטי-רוסיים עולים בצורה מסוכנת במערב, והוסיף כי הוא מקווה שמנהיגי המערב יפסיקו לעורר "רוסופוביה".

12:38: רוסיה מאיימת לעצור לחלוטין את פעילות חברת "מטא" במדינה, אם הדיווחים לפיהם פייסבוק תאפשר למשתמשים במדינות מסוימות לקרוא לאלימות נגד רוסים וחיילים רוסיים. "אנחנו לא רוצים להאמין לדיווח של רויטרס - זה פשוט קשה מדי להאמין", אמר דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב.

12:36: קבוצת אנונימוס הודיעה כי האקרים מטעמה פרצו והדליפו את מסד הנתונים של הסוכנות הפדרלית הרוסית האחראית לניטור, שליטה וצנזורה של הרשתות החברתיות במדינה. עד כה פורסמו יותר מ-360 אלף קבצים.

12:30: הרשויות ברוסיה הכניסו את קירה ירמיש, יועצת התקשורת של מבקר הקרמלין נבלני, לרשימת המבוקשים הבין-לאומית של רוסיה. ירמיש עזבה את רוסיה בשנה שעברה לאחר שבית משפט הטיל עליה 18 חודשים של הגבלות על חופש התנועה בשל "הפרת כללי הבטיחות של הקורונה".

12:28: כמעט מיליון אוקראינים נותרו ללא חשמל בעקבות התקיפות שמבצע רוסיה ברחבי המדינה - כך מסרה ספקית האנרגיה הגרעינית של אוקראינה. "כמעט 230 אלף צרכנים נותרו ללא גז", הוסיפו.

11:50: העיר חרקוב שבמזרח אוקראינה נמצאת תחת הפצצה בלתי פוסקת מצד הכוחות הרוסיים - כך אמר ראש העירייה בראיון בטלוויזיה. "נכון להיום נהרסו 48 בתי ספר (בעיר)", אמר ראש העיר. בעיר מתגוררים בזמני שלום כ-1.4 מיליון תושבים.

11:34: כל תחנות הכוח הגרעיניות באוקראינה פועלות ביציבות, אך הצוות במפעל זפוריז'יה שנלכד על ידי הכוחות הרוסיים עומד בפני לחץ פסיכולוגי כבד - כך מסרה חברת הגרעין הממלכתית של אוקראינה Energoatom. לדברי החברה, רמת הקרינה בכל המפעלים לא השתנתה.

11:30: שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו העניק מדליות ל"גיבורי המבצע באוקראינה" בבית החולים במוסקבה שבו מטופלים אנשי צבא. המדליות הוענקו לסמלת ראשית יקטרינה איבנובנה ולסגן מריה מירושניצ'נקו, שנפצעו מרסיסים בזמן שהעניקו עזרה לחיילים וקצינים רוסיים שנפגעו בלחימה.

כמו כן, ניתנו מדליות לסמל ראשי ארסניי מינקייב וסמל איגור וידלסקי על לחימה באומץ ובנחישות. "לא אכזבתם את ההורים שלכם, את אבות אבותיכם, את המולדת שלכם או את הצבא", אמר שויגו.

11:24: כוחות רוסיים הפגיזו אזורי מגורים בעיר חרקוב שבמזרח אוקראינה 89 פעמים ביום אחד. באחת התקיפות נפגע מכון שבו נמצאת מעבדה גרעינית, אך למרות זאת אין כרגע סכנה לתושבים באזור.

11:22: הנציבות האירופית שואפת להכפיל את הסיוע הצבאי של האיחוד האירופי לאוקראינה - כך אמר ראש מדיניות החוץ של האיחוד ג'וזף בורל. הוא הציע לייעד כ-500 מיליון יורו נוספים למטרה זו. "כולם מודעים לחלוטין לכך שעלינו להגביר את התמיכה הצבאית שלנו באוקראינה", אמר עם הגיעו לפגישת מנהיגי האיחוד האירופי בוורסאי. "אני בטוח שהמנהיגים יאשרו את העברת הכספים האלו".

11:20: נציבות ההגירה של האו"ם הודיעה כי יותר מ-2.5 מיליון בני אדם ברחו מאוקראינה מאז הפלישה הרוסית למדינה. מדובר בכ-200 אלף פליטים נוספים מאז הדוח האחרון של הארגון הבין-לאומי להגירה. משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים אמר כי לפחות 1.85 מיליון בני אדם נעקרו בתוך אוקראינה.

11:18: שגריר אוקראינה בישראל איבגן קורנייצ'וק קרא לישראל לקבל פליטים נוספים בשל הרעה במצב ההומניטרי בארצו. "ישראל היא צד לאמנת הפליטים הבין-לאומית ויש לה חקיקה בנושא. אנחנו בקשר עם השרה שקד והצגנו לה כמה הצעות לקבלת אנשים נוספים ללא הגבלות", אמר השגריר. הוא הודה על ביטול הפקדת הערבות, והוסיף כי "אנחנו צריכים עוד סיוע".

השגריר התייחס לתמונות שנראו אתמול בנתב"ג, ואמר כי הוא "מקווה שימצא פתרון מיידי, משרד הפנים הביע נכונות לדיאלוג". הוא הוסיף כי "האנשים האלו יחזרו הביתה בסוף המלחמה. תראו מה קורה במדינות אירופאיות אחרות שפתחו את השערים".

"לצערי אין לי חדשות טובות. המצב ההומנטרי מחמיר. למעלה מ-70 שנה העולם לא ראה מעשים ברוטלים כאלו", הוסיף שגריר אוקראינה במסיבת עיתונאים שכינס. "יש לנו כבר כ-2 מיליון פליטים, מחציתם ילדים. יותר מ-100 ילדים הרוגים", המשיך קורנייצ'וק בדבריו. "רוסיה תוקפת בכוונה מטרות אזרחיות, בתי חולים ובתי ספר",

הבהיר. "זו מלחמה על ערכים, ואנחנו מקווים שההחלטות הנכונות יתקבלו. שישראל תפסיק לעשות עסקים עם רוסיה זו בקשה מוסרית".

קורנייצ'וק שב ומתח ביקורת חריפה על ההחלטה של ישראל לספק ציוד הגנתי ונשק הגנתי לאוקראינה, והשווה את הסיוע הישראלי לסיוע של המדינות הבלטיות. "לא מבינים את ההחלטה של ישראל. ממה אתם מפחדים?", תהה. הוא הוסיף כי "הנשיא זלנסקי הפך לפופלארי במדינות אירופה, הוא נואם בפרלמנטים ומרעים לו. לא חושב שפגרה זה תירוץ למנוע ממנו את זה".

11:13: יו"ר מפלגת העבודה ושרת התחבורה מרב מיכאלי קוראת לממשלה לבטל את המכסות לקבלת פליטים מאוקראינה בארץ. "כמדינה יהודית, אסור לנו לעמוד מנגד, אסור לנו לאפשר למראות הקשים מהכניסה לארץ להיות הפנים שלנו. אמפתיה זה לא מספיק". היא הוסיפה: "בטלו את המכסות המומצאות ותנו למי שכל כך זקוקות וזקוקים למקלט להכנס. זאת החובה המוסרית שלנו".

11:03: אחרי שהודיעה רשמית שתפסיק את הפעילות שלה ברוסיה - במקדונלד'ס כבר מסמנים תאריך שבו יחזרו לפעילות במדינה - 14 במרץ - כך לפי הדיווחים ברוסיה.

10:52: רוב גדול ממנהיגי האיחוד האירופי תומך בשליחת מסר לאוקראינה לפיו היא תזכה בסופו של דבר לחברות באיחוד האירופי - כך הבהיר ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנסה. "לא מחר, כמובן, מחר הם (אוקראינה) יכולים להפוך למועמדים", אמר ביומה השני של פגישה עם עמיתיו האירופים בוורסאי.

10:33: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי ברצונו לאפשר למתנדבים להילחם נגד הכוחות האוקראיניים ואישר למסור מערכות טילים מערביות שנתפסו ללוחמי המורדים הפרו-רוסים. שר ההגנה הרוסי הציע למסור מערכות נ"ט מתוצרת אמריקנית ללוחמים מאזורי המורדים לוהנסק ודונייצק.

פוטין, שדיבר בישיבת מועצת הביטחון הרוסית, אמר שהוא תומך ברעיון כזה. לדברי שויגו, יש כ-16 אלף מתנדבים במזרח התיכון שמוכנים לבוא להילחם עם הכוחות הנתמכים על ידי רוסיה.

10:16: מבקר הקרמלין אלכסיי נבלני קרא להפגנות נגד המלחמה במוסקבה ובערים אחרות.

10:12: הכוחות הרוסיים שפלשו לאוקראינה הרגו יותר אזרחים אוקראינים מאשר חיילים - כך טען שר ההגנה של אוקראינה אולקסי רזניקוב. "אני רוצה שזה יישמע לא רק בקייב, אלא בכל העולם", הבהיר.

10:05: שר החוץ יאיר לפיד ימריא במוצאי שבת לנסיעה מדינית לשתי מדינות שגבולות באוקראינה - רומניה וסלובקיה. במהלך ביקורו, ייפגש לפיד עם אנשי משרד החוץ הפועלים במתכונת חירום בשטח כבר למעלה משבועיים. כמו כן, ייפגש לפיד עם ראשי המדינות וידון עמם במצב באירופה.

בנוסף, שר החוץ לפיד יגיע גם למעבר הגבול סירט שבין רומניה ואוקראינה, ויפגוש את אנשי משרד החוץ הפועלים במעבר בשבועיים האחרונים כדי לחלץ ישראלים ויהודים מאוקראינה. שר החוץ יקבל סקירה על המתרחש משגריר ישראל ברומניה וראש מערך החירום הרומני.

09:42: משרד ההגנה של בריטניה טוען כי הכוחות הרוסיים ממשיכים לעשות "התקדמות מוגבלת" בהתקדמות לעבר קייב - אך עשויים להתכונן למתקפה חדשה נגד בירת אוקראינה בימים הקרובים. "זה עדיין לא סביר שרוסיה השיגה בהצלחה את היעדים בתוכנית שלה מלפני הפלישה", הבהיר המשרד בעדכון מודיעיני. "בעיות לוגיסטיות שעיכבו את ההתקדמות הרוסית נמשכות, וכך גם ההתנגדות האוקראינית החזקה".

09:40: הערים הגדולות באוקראינה, כולל דניפרו ולוצק, נתונות ל"מתקפות הרסניות" - כך אמר היועץ לנשיא אוקראינה, מיכאיל פודוליאק.לדבריו, פיצוצים הפילו שני בניינים בעיר לוצק, שבמערב המדינה ליד הגבול הפולני, בעוד שלושה פיצוצים גדולים דווחו בעיר איבנו-פרנקיבסק שבמערב המדינה. "גם דניפרו מותקפת", הוסיף היועץ. "המלחמה ההרסנית של רוסיה נגד אזרחים וערים גדולות נמשכת".

09:12: סגנית ראש ממשלת אוקראינה אירינה ורשצ'וק הביעה תקווה כי ה"מסדרון ההומניטרי" ייפתח בהצלחה לאזרחים שיעזבו את עיר הנמל הדרומית הנצורה מריופול. המאמצים לספק מעבר בטוח ליציאתם של תושבי מריופול הלכודים נכשלו שוב ושוב במהלך השבוע האחרון.

09:06: משרד החינוך יעביר הדרכה מקצועית לכ-500 מורים אוקראינים באמצעות הזום בנושא התמודדות עם מצבי חירום, איתור, זיהוי ותמיכה של ילדים במצוקה נפשית ומתן כלים לתמיכה רגשית וחברתית. את ההדרכה ילוו שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון, סגן שר החינוך האוקראיני רוהווה וירה בוריסיוונה ומנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר.

ההדרכה תועבר על ידי פסיכולוגית חינוכית שלה ניסיון של 20 שנה בהתערבויות פסיכולוגיות בחירום בעוטף עזה. הבקשה למתן תמיכה מקצועית התקבלה על ידי גורמי בריאות הנפש באוקראינה, על רקע הניסיון שצברה מערכת החינוך הישראלית בהתמודדות עם מצבי חירום.

