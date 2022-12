היום ה-21 למלחמה באוקראינה: עשרות הרוגים בהפגזה רוסית הערב (רביעי) על תיאטרון הדרמה בעיר מריופול. האוקראינים טוענים שמאות נשים וילדים שתפסו מחסה במקום נפגעו. לפי הדיווחים, לאחר שהפצצה הוטלה, קרס החלק המרכזי של התיאטרון ובלוקים נפלו על השוהים במקום.

בית הדין הבין-לאומי בהאג הורה לרוסיה לחדול ממתקפותיה מיידית, הנשיא זלנסקי בירך. דיווח בבריטניה על התקדמות בשיחות בין אוקראינה לרוסיה. צוותי המשא ומתן מכינים תוכנית לסיום המלחמה, ובה 15 סעיפים שכוללים, בין היתר, ויתור של אוקראינה להצטרף לנאט"ו והכרזה על נייטרליות.

הנשיא זלנסקי נואם בפני הקונגרס האמריקני | צילום: AP

מוקדם יותר היום, הצבא האוקראיני טען ש-13,800 חיילים רוסים נהרגו בקרבות. במקביל, המודיעין הבריטי פרסם את הערכתו שהרוסים מתקשים להתגבר על המכשולים שמציב בפניהם הצבא האוקראיני, לצד הכישלון המתמשך בהשגת השליטה האווירית. בזירה הדיפלומטית – הנשיא זלנסקי הצהיר: "שיחות הפיוס עם רוסיה הפכו ליותר מציאותיות". שר החוץ הרוסי לברוב אמר: "שיחות השלום לא פשוטות, אבל כעת יש תקווה לפשרה". עדכונים שוטפים – דקה אחר דקה

נשיא אוקראינה זלנסקי נאם בפני הקונגרס האמריקני – וזכה לתשואות רבות. יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי אמרה לו: "מעריכים אותך על אומץ הלב". בנאומו דרש זלנסקי מהאמריקנים לסייע לאוקראינה בנשק, ודרש שוב לסגור את המרחב האווירי של אוקראינה. "יש לי חלום, להגן על השמיים מפני הטרור הרוסי", ציטט נשיא אוקראינה את מרטין לותר קינג.

מיד אחרי נאומו של זלנסקי אמר נשיא רוסיה פוטין: "לא הייתה לנו ברירה אלא לצאת למבצע צבאי מיוחד, אין לנו כוונה לכבוש את אוקראינה - אנו מוכנים לדיאלוג". פוטין תקף את המערב והאשים אותם באינטרס בהמשך הלחימה באוקראינה, ואמר שלמרות הסנקציות הלא חוקיות נגד רוסיה - זה רק יחזק אותה, מפני שהמערב אינו מבין את רוסיה.

דקה אחר דקה

22:00: בתגובה להאשמות של ביידן כי פוטין "פושע מלחמה", בקרמלין עונים ואמרים כי מדובר באמירה "בלתי מקובלת ובלתי נסלחת".

21:45: ראש הממשלה הבריטי, בוריס ג'ונסון, סיכם עם נסיך הכתר הסעודי על שיתוף פעולה שנועד לשמור על יציבות בשוק האנרגיה ולהפחית את התלות האירופית בנפט ובגז של רוסיה.

21:40: קנצלר גרמניה, אולף שולץ, שוחח עם האפיפיור פרנציסקוס על המלחמה באוקראינה. האחרון אמר לו שהמלחמה חייבת להסתיים מיד. "לאור המצב ההומניטרי, הפסקת אש היא דחופה והכרחית כדי למנוע סבל נוסף", אמר דוברו של הקנצלר.

21:26: אחרי הפצצת התיאטרון, ביידן תוקף את פוטין: "הוא פושע מלחמה".

21:12: האוקראינים טוענים שראש העיר של מליטופול חולץ לאחר מבצע מיוחד של הכוחות המיוחדים של צבא אוקראינה. לפני זמן קצר, הנשיא זלנסקי שוחח עם ראש העיר ששוחרר, והתלוצץ: "אתה יכול לקבל יום חופש אחד".

President Zelensky just talked with rescued Melitopol mayor. Ivan Fedorov said he is ready after two days of recovering to carry out any command to return the Ukrainian flag to the town. Zelensky said he can have only one day off. #UkraineWillResist https://t.co/qd4X2oeJKf pic.twitter.com/XU6E3CKfV5 — Alexander Khrebet/Олександр Хребет (@AlexKhrebet) March 16, 2022

20:29: הכוחות הרוסיים שחררו את ראש עיריית מליטופול, הודיע יועצו של זלנסקי.

20:10: משרד ההגנה הרוסי מכחיש את התקיפה האווירית על התיאטרון במריופול.

19:44: שירותי החירום של אוקראינה מדווחים שנמצאו 5 גופות של אנשים, ביניהם 3 ילדים, בהריסות של בניין מגורים מופגז בעיר צ'רניהיב.

19:13: הפצצת התיאטרון במריופול: שר החוץ האוקראיני טוען שמאות חפים מפשע, רובם נשים וילדים, הסתתרו במבנה.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

19:09: הנשיא ביידן הכריז על תוכנית הסיוע לאוקראינה שתכלול "סיוע חסר תקדים" לדבריו, כולל רחפנים, מערכות הגנה נגד מטוסים ותחמושת עבור תפעול המערכות הללו.

18:35: רוסיה הפציצה תיאטרון בעיר מריופול, לפי הדיווחים הסתתרו במקום מאות אזרחים.

18:22: קרן המטבע הבין-לאומית הודיעה שהנציג הרוסי מושעה מתפקידו.

18:05: שירותי החירום של אוקראינה הודיעו ששלושה בני אדם נהרגו בהפצצת השוק בחרקוב.

18:03: רוסיה פתחה בהליכים פליליים נגד 3 אנשים בגין "הפצת מידע כוזב" על הצבא הרוסי ברשתות החברתיות.

17:55: זלנסקי בירך על פסיקת בין הדין הבין-לאומי בהאג, המורה לרוסיה לחדול ממתקפותיה מיידית. "רוסיה חייבת לציית - התעלמות מהצו תבודד אותה עוד יותר".

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is binding under international law. Russia must comply immediately. Ignoring the order will isolate Russia even further — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2022

17:52: ה-CNN מפרסם את פירוט הסיוע האמריקני לאוקראינה: 13.6 מיליארד דולר יוקצו, בין היתר, למשלוח ציוד ופריסת חיילים באוקראינה, לתמיכה הומניטרית, ולאבטחת סייבר.

17:46: משרד החוץ הרוסי מתייחס לחסימת אתר ה-BBC: "זהו רק הצעד הראשון בתגובה להפצת האינפורמציה השגויה של המערב".

17:35: לאחר שזלנסקי ביקש מביידן להכריז על המרחב האווירי של אוקראינה כ"אסור לטיסה", הבית הלבן הודיע: "עמדת הנשיא ביידן לא השתנתה, לא יכריז על כך".

מסרב להכריז על המרחב האווירי של אוקראינה כ"סגור לטיסה" | צילום: רויטרס

17:12: הסנאטור הרפובליקני מיץ' מקונל מפציר בנשיא ביידן לכלול בסיוע לאוקראינה גם מערכות הגנה אווירית אפקטיביות.

17:11: גורמים רשמיים בממשל האמריקני טוענים שארה"ב מתכננת להרחיב באופן ניכר את הסנקציות על מקורביו של פוטין.

17:09: ראש ממשלת צרפת הודיע שממשלתו החלה לקדם תוכנית שתפחית בהקדם האפשרי את התלות של מדינתו בנפט ובגז הרוסיים.

17:06: בית המשפט הבין-לאומי בהאג הורה לרוסיה לחדול מהמתקפות על אדמת אוקראינה, והוסיף שהוא מודאג מאוד מהפעולות הכוחניות שלה.

16:55: בריטניה תספק לאוקראינה טילים נגד מטוסים, כך אמר מזכיר ההגנה הבריטי בן וולאס.

16:32: זה היום השני ברציפות: ספרד החרימה יאכטה של מקורב נוסף לפוטין – סגן ראש ממשלת רוסיה לשעבר, איגור סצ'ין.

16:29: ה"פייננשל טיימס" מדווח: התקדמות של ממש בשיחות בין רוסיה לאוקראינה, הושגה הסכמה על 15 נקודות, ובהן הפסקת אש ונסיגה של רוסיה אם אוקראינה תכריז על ניטרליות והגבלת הכוח של צבאה. כמו כן, על אוקראינה לוותר על שאיפותיה להצטרף לברית נאט"ו ולהבטיח שלא תארח צבאות של מדינות מערביות בתחומה בתמורה להגנה שלהן.

16:21: ראש צוות המשא ומתן האוקראיני על המגעים עם רוסיה: "העמדה שלנו במשא ומתן ספציפית – ערבויות ביטחוניות מאומתות משפטית; הפסקת אש; נסיגה של חיילים רוסים. זה אפשרי רק בדיאלוג ישיר בין זלנסקי לפוטין".

Our position at the negotiations is quite specific - legally verified security guarantees; ceasefire; withdrawal of Russian troops. This is possible only with a direct dialogue between the heads of Ukraine and the Russian Federation. Details are in an interview with the @NewsHour pic.twitter.com/TlPUl3XfGK — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

16:17: היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב שוחח עם מזכיר מועצת הביטחון הרוסית והזהיר אותו מפני ההשלכות שיבואו בעקבות שימוש בנשק כימי או ביולוגי על אדמת אוקראינה, והוסיף שאם רוסיה רוצה להתקדם בדרך הדיפלומטית – עליה להפסיק את תקיפות הערים באוקראינה.

16:11: אוסטריה בעד הוספת אוליגרכים רוסים נוספים לרשימת הסנקציות, כך מסר משרדו של הקנצלר.

16:09: פוטין ממשיך להתייחס לסנקציות ותוקף את מדינות המערב: "הן מפקחות על רוסיה כחלק ממדיניות ארוכת טווח; הסנקציות נגדנו קצרות רואי, הן נועדו לפגוע בכל משפחה רוסית". נשיא רוסיה הוסיף שהמערב פתח במסע הסברה חסר תקדים נגד מדינתו.

15:55: פוטין התייחס להשפעת הסנקציות על רוסיה ואמר כי בהחלט ניכרות עלייה באינפלציה ועלייה באבטלה. עוד אמר שהסנקציות נגד רוסיה יחייבו את הכלכלה הרוסית לבצע שינויים נרחבים. הוא הבהיר: "אנו נתגבר על הדברים האלה".

15:51: פוטין: "מדינות המערב חשבו שניסוג; הן לא מבינות את רוסיה. הצעדים העוינים של המערב רק יחזקו את רוסיה".

15:38: פוטין: "כל מטרותינו במבצע יושגו, אנו מוכנים לקיים דיאלוג". לדבריו, רוסיה לא תאפשר למערב להפוך את אוקראינה לנקודת היציאה למתקפה נגדה. הוא תקף את ארה"ב ואת מדינות המערב באומרו שיש להן אינטרס בהמשך הלחימה באוקראינה משום שהן מספקות לה נשק, עוד טען שכל היקום "משלם על האמביציות של המערב".

15:34: פוטין מבהיר: אין בכוונתנו לכבוש את אוקראינה. לא נותרה לנו כל ברירה אלא לצאת ל"מבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה.

15:21: זלנסקי באנגלית: "הנהגת העולם היא אחריות, צריך לשמור על השלום. העם האמריקני עוזר לא רק לאוקראינה, אלא לעולם כולו – למען הצדק ההיסטורי". נשיא אוקראינה פנה אישית לביידן: "אתה המנהיג, הנהג את העולם לשלום".

15:18: זלנסקי: "העולם עשה הרבה מאוד להילחם במגפה; עם ברית כזו – היינו יכולים להציל חיים רבים באוקראינה".

זלנסקי נואם בפני הקונגרס האמריקני | צילום: AP

15:12: זלנסקי: "אנו חווים מתקפת טרור, האם לבקש את סגירת השמיים כדי למנוע את הטרור הרוסי – זה יותר מדי ? יש לי חלום, אני צריך להגן על השמיים שלנו, ואני צריך את עזרתכם". נשיא אוקראינה הוסיף ודרש מטוסים (ובפרט התייחס להעברת מטוסי מיג-29 מפולין) וביקש כי הסנקציות נגד רוסיה "יופעלו נגד כל המחוקקים הרוסים". עוד ביקש זלנסקי שכל החברות המסחריות האמריקניות יעזבו את רוסיה.

15:10: נשיא אוקראינה: "רוסיה תקפה לא רק את האנשים, אלא גם ערכים אנושיים בסיסיים. אנו צריכים אתכם – זכרו את פרל הארבור, זכרו את 11 בספטמבר".

15:08: בלארוס הודיעה כי בשל הסנקציות תחל הבורסה במינסק לסחור במטבע היואן הסיני.

15:07: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי החל לנאום מול הקונגרס האמריקני וזכה לתשואות. פלוסי: "מעריכים אותך על אומץ הלב".

15:06: לברוב: אנו אוספים עדויות לפשעי מלחמה באוקראינה.

14:52: שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב במהלך פגישתו עם מקבילו הטורקי: פוטין חוזר ואומר שאין כל מניעה לקיים פגישה בינו לבין זלנסקי. הוא הוסיף: "המערב ממשיך לתמוך בתעמולה ובחדשות הכזב האוקראיניות בזמן שהאוכלוסייה דוברת הרוסית בדונבאס סובלת".

14:39: שגרירות ארה"ב בקייב: 10 בני אדם נורו למוות בזמן שעמדו בתור לחלוקת לחם בעיר צ'רנייב.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022

14:25: קנצלר גרמניה אולף שולץ אמר שכ-175 אלף פליטים מאוקראינה הגיעו לגרמניה. הוא הוסיף והביע עמדה נחרצת נגד כל נוכחות של חיילי נאט"ו על אדמת אוקראינה.

14:13: ראש ממשלת צ'כיה אמר לאחר שובו מקייב: לפני הכול, אוקראינה צריכה בעיקר סיוע בנשק.

14:12: יו"ר הכנסת מיקי לוי: נשיא אוקראינה זלנסקי ינאם לפני ח"כים בזום ביום ראשון הקרוב.

14:10: ברשת CNN מדווחים כי ארה"ב החליטה לשלוח לאוקראינה טילי נ"מ רוסיים ישנים, מהדגמים SA-8, SA-10, SA-12, SA-14.

13:28: נשיא אוקראינה זלנסקי חזר על דבריו של יועצו מוקדם יותר, ואמר כי אוקראינה תסכים רק להסכם הפסקת אש שיעניק לה ערבויות ביטחוניות בעתיד.

13:08: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה: "דה-פוטיניזציה משמעה סילוק כל ההשפעה הרוסית בכל המרחבים – הפוליטיקה, היחסים הבין-לאומיים, הכלכלה, האנרגיה, העסקים, האומנות ועוד. רוסיה היום היא שותף רעיל שאחראי לפשעי מלחמה נוראים באוקראינה. ככל שהעולם ינתק את כל קשריו עימה – כן ייטב".

Deputinization means getting rid of Russian influence in all spheres. Politics, international relations, economy, energy, business, art, research etc. Russia today is a toxic partner responsible for mass war crimes in Ukraine. The earlier the world cuts all ties, the better. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

12:59: באוקראינה מדווחים שהרוסים חטפו גם את ראש עיריית סקאדובסק, השוכנת לחופי הים השחור – סמוך לחצי האי קרים. בקייב טוענים שהרוסים חטפו את ראש העירייה, אולכסנדר יקובלייב, ואת סגנו יורי פליוק. לפני ימים אחדים חטפו הרוסים את ראש עיריית מליטופול ומינו לו מחליפה – שככל הנראה משתפת עימם פעולה.

The Russian military has just abducted Mayor Oleksandr Yakovlev and Yuri Palyukh from the Skadovsk City Council.



Photo: the second from the right is the Oleksandr, the rightmost is the Yuri. pic.twitter.com/piAdchvY9z — Roman Hryshchuk (@grishchukroma) March 16, 2022

12:43: העיתונאית הרוסייה מרינה אובסיאניקובה, שפרצה לשידור ישיר בטלוויזיה הרוסית במחאה על המלחמה באוקראינה ושוחררה אתמול, אמרה כי היא חוששת לחייה וחיי ילדיה, אך אינה מתכוונת לעזוב את רוסיה ושהיא מקווה שהיא לא תעמוד להליך פלילי. היא הוסיפה גם כי היא מקווה שהעם הרוסי "ילמד לפקוח את עיניו" ולבחון ביתר ביקורתיות את התעמולה שהוא נחשף אליה. היא גם הביעה תקווה שמחאתה "לא הייתה לשווא".

12:41: יועצו של זלנסקי מיכאיל פודוליאק התייחס לדיווחים על הצעות להביא לפירוז אוקראינה ב"מודל אוסטרי או שוודי", כלומר תותר נוכחות צבאית של אוקראינה אך ללא נוכחות צבאית זרה על אדמתה, ואמר כי הוא לא שלל אותם. יחד עם זאת, הוא אמר כי הסכמה המתייחסת לפעילות הצבאית באוקראינה תחייב "התחייבויות משפטיות חתומות ומוחלטות – מה המשמעות? שהחותמים אינם עומדים מהצד במקרה של תקיפה באוקראינה, כמו היום – אלא לוקחים חלק פעיל בצד של אוקראינה ומספקים לנו באופן רשמי את כמות הנשק הדרושה". הוא גם הוסיף כי במצב של הסכם כזה תדרוש אוקראינה ערבות ברורה לסגירה מיידית של השמיים במקרה של מלחמה.

model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on .

Details: https://t.co/8AG67TH6VO — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

12:19: הקרמלין יטיל סנקציות על מנהיגים של מדינות "לא ידידותיות", כך מדווחת סוכנות הידיעות הרוסית טאס"ס.

12:14: ראש ממשלת יפן פומיו קישידה הכריז על החרפת הסנקציות נגד רוסיה: יפן תאסור על יבוא של חלק מהמוצרים מרוסיה, תאסור על יצוא של מוצרי יוקרה ותקפיא נכסים של אוליגרכים. לדברי קישידה, יפן תעבוד לצד מדינות ה-G7 כדי למנוע מרוסיה את היכולת לקבל הלוואה מקרן המטבע הבין-לאומית וממלווים בין-לאומיים אחרים.

הפגזות בקייב | צילום: רויטרס

12:10: אולקסי אסטרוביץ, היועץ לנשיא אוקראינה, טוען כי הצבא האוקראיני יוצא להתקפות נגד בהיקף קטן וכי "המצב במוקדים המרכזיים לא השתנה". לדבריו, רוסיה ממשיכה לשגר טילים לעבר מטרות אוקראיניות, ושני שלישים מהרקטות פוגעות במבנים ותשתיות אזרחיות.

11:45: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון אמר כי אין כל צפי לקבלתה של אוקראינה לנאט"ו. "כולם תמיד אמרו, והבהרנו זאת לפוטין, שאין שום סיכוי שאוקראינה הולכת להצטרף בקרוב לנאט"ו", אמר ג'ונסון. "ואולם ההחלטה על עתידה של אוקראינה צריכה להיות נתונה בידי האוקראינים, ובידי זלנסקי המנהיג הנבחר שלהם, ואנחנו נגבה זאת".

11:26: שרת ההגנה ההולנדית אמרה כי נאט"ו והולנד ימשיכו לספק נשק לאוקראינה, גם אם המשלוחים יהפכו למטרות צבאיות של רוסיה. "לאוקראינה הזכות להגן על עצמה, נמשיך לתמוך בה", אמרה בהגיעה לישיבת שרי ההגנה של נאט"ו.

11:16: ראש המשלחת הרוסית לשיחות ולדימיר מדינסקי אומר כי קייב מציעה מודל אוסטרי או שוודי של מדינה מפורזת עם צבא עצמאי, כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית ריה. עוד מסר מדינסקי כי הדבר נידון כעת על ידי משרד ההגנה הרוסי ומשרד ההגנה האוקראיני.

11:00: שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין נפגש עם בכירים בנאט"ו והביע שוב את תמיכתה של ארה"ב ובנות בריתה באוקראינה. "אנו נשארים מאוחדים בתמיכתנו באוקראינה", אמר אוסטין לכתבים. "אנו מגנים את הפלישה הרוסית הבלתי מוצדקת, שנעשתה ללא כל התגרות. אנו תומכים ביכולתם של האוקראינים להגן על עצמם ונמשיך לסייע להם".

10:19: שר החוץ הרוסי לברוב אמר: "שיחות השלום עם אוקראינה אינן קלות, אך יש תקווה מסוימת לפשרה". לדבריו, בשיחות "דובר ברצינות על הניטרליות של אוקראינה", אך ניטרליות היא לא "הבעיה" היחידה. "השימוש בשפה הרוסית וחופש הביטוי הם גם דברים חשובים", אמר. בהמשך דבריו הוסיף: "המשבר הנוכחי הוא רגע חשוב; הוא יקבע את הסדר עולמי".

שר החוץ הרוסי סיפר כי כבר התגבשו כמה נוסחים להסכמים עם אוקראינה וכי הצדדים מתקרבים להסכמה. "הסוגיות המרכזיות אצלנו הן ביטחון האנשים במזרח המדינה ופירוזה הצבאי של אוקראינה", ציין לברוב. לברוב גם התייחס להשפעה האמריקנית על שיחות השלום ואמר כי לארה"ב יש "תפקיד מכריע" בעמדות שמציגה אוקראינה. עוד האשים את האמריקנים בכך שהם לא מעוניינים לפתור את הסכסוך. "אנו לא רואים שום עניין מצד ארה"ב בוויסות הסכסוך באוקראינה", אמר.

הריסות באוקראינה | צילום: רויטרס

10:10: יועץ נשיא אוקראינה עדכן כי הצבא האוקראיני פתח בהתקפת נגד בכמה אזורים. לדבריו, "זה משנה את מצב הכוחות באופן קיצוני", אך הוא לא פירט מעבר לכך.

09:44: 103 ילדים נהרגו מאז תחילת הפלישה הרוסית, כך על פי נתוני התביעה האוקראינית. עוד נמסר כי הכוחות הרוסיים תקפו יותר מ-400 מוסדות חינוך ו-59 מהם נהרסו.

09:28: 13,800 חיילים רוסים נהרגו מאז תחילת הפלישה ב-24 בפברואר, כך על פי דוח שפרסם משרד ההגנה האוקראיני. עוד נטען כי הכוחות האוקראיניים השמידו 430 טנקים רוסיים, 1,375 רכבים משוריינים, 190 מערכות ארטילריה והפילו 108 מסוקים.

08:57: לפחות 500 מתושבי חרקוב נהרגו מאז החלה הפלישה הרוסית, כך על פי נתוני שירותי החירום של אוקראינה.

08:48: המודיעין הבריטי טוען כי הכוחות הרוסיים "נאבקים להתגבר על האתגרים בשטח האוקראיני". על פי התסקיר שפורסם, הכוחות הרוסיים מעדיפים להישאר צמודים לרשת הכבישים האוקראינית מאשר לבצע תמרונים בשטח, דבר שמקל על צבא אוקראינה לפגוע בהם ולהסב להם אבדות רבות.

חופי אודסה ערוכים לפלישה אמפיבית

הרוסים מתקשים ליזום התקפות ולשמור על השטחים שכבשו בעקבות האבדות הכבדות | צילום: Pavel Dorogoy, AP

עוד מציין המודיעין הבריטי כי הרס הגשרים שבוצע על ידי האוקראינים תרם גם הוא לבלימת ההתקדמות של רוסיה, זאת לצד כישלון הרוסים להשיג שליטה אווירית.

08:41: משרד הפנים האוקראיני: כ-20 אלף תושבי מריופול הצליחו לעזוב את העיר באמצעות רכבים פרטיים.

08:38: קייב מותקפת: קומה עליונה בבניין מגורים בן 12 קומות קרסה לאחר שהבניין נפגע מהפגזות רוסיות. שני דיירים נפצעו ו-37 פונו מהבניין, כך על פי שירותי החירום האוקראיניים.

8:05: ההאשמות נגד רוסיה בבית החולים במריופול: באוקראינה טוענים שצוותי הרפואה והמטופלים בבית החולים עדיין מוחזקים במקום, לאחר שנכבש על ידי כוחות רוסיים. סגן ראש העירייה טוען שאי אפשר ליצור קשר עם המטופלים והרופאים. אחד מצוותי הרפואה שנמצא במקום אומר שכבר יומיים שאין גישה לבית החולים בגלל ההפגזות של רוסיה, וכי הם מטפלים במאושפזים בקומת המרתף.

7:30: מדינות ה-G7 יערכו היום בשעות הצוהריים פגישה מקוונת "כדי לדון על פעולות רוסיה באוקראינה", כך הודיע שר האוצר היפני.

06:05: ה"גרדיאן" הבריטי דווח כי צבא אוקראינה טוען ש-40% מהכוחות הרוסיים שבשטח המדינה נוטרלו. על פי טענת אוקראינה, אותם 40% או הושמדו או פורקו מהתחמושת שלהם והפכו לא כשירים ללחימה.

קייב מופצצת, עוצר של 35 שעות הוטל על הבירה האוקראינית | צילום: רויטרס

חייל באוקראינה | צילום: רויטרס

3:38: הצבא האוקראיני השמיד לפחות שלושה מסוקים רוסיים בשדה התעופה בחרסון, כך עולה מניתוח תמונות לוויין.

03:00: הסנאט האמריקני גינה את פוטין פה אחד והצביע בעד הצעה לחקור את הנשיא הרוסי בגין פשעי מלחמה.

02:31: פיצוצים ואזעקות נשמעו בקייב. הבירה האוקראינית מצויה בעוצר הארוך ביותר מאז תחילת המלחמה.

02:15: הנשיא ביידן יכריז על חבילת סיוע צבאי חדשה לאוקראינה בשווי 800 מיליון דולר אחרי נאומו של הנשיא זלנסקי בפני הקונגרס האמריקני היום, כך לפי פקידים בממשל האמריקני. הסיוע יכלול מגוון של ציוד צבאי כולל טילים נגד טנקים.

01:19: זלנסקי: "כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים ביטחון – ויש תחושה שרק עוד קצת ואנו, האוקראינים, נשיג את מה שמגיע לנו בזכות". על המו"מ מול רוסיה, אמר זלנסקי: "הפגישות נמשכות. מדווחים לי שהדרישות במשא ומתן כעת יותר מציאותיות. עם זאת, אנו צריכים עוד זמן כדי לוודא שמה שמוחלט הוא זהה לאינטרסים של אוקראינה".

00:47: נשיא אוקראינה זלנסקי הצהיר שהוא לא צופה שאוקראינה תצטרף לנאט"ו בעתיד הקרוב. "שנים שאנחנו שומעים שהדלת כביכול פתוחה עבורנו, אבל כעת אנו שומעים שאנחנו לא יכולים להיכנס, ועלינו להכיר בכך. אני שמח שהאנשים שלנו מתחילים להבין שאפשר לסמוך רק על עצמנו ועל השותפים שעוזרים לנו", אמר זלנסקי.

00:38: מזכיר המדינה האמריקני בלינקן בריאיון לרשת CNN: "אוקריאנה עומדת להישאר מדינה עצמאית הרבה אחרי שפוטין יעלם".

00:03: נציב האנרגיה של האיחוד האירופי מסר שמדינות האיחוד מתחילות במאמצים לחדול משימוש בגז הרוסי. ארצות הברית תומכת במאמצים ומספקת גז נוזלי טבעי.