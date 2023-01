היום ה-52 למלחמה באוקראינה: אדם אחד נהרג הבוקר (שבת) בהפצצה רוסית סמוך לבירה קייב, ואדם נוסף נהרג בתקיפה בעיר חארקוב. משרד ההגנה במוסקווה אישר כי הותקפו מתקנים צבאיים סמוך לקייב ולניקולאייב, שעסקו בייצור חלקי חילוף ותיקון של רכבים צבאיים. התקיפה בקייב מגיעה לאחר כמה ימים שבהם הורגשה חזרה יחסית לשגרה מאז נסיגת הכוחות הרוסיים מהאזור, ועל רקע האיומים של רוסיה כי תחדש את התקיפות האוויריות על הבירה בשל תקיפות אוקראינה בשטח רוסיה והתרברבות האוקראיניים על הטבעת ספינת המלחמה מוסקווה".

רוסיה הטילה היום סנקציות נגד ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ובכירים נוספים בממשלתו ואסרה עליהם להיכנס לתחומה. בין הבכירים הבריטים שהוטלו עליהם הסנקציות גם שרת החוץ ליז טרוס ושר ההגנה בן וואלאס. בריטניה מקדמת מאז תחילת המלחמה קו אנטי-רוסי מובהק, וג'ונסון אף ביקר בקייב בשבוע שעבר ונפגש עם הנשיא זלנסקי.

הבוקר הודיעה המשטרה האוקראינית עד כה אותרו יותר מ-900 גופות של אזרחים במרחב הבירה קייב מאז נסיגת הכוחות הרוסיים מהאזור. המספר מהווה הוכחה נוספת לפגיעה הקשה של הצבא הרוסי באוכלוסייה האזרחית, ומדגים כי הפגיעה באזרחים הייתה הרבה יותר גדולה מבבוצ'ה בלבד, שם אותרו יותר מ-400 גופות של אזרחים.

בנוסף, הטיימס הבריטי דיווח כי בשבועות האחרונים אומנו יחידות בצבא אוקראינה על ידי יחידת ה-SAS של צבא בריטניה. ה-SAS, שירות האוויר המיוחד, נחשבת לאחת מיחידות הקומנדו המובחרות בעולם, ועל פי הדיווח אימנו הלוחמים הבריטים את הלוחמים האוקראיניים - על אדמת אוקראינה וסמוך לבירה קייב - בשימוש בכלי הנשק המתקדמים שסופקו לאוקראינה על ידי ממשלת בריטניה, בין היתר נשק נ"ט.

הפרסום מגיע לאחר שרק השבוע הודיעה ארה"ב על משלוח נשק נוסף לאוקראינה, בעלות של כ-800 מיליון דולרים, ועל רקע דברים המגיעים מהפנטגון על כך שבוושינגטון לא מתכוונים לשלוח מדריכים אמריקנים שיאמנו את הכוחות האוקראיניים בשימוש בנשק החדש. רקע נוסף לדברים הוא איומה של מוסקווה על מדינות המערב כי כל משלוח נשק לאוקראינה ייחשב כפרובוקציה ויהווה מטרה לגיטימית עבור הצבא הרוסי.

בתוך כך, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי המשיך לעסוק באפשרות שרוסיה תשתמש בנשק גרעיני, ואמר אמש כי כל המדינות בעולם צריכות להיות מוכנות לאפשרות שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יעשה שימוש כזה במלחמה באוקראינה. בריאיון שהעניק זלנסקי ל-CNN ממשרדו בקייב, הדגיש כי פוטין עלול להשתמש בנשק גרעיני או בנשק כימי, שכן הוא "לא מעריך חיי אדם".

עוד הוסיף זלנסקי בריאיון: "אנחנו לא צריכים לחשוש, אלא להיות מוכנים. לא מדובר רק באוקראינה אלא בעולם כולו". דבריו של זלנסקי מגיעים על רקע התבטאותו של איש ה-CIA וויליאם בארנס, לדבריו "אסור להקל ראש באיום הרוסי להשתמש בנשק גרעיני בעצימות מסוימת באוקראינה". עם זאת, בארנס סייג ואמר שעדיין אין בידיו ראיות המבססות את החששות הללו.

שלשום הזהיר סגן יושב ראש מועצת הביטחון הרוסית דמיטרי מדבדב את נאט"ו כי מוסקווה תציב נשק גרעיני וטילים היפרסוניים בקלינינגראד - המובלעת הרוסית באירופה ליד פולין וליטא, ששוכנת ליד הים הבלטי. מדבדב אמר כי המהלך ייצא לפועל אם שוודיה ופינלנד יצטרפו לברית נאט"ו, צעד שעל פי דיווחים, המדינות הסקנדינביות שוקלות ליישם כבר בחודשי הקיץ.

השרה הפינית טיוטי טופוראניאן אף אמרה כי ישנה "סבירות גבוהה" לכך שפינלנד תצטרף לנאט"ו בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה. עם זאת, בריאיון לרשת סקיי ניוז היא הוסיפה כי עדיין לא התקבלה החלטה בנושא, אך הדגישה כי "המלחמה האכזרית של רוסיה היא קריאת השכמה לכולנו".

