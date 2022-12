היום ה-24 למלחמה באירופה: שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הצהיר היום (שבת) כי היחסים בין רוסיה לסין רק יתחזקו, בעקבות הניסיונות האמריקניים להפסיק את התמיכה הסינית בפוטין. "בתקופה שבה המערב מערער באופן בוטה את כל היסודות שעליהם מבוססת המערכת הבין-לאומית, כמובן שאנחנו - כשתי מעצמות גדולות - צריכים לחשוב איך להמשיך בעולם הזה", הסביר לברוב.

בדבריו התייחס שר החוץ הרוסי לקריאתו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן לסין להפעיל לחץ על מוסקבה כדי שתסיים את הפלישה לאוקראינה. ביידן ביקש זאת מנשיא סין שי ג'ינפינג, לאחר שמוקדם יותר איים שר החוץ האמריקני בלינקן על סין, כי עליה להיזהר מנקמה אפשרית אם תסייע לרוסיה בלחימה באוקראינה.

על פי דיווחים מאוקראינה, הלחימה במריופול נמשכת ו-80% מהעיר חרבו. בעיר מסתתרים 350 אלף בני אדם במקלטים כתוצאה מהתקיפות האוויריות של הצבא הרוסי, שמתרחשות בהיקף של 200-50 פעמים ביום. בניגוד לכך, לפי דוח של המודיעין הבריטי הצבא הרוסי סובל מבעיות לוגיסטיות משמעותיות שמקשות על הפלישה.

בשעות הלילה קרא נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי לקיום מו"מ מול רוסיה. "הגיע הזמן לפגישה", אמר זלנסקי. "זה הזמן לדיבורים. השיחות הן הדרך היחידה בשביל רוסיה למזער את הנזק מהטעויות שלה". הוא הודיע על תוכנית סיוע לאוקראינים שנעקרו מבתיהם. התוכנית תתמקד במצוקת הדיור והתעסוקה.

17:02: ראש ממשלת לוקסמבורג צייץ ששוחח עם פוטין והביע את דאגתו מהתמונות שמגיעות ממריופול: "המצב בשטח החמיר, במיוחד בעיר מריופול. התמונות שמגיעות אלינו הן בלתי נסבלות, צריך לחתור להפסקת אש ולקדם את המשא ומתן".

